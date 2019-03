BARRIO SAN LORENZO: 600 FAMILIAS SIN AGUA, LUZ, NI CLOACAS POR CUATRO AÑOS DE ABANDONO DEL PROMEBA

​



En el barrio San Lorenzo unas 600 familias padece la falta de agua potable, a raíz de que el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, y contribuir a la inclusión urbana y social e integración de hogares vulnerables; mejorar de manera sustentable el hábitat de familias que residen en villas y asentamientos irregulares.



El Promeba cuenta con una Unidad de Coordinación Nacional, y opera de modo descentralizado a través de Unidades Ejecutoras Provinciales y Municipales, como lo hace en Posadas.



En el populoso barrio San Lorenzo, lleva un retraso de más de dos años para finalizar la obra y eso genera que no haya agua con normalidad, ni energía eléctrica, ni cloacas, y por lo tanto ampoco posibilitan los títulos de sus tierras.

Los vecinos cansados de reclamar y no tener respuestas, convocaron al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), y su equipo para buscar ayuda en las gestiones que les permitan soluciones.

“Las familias padecen la falta de este servicio vital y están indignados porque fue una obra muy promocionada, donde se manejaron cifras extraordinarias, con anuncios de millones de pesos en inversión, y sin embargo la obra nunca se termina, y lo poco que hicieron estuvo mal.

Los vecinos carecen de servicios básicos como agua, luz, ni cloacas. La obra tenía que estar terminada en dos años, ya van cuatro y está todo igual”, expresó el legislador.

Tampoco cumplieron con el predio que estaba pensado para que los chicos hicieran deportes y recreación, y los adultos tuvieran ferias.

​​“Participamos de una reunión con ellos, y vamos a buscar la manera de organizar el reclamo para que alguien le brinde respuestas”, señaló Sereno.

“Obra inconclusa frente a mi casa”

Uno de que los participó de la reunión, César Machado, destacó que en su caso reclama por la obra que hicieron frente a su vivienda, y que dejaron abandonada.

Se trata de un badén que cuando llueve rebalsa, ​​“y el agua entra en mi casa, algo que no pasaba antes de que comenzaran con las obras. Me colocaron un pilar para el medidor; pero nunca se hizo la conexión, y ahora el pilar se aflojó y se cayó. Le reclamé a la empresa, me mandaron que haga una nota al Programa Mejoramiento de Barrios (Promeba); ​​pero nadie vino a dar la cara. Como todos, estoy esperando una solución”.

Machado se mostró indignado por semejante inoperancia.​​ “No hay nada terminado y lo poco que hicieron es deficiente. Yo trabajo en la construcción y conozco el tema, y sé cuando se hacen las cosas bien y cuando están mal hechas. Y acá hicieron todo mal. No pueden amurar un pilar de conexión de agua atado con alambres. Un pilar se amura junto a la vivienda, como hacen en las casas del Iprodha, que nunca tuvo quejas con los pilares”.

Explicó que en el barrio, apoyaron el pilar en el piso, lo taparon con tierra y lo dejan ahí. ​​“Se podría haber caído arriba de cualquier chico, de mi propio hijo que tenía 15 días cuando colocaron el pilar. Ni hablar de la inundación tremenda en mi casa cada vez que llueve mucho”.

Salir a la calle como medida de fuerza

Machado cuenta que cuando personal del Promeba andaba por el barrio, era por pocas horas; después subían a los vehículos y se iban.​​

“Lo del pilar le pude reclamar al ingeniero, pero se sacó el problema de encima diciéndome que hable con el arquitecto de la empresa, que jamás apareció. Estamos indignados, es un robo total a los que vivimos en el barrio. Por es estamos organizando una medida de fuerza que termine cuando nos solucionen el problema”.

Todos coincidieron en que los responsables deben dar la cara, porque la situación no puede quedar así. ​​“Hay mucha gente que no tiene pilar, ni la conexión de la luz o el agua, en este tema creo que todos fuimos perjudicados”.

La obra tenía que estar terminada en dos años, se extendió el plazo por seis meses, pero ya van por los cuatro años y todo continúa paralizado.

Necesidad del predio para la feria del barrio

La indignación fue en aumento en la reunión que mantuvieron los vecinos con el diputado del PAyS, en el barrio San Lorenzo. Así lo expresó Cecilia Cáceres, que calificó como un manoseo lo que hicieron las autoridades municipales y provinciales con las familias.

El reclamo se repite: falta de agua, luz y cloacas.​​ “Nos robaron el predio ideado para la feria, y también para que nuestros chicos hicieran deportes. La obra debía estar terminada pero en cuatro años no avanza. Hicieron todo mal”.

La joven madre además integra un colectivo de mujeres emprendedoras que participan en las ferias del barrio. “​​Desde un principio me involucré con otras mujeres feriantes y nos habían prometido un proyecto que incluía el lugar para la feria, un salón de usos múltiples y una plaza para los chicos.

Esto ocurrió cuando recién comenzaron las obras del Promeba y fue uno de los primeros proyectos que nos plantearon para unir a la gente del barrio, porque es algo que necesitamos mucho con la crisis que nos deja el gobierno de Macri. Ya veníamos haciendo ferias, pero nos falta el lugar físico. Tenemos un espacio dentro del barrio; pero está sucio y abandonado, no hay alumbrado público. Entonces nos vemos obligadas a feriar en la vereda; pero la Municipalidad de Posadas no nos deja trabajar. Sentimos que está todo para atrás”, detalló.

Promeba: En la página web figura como obra concluida

Cecilia relató que el agua va y viene todo el tiempo, y hay días en que no tienen nada del líquido vital. A veces no alcanza ni con la cooperativa que hay en el barrio. “​​Nos cansamos de reclamar, tratamos de contactarnos con la gente del Promeba para resolver los problemas antes de que se alejaran del barrio y dejen todo inconcluso.

Lo peor es que en la página del Programa figura que en nuestro barrio está todo terminado, y los que vivimos acá sabemos que no es así, porque seguimos padeciendo la falta de agua y cloacas. Con respecto a la luz, a algunas familias ni siquiera le colocaron el pilar que les corresponde, porque que era parte del proyecto y además lo pagaron”.

Una y otra vez invocaron que los responsables del programa se acerquen al barrio, y se hagan cargo de lo que está pasando.

Están decididos que si no hay respuestas van a cortar las entradas principales del barrio, que son las Avenidas Cocomarola y Cabo de Hornos.

​​“Vamos a cortar la ruta hasta que alguien venga y nos proponga una solución concreta, nada de promesas, porque de palabras estamos cansadas”, advirtió la joven.

Incumplimiento total

Mientras que Marcelo Cabañas, otro de los vecinos, calificó como una estafa que vivan sin agua potable, ni cloacas, ni luz. En su caso como no le traían los pilares, el mismo construyó el suyo; pero después tampoco cumplieron con el medidor.​​

“La gente del Promeba hizo todo mal. El proyecto era muy lindo porque íbamos a tener un predio de deportes; un lugar para la feria, y no cumplieron con nada y encima son tan deshonestos que en Internet, en la página web del Promeba figura como una obra terminada”, se indignó.

Reiteró que el mayor problema es el agua que sólo tienen día de por medio y dos horas. ​​“Es muy poco para una familia que tiene cinco o seis personas en el grupo familiar, tenemos que estar juntando el agua”.

“Un desastre por donde se mire”

La familia Cabañas se quejó además porque estuvieron tres meses con dificultades para salir de su vivienda, porque Promeba hizo una excavación, rompieron el tractor, no terminaron la obra, y lo dejaron todo roto casi tres meses. ​​“Era increíble pero teníamos que ver por donde salir, hasta que ahora terminaron esa parte”.

Después, de un pozo que había hecho la empresa, comenzó a drenar agua, lo destaparon y se dieron cuenta que era la cloaca. ​​“Estuvimos cuatro días buscando al responsable, y finalmente apareció un ingeniero en el barrio con obreros que pusieron un tapón al desagüe cloacal; pero al tiempo empezó a drenar la cloaca en otro sector de la casa, un desastre”, manifestó.

​​

Los vecinos llegaron al extremo del cansancio

El jefe de familia enumeró que hubo irregularidades con los pilares y el medidor y trataban a responsabilizar a Emsa; pero nunca se hicieron cargo, y las familias tienen intención de pagar. ​​“Queremos pagar y contribuir; pero la empresa no muestra voluntad de terminar la obra. En ningún momento se acercaron. Algunos vecinos ya tienen el medidor; pero nosotros seguimos esperando.

Por eso le planteamos al diputado Sereno, que fue el único que se acercó hasta el barrio, que si no vemos solución vamos a salir a la calle. Es la única manera de reclamar y lograr que la sociedad también conozca nuestra situación en el barrio.

Hace doce años que vivimos acá y no protestamos públicamente; pero ahora sentimos que llegamos a un punto extremo, y que ya agotamos todas las instancias reclamando en las oficinas del Promeba, de Emsa y del Municipio y no tenemos respuestas. Pero así como vamos habrá que salir a la calle como una medida extrema para que nos respondan. Recuerdo perfectamente que después de tanta bicicleteada, la última promesa fue que en enero del 2019 tendríamos agua; pero estamos en febrero y seguimos igual, con dos horas de agua por día”, insistió Machado.