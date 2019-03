COMENZÓ CON GRAN BRILLO LA 31° FIESTA NACIONAL DEL TÉ EN CAMPO VIERA

El buen clima y excelente público fue el marco ideal para dar inicio a la trigésima primera edición de la Fiesta Nacional del Té, que se extenderá hasta el próximo domingo 03 de marzo. Entre las actividades ya tradicionales, se dio el desfile de las reinas, maquinarias, escuelas municipales, distintos ballets, minutos más tardes iniciaba la noche Gospel Rock con bandas locales, provinciales y nacionales el salón de espectáculos.



La jornada estuvo encabezada el por el ejecutivo municipal acompañado por el Vicegobernador de la provincia, ministro de turismo, ministro del agro, diputados provinciales, presidente de la fiesta del inmigrante, legisladores locales e invitados de municipios vecinos, representantes de entidades públicas y privadas, productores entre ocuparon sus lugares en el palco oficial.

El presidente de la comisión organizadora fue el encargado de abrir la jornada, agradeciendo la presencia del público en general y autoridades, resaltó un trabajo en conjunto comisión, municipio y provincia en un esfuerzo compartido para que la fiesta nacional del te pueda llevarse adelante.

Mientras que por su parte el ejecutivo local Juan Carlos Ríos, manifestó que, “estamos disfrutando de esta gran fiesta junto a las familias de Campo Viera, con nuevas ideas y propuesta en este producto madre que es el té, este sábado estaremos inaugurando de forma oficial una casa de té artesanal así vamos multiplicando y sumando voluntades para que la crisis no se acentué en nuestros productores, la creatividad, el compromiso y este trabajo en conjunto para que estas ideas que venimos trabajando se vaya consolidando y que disfruten de esta fiesta” finalizó Ríos.

Finalizando la el acto protocolar el vicegobernador expresó “este esfuerzo de todos los años parece algo repetido año a año, parece algo repetido pero ha ido profundizando su crisis macroeconómica donde el agro y la producción no es ajena; nos golpea a todos y es así; y son estos los momentos dónde venimos a ponernos al lado y trabajar juntos para mantener esta fiesta que no permite no solo el reconocimiento sino la reflexión, el poder encontrarnos como familia, pueblo y sentar la base solida de lucha y trabajo como lo fue siempre”. En las mismas líneas también agradeció la participación de las industrias privadas que este año están participando de la fiesta.



Luego del acto, autoridades y comunidad realizaron el corte de cinta y así dejar de forma oficial inaugurada la trigésima primera edición de la fiesta nacional del té, seguidamente realizaron una recorrida por los stand de exposición de feria de artesanos, sobre el té, productores de la agricultura familiar de varios municipios y stand comerciales. En tanto, hoy será la noche de la juventud con mucha música de la mano de La Previa, Pedro Brittez, Grupo Play y el DJ Guillermo Atenció. A las 20hs inicia apertura de la expo te con entradas de 20 pesos a la expo y generales 100 pesos.