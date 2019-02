MUNDIAL DE FUTSAL MISIONES 2019: PASSALACQUA RECIBIÓ AL JUGADOR ANTIVEROS Y LO DESTACÓ COMO “EMBAJADOR MISIONERO”

El gobernador Hugo Passalacqua recibió este miércoles a la mañana a Sandro Antiveros, único jugador misionero convocado para integrar el seleccionado nacional de futsal que disputará desde el próximo 31 de marzo el Mundial de la modalidad que tendrá como sede principal a Montecarlo y como subsedes a Posadas, Oberá, Eldorado, Wanda y Puerto Iguazú.

Antiveros, de 31 años y actual jugador de Plastimí, disputará su primer mundial con la camiseta de la selección argentina en el mayor evento deportivo que vivirá la provincia a partir del próximo 31 de marzo en varias sedes ubicadas en las principales ciudades de la tierra colorada. Es oriundo de Dos de Mayo y, como todos los que se dedican a esta disciplina deportiva en la zona, no vive del futsal, sino de su trabajo en una distribuidora de alimentos donde cumple horarios comerciales estrictos.



El jugador llegó acompañado del ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, y juntos le contaron al Gobernador el nivel de compromiso y dedicación con el que encara la práctica, en parte porque el futsal en la región es amateur. En el particular caso de este elegido que representará a todos los misioneros con la camiseta nacional, el sacrificio es doblado, ya que trabaja en un comercio del rubro alimenticio que le requiere trabajar en doble turno, hecho que lo obliga a entrenar desde las 5 de la madrugada y tarde, en la noche. Padre de Benicio Jonás, de 4 años, también debe distribuir su tiempo para estar con su pequeño.

Además de felicitarlo, Passalacqua le entregó un subsidio que le servirá de ayuda mientras se dedique exclusivamente a entrenar y luego a disputar el esperado Mundial de Fútbol de Salón que comenzará en días más en la provincia.“Sos un caso ejemplar, por el sacrificio que le dedicás, por la garra y eso es lo que hace del deporte un ejemplo para todos. Sos nuestro embajador y yo voy a estar allí para aplaudirte”, aseveró el mandatario, antes de recibir de manos de Sandro una camiseta oficial del seleccionado argentino que lleva adelante la imagen de las Islas Malvinas y, en la parte de atrás, la inscripción “coronados de gloria vivamos”.

“Agradecido al Gobernador por recibirme y enfocado en el Mundial, haciendo todo lo posible para estar a la altura, es algo único ya que todo deportista sueña con estar en la selección”, dijo Antiveros después de ser recibido en la Sala de Situación, “lugar donde se toman grandes decisiones”, según lo resaltó Passalacqua. Sandro aclaró que lo “más importante en este deporte es el trabajo en conjunto, porque no sirve que los individuos sean buenos solos; si no se piensa en conjunto, en equipo, no sirve”.

Desde el próximo 8 de marzo, el misionero que juega de “poste” y “ala” concentrará con el equipo en Montecarlo y debutará el día del partido inaugural, el 31 del mismo mes. Sandro compartirá la lista de convocados que presentó el DT Ariel Avveduto con Federico Pérez (Andes Talleres), Agustín López (Don Orione), Luciano González (Club Alemán), Renzo Grasso (Fuorigrotta, Italia), Marcelo Mescolatti (Don Orione), Gonzalo Pires (Manfredonia, Italia), Miguel Tapia (Estudiantil Porteño), Marco Politti (Estudiantil Porteño), Diego Koltes (Jockey Club), Nicolás Páez (Jockey Club) y Matías Rima (Eskarcha FC).



“Esperamos que los misioneros nos acompañen y alienten, para nosotros eso es muy importante”, dijo al final Sandro, orgullo misionero en la cancha del Mundial que traerá a la provincia equipos del más alto nivel y con prestigio renombrado.