VENEZUELA: QUIENES ESTÁN DETRÁS DE LA GUERRA

por Carlos Lanz Rodríguez





En la actual coyuntura histórica, el imperio norteamericano y sus socios, están implementando un plan de agresión contra Venezuela, el cual tiene aristas de vieja data entre las que se encuentra la manipulación de la CRISIS HUMANITARIA como una coartada que justifique la intervención militar.

En tal sentido, cobra pertinencia ubicar el contexto programático que permite comprender las características de este proceso y su diversas concreciones, para lo cual vamos a reseñar sumariamente una especie de tesis al respecto



I.- SOBRE LA NATURALEZA DE LA GUERRA

En la historia del capitalismo desde su acumulación originaria, a través de la guerra, se encuentra el robo y el pillaje como mecanismo de apropiación de riquezas y como modo de producción se articula en torno a la explotación del trabajo y de la naturaleza. Esta es la génesis de la acumulación y la reproducción ampliada del capital, modulado periódicamente por crisis orgánicas que son paliadas también por el empleo de la guerra y la confrontación armada, siendo bien conocido este fenómeno y sus determinaciones:

Uso del complejo militar – industrial como locomotora de la actividad productiva.

-Destrucción y reconstrucción de países intervenidos

– Reparto del mundo y conquista de nuevos mercados

– Saqueo de materias primas y recursos energéticos.

– Exportación del capital financiero especulativo a través del mecanismo de la deuda



II.- QUIENES ESTAN DETRÁS DE LA GUERRA

El anterior proceso de confrontación bélica, no se da sin sujetos, clases, etnias, naciones, los cuales se miden en el campo de batalla por sus intereses, siendo en la mayoría de los casos propiciadores y beneficiarios de la guerra que permanecen ocultos entre bastidores. De allí la importancia de ubicar el mapa de actores que subyacen en el fenómeno de la guerra, ya que son nuestros verdaderos enemigos:

1.-El cartel financiero

2.-El lobby petrolero

3.-El emporio mediático

4.-Empresas del complejo militar industrial

Estas redes corporativas a su vez, están controladas y en manos de unas pocas familias que concentran y centralizan la propiedad en todo el mundo. Son los amos del circo, que manipulan los payasos por supuesto.. He aquí estas familias que controlan el imperio del capital: Rothschild, Rockefeller,Warburg,Morgan, Lazard, Mosés, Kuhn Loeb, Lehman Brothers, Goldman Sachs .



III.- EL CARÁCTER NO CONVENCIONAL DE LA ACTUAL GUERRA

En correspondencia con las relaciones de fuerzas presentes en los conflictos clasistas, étnicos o nacionales, donde no dejan de estar las contradicciones inter-burguesas e inter-imperialistas, van evolucionando las modalidades de guerra como productos de la sistematizaciones de la experiencias y el balance de las múltiples derrota que ha sufrido el imperio, por lo que podemos destacar algunos hitos que han determinados las actuales modalidades de guerra, particularmente la proxywar y la guerra hibrida:

1.- SECUELAS DEL SÍNDROME DE VIETNAM: “todo menos baja”.

2.- GUERRA NO AUTORIZADA: “utilización de las ordenes ejecutivas”.

3.- COSTOS ECONÓMICOS CRECIENTES

4.- DIFICULTADES PARA ARMAR ALIANZAS BÉLICAS.

5-EMPANTANAMIENTO COMO LA INTERVENCIÓN EN AFGANISTAN, DONDE HAN PAGADO UN ALTO COSTO POLÍTICO POR EL EMPLEO DE TROPAS EN EL TERRENO.

De este conjunto de dificultades surgen los enfoque de guerra de baja intensidad y emergen las modalidades de guerra no convencional, donde predominan las operaciones encubiertas con fuerzas especiales y se combinan aspectos tradicionales de la guerra .

Aquí debemos puntualizar una de las vertientes de la proxywar como modalidad de guerra no convencional, donde los EEUU intenta evadir la intervención directa y utiliza a “terceros” actores que lo sustituyan en la agresión. En tal sentido, guerra por delegación (proxy war, en inglés) es aquel conflicto donde una potencia utiliza a terceros actores (ya sean otros Estados, grupos u organizaciones terroristas) para defender sus intereses. Este tipo de guerra subsidiaria es un tipo de conflicto que se produce cuando una potencia, en este caso los EEUU, utiliza fuerzas títeres como sustitutos como las FFAA colombianas, en vez de enfrentarse directamente. En este caso, los yanky buscan el objetivo es dañar, dislocar o debilitar nuestras fuerzas sin ir a un conflicto abierto.



IV.- ESTRATEGIA DE AMPLIO ESPECTRO Y DESGASTE POR DESCOMPOSICION INTERNA

El concepto de dominación de espectro completo (Joint Vision 2020).Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de los EEUU. Junio de 2015,significa aplicación simultánea y sin tregua de mecanismos variados que tiendan a confundir y a la vez a producir resultados combinados;

–No dejar resquicio, ningún espacio de resguardo, ni un momento para tomar aliento,

–Simultaneidad. El mejor medio para desgastar es atacar sin tregua, por todos lados y al mismo tiempo

— Combate como en un enjambre de avispas, se aplican simultáneamente mecanismos desestabilizadores o directamente operaciones en todos los ámbitos

En esta estrategia el énfasis no está localizado solamente en la eliminación física sino priorizar la degradación de la fuerza oponente, explotando déficits e insuficiencias político-culturales, económico-sociales. Las fallas y limitaciones, como por ejemplo, el desabastecimiento y las alzas de precios, se utilizan en forma simultánea y sincrónica ( como OPERACIÓN CONJUNTA Y COMBINADA ) en un amplio espectro de políticas, recursos y medios. Todo dirigido a quebrar la voluntad de lucha , impactando tanto el ámbito cognitivo como emocional.

Alcanzar tales objetivos demanda la organización sistemática de operaciones psicológicas que desacrediten e ilegitimen al poder público ( CNE, TSJ,FANB ).

Po eso, la OPSIC es la herramienta más utilizadas para exponenciar la conflictividad y el cuadro de ingobernabilidad y están centradas en distorsiones informativas, rumores, tergiversaciones, alarmas infundadas (post-verdad y fakenwes) que conduzcan a escenarios modulado por conmociones que puedan modificar las relaciones de fuerza, empantanar el ´proceso y construirle viabilidad a una intervención “humanitaria” de organismos internacionales.



V.- LA AMENAZA DE LA PROXYWAR COLOMBIANA

La versión de la proxywar colombiana, contempla emplear diversas formas de luchas en la estrategia de amplio espectro, esbozando de una manera simultáneas y combinadas, las siguientes líneas:

Empleo del poder aéreo de las distintas bases de los EEUU instaladas en su territorio: ataque convencional sobre centros de gravedad, neutralización de puestos de mando y control, destrucción de infraestructuras y servicios esenciales.

Utilización de grupos élites y fuerzas especiales, tanto colombianas como norteamericanas.

Asociación con paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas.

Control territorial de corredores viales como la ARC, división y fragmentación de las principales ciudades; San Cristobal,Maracaibo,Baruiisimeto,Valencia,Maracay,Caracas,Barcelona,Ciudad Guayana.

Focalización territorial en la franja fronteriza, específicamente en el norte de Santander-región Catatumbo, articulado con las proyecciones separatista de la “media luna”: Estados Táchira-Zulia. Esta franja espacial, alberga en su seno una larga historia de prácticas contrabandistas, tanto de drogas, combustibles y múltiples mercancía. A lo largo del eje fronterizo, se asientan miles de familias con doble nacionalidad, quienes utilizan cotidianamente cientos de trochas, carreteras, caños y pasos de ríos, los cuales son una especie de tierra de nadie

Al lado de esta secuela delictiva, se le suma el fenómeno migratorio inducido, con el objetivo de justificar la crisis humanitaria que le sirve como pretexto para una intervención internacional .

Destacada importancia tiene la presencia de fuerzas hibridas como las fuerzas especiales Vulcano, Fudra-3, en proceso de articulación con narcos, paracos y contrabandistas.

El proceso de descomposición del estado colombiano que se conoce como PARAPOLITICA ( desarrollada por el uribismo del cual el actual presidente es un fiel oponente ) le da un sello particular a la proxywar, por ejemplo:

— Los paras en Cúcuta trafican con drogas, hacen contrabando de gasolina, de alimentos, medicamentos y de otras mercancías

— Al lado de las actividades lucrativas, los paras realizan sicariatos, desapariciones, masacres, desplazamientos forzados.

— Los mandos de los para-militares son ex militares, ex policías y ex agentes del Das, sumándose les efectivos del ejército colombiano .

— Realizan control territorial, establecen toque de queda, hacen limpieza social y mantienen el orden público como “poder paralelo”

— Promueven una labor filantrópica, ayudando a familias necesitadas, organizan micro-empresas, moto taxis, alquiler de teléfonos.

— Su inserción en comunidades y barriadas, le da a los paras un manto de protección, contando con niveles de impunidad de la base social, ejerciendo funciones de gobierno paralelo.

En esa dirección hay que tener claro que este enemigo no tiene una membresía institucional o regular, sino que son grupos híbridos que realizan operaciones encubiertas.



VI.-EL CABALLO DE TROYA DE LA AYUDA HUMANITARIA

La crisis humanitaria se inscribe en el enfoque de Guerra no Convencional y la Estrategia de Amplio Espectro, tal como reseñamos con anterioridad y se encuentra entre las orientaciones trazadas desde el año 2016, cuando se denunció el plan de operaciones encubiertas dirigidas por el Almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EEUU, quien para esa época formulo esta línea maestra en la Operación Freedom-2

“Especial interés adquiere posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está cerca del ´colapso y de implosionar´ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas…Doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez.”





Durante casi 3 años han venido trabajando por agravar las condiciones de vida y de trabajo de la población, realizando el cerco financiero, el bloqueo comercial, saboteando los servicios públicos, especulando con los bienes de primera necesidad, particularmente con los alimentos y las medicina.

Ahora en la actual etapa de la estrategia injerencista y a través de la proxywar colombiana, han focalizado el esfuerzo en el área adyacente a Cucuta, específicamente en la tiendita, bajo los siguientes parámetros:

Con el parapeto del gobierno paralelo y el proceso de transición, el plan requiere tener un espacio como sede del poder. Como no puede ser en nuestro territorio, se plantea el “gobierno en el exilio” con apoyo de la oligarquía colombiana .Ese es la razón de lo que va a ocurrir en la zona de La Tiendita. En este puente (lado colombiano) el imperio y sus socios van a entregar “ayuda humanitaria”, la cual pretenden trasladarla a territorio venezolano. En ese contexto, atacaran indiscriminadamente como lo hicieron los contrarrevolucionarios en la PLAZA MAIDAN en Ucrania. Con el disfraz de la ayuda humanitaria, ahora se organiza el epicentro territorial en dicho puente donde van a realizar las operaciones encubiertas que configuren CASUS BELLI, concretando la agresión yanky contra Venezuela

El escalamiento de la agresión de contra Venezuela, también intenta ampararse en la “RESPONSABILIDAD DE PROTEGER”, manipulando el R2P de la ONU, creando una especie de escudo protector al títere Guaido para que coordine la intervención militar. Este escalamiento del trayecto que sigue el Caballo de Troya donde la ayuda humanitaria se intenta manipular con el amparo del PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE PROTEGER y por eso, el TSJ en el exilio autorizó una coalición militar internacional con la misión de garantizar un canal para el ingreso de la ayuda.

Al mismo tiempo que empujan la masa crítica hacia este sector fronterizo en el norte de Santander para crear una zona liberada como sede del gobierno provisional, aparece otra quinta columna del caballo de troya concretando en la organización de “voluntarios” ( especie de tontos útiles o población necesitada) los cuales van a ser empleados en una supuesta solidaridad, pero parte de ellos tienen el rol encubierto de confrontar a la FANB y provocar el conflicto armado.

A todo lo anterior se le suma otra manipulación para el nuevo día D, el 23 de Febrero, en la víspera, han organizado un megaconcierto en el puente la Tiendita, para intentar elevar la convocatoria y aumentar la masa crítica para la confrontación.



VII.-ESCENARIOS Y CURSOS DE ACCIÓN EN LA COYUNTURA

Como ya reseñamos, en el actual contexto geopolítico, el imperio y sus aliados internacionales, han avanzado en el escalamiento de la agresión contra Venezuela, empleando la coartada de la crisis humanitaria y la Responsabilidad del Proteger (R2P de la ONU ) aunque en sus deliberados propósitos de apoderarse de las riquezas y recursos naturales de las naciones, los EEUU nunca han respetado a la llamada “comunidad internacional” y sus resoluciones.

Sin embargo, la banda de los cuatro: Trump, Bolton, Pompeo y Abraham, han encontrado en la ayuda humanitaria un punto de ruptura que aparenta tener justificación y legitimidad, enmascarando de esta manera, sus verdaderos objetivos. Por eso se pueden hablar con propiedad del empleo de la ayuda humanitaria como CABALLO DE TROYA.

Posesionada la matriz de intervención humanitaria, en estos momentos colocan el 23-F como día D y focalizan el esfuerzo en territorio colombiano como epicentro de la confrontación, específicamente en Cúcuta y zonas adyacentes, como es el caso del puente la Tiendita.

No se requiere de profundos análisis para elaborar los escenarios, ya que las amenazas y ultimátum los han realizado con desplantes, cinismo y prepotencia:

* Se han negado a dialogar y negociar, tratando de imponer las condiciones de una capitulación, por supuesto, bajo el chantaje no solo de una intervención militar, sino con sanciones de todo tipo, cerco económico y diplomático

* Continúan con los acciones desestabilizadora con la AN, en un plan de desgaste que demanda una chispa que le dé combustible al conflicto y pueda convertirse en un detonante que ruede como pólvora y catalice el desenlace, se trata de un clima de conmoción al estilo del “SINDROME DE ATOCHA” español.

* Este chispazo lo vienen proyectando en la provocación de incidentes violentos en la entrega de la ayuda humanitaria, organizando operaciones encubiertas con actores híbridos (fuerzas especiales, Bacrim, paracos,etc) .

* Con estas actividades encubiertas persiguen el quiebre del mando e insubordinación en la FANB, con desbordamientos de acciones callejeras y empleo múltiples de la masa crítica, apareciendo como salvadores en este escenario.

* Estas concreciones de la proxywar colombiana no descarta el empleo de modalidades operativas y sistemas de armas convencionales, tal como se viene propalando propagandísticamente con la movilización de los portaaviones o el empleo de carros de combate dentro de la doctrina de “fuerza acorazada” colombiana.

En el enfrentamiento de la nueva amenaza imperial como proxywar, ya sea como guerra no convencional: hibrida y sin restricciones, reivindicamos la memoria histórica y la larga resistencia desplegada por las fuerzas que han empleado el ingenio y la creatividad, el dominio del terreno y el apoyo del conjunto de la población para neutralizar la superioridad de las fuerzas utilizadas por el enemigo imperial, tal como recoge en los aportes de Guyen Giap en las tesis de la “Guerra de todo el pueblo”, las cuales debemos adecuarlos a nuestro contexto particular. Las fuerzas extranjeras sean estas yankys, colombianas o del cartel de Lima pueden desplegarse y ocupar territorio, pero en el largo plazo no pueden sostenerse. Como ya vimos con anterioridad, la proxywar en una modalidad donde hay un tercer actor que sustituye al principal oponente, intentando evadir el costo político-militar de la intervención, de la misma manera se busca evitar bajas propias.

Por esto, un elemento verdaderamente disuasivo en la confrontación con el imperio estadounidense, lo constituye la concepción de GUERRA DE TODO EL PUEBLO y su proyección en la estrategia continental de lucha bajo las premisas “…construir un, dos, tres Vietnam” y reivindicada bajo el estandarte del ejercito libertador de ”VOLVER A AYACUCHO”:

En la doctrina militar bolivariana y en el sistema defensivo territorial, está contemplado que en una determinada fase de la guerra de resistencia, los componentes tradicionales de nuestra FANB se articulan con el conjunto de los sectores populares, migrando hacia la modalidad de milicias, configurando escenarios donde se activan una multiplicidad de fuerzas en un amplio teatro de operaciones.



Todo lo anterior implica la organización de las fuerzas en pequeños grupos ( unidades operativas conformadas entre 5 y 7 combatientes, tal como se plantea en el MTRR con los binomios, unidades y escuadras milicianas ) difíciles de localizar e identificar porque están mimetizadas en el terreno y en el seno del pueblo, desarrollando de mil maneras el principio de dispersión y concentración de las fuerzas.

Manejo táctico del terreno: montañas, cuevas, túneles, piedras, senderos escarpados, permite mantener la iniciativa y compensar la escasez de recursos logísticos, atacar sorpresivamente y preservar las fuerzas. Control territorial y manejo de corredores estratégicos, construcción de bases y puntos de apoyo.



CORREDOR ESTRATEGICO

Empleo generalizado de las redes de inteligencia social es otra dimensión de esta guerra de todo el pueblo, lo cual garantiza la información oportuna, conociendo con antelación planes enemigos, sus movimientos y desplazamientos.

Seguridad en el sistema de comunicación y enlace, acudiendo a la creatividad y la improvisación para neutralizar la inteligencia tecnológica que emplea el imperio, particularmente la vigilancia electrónica. En tal dirección, es clave la compartimentación rigurosa en los organismos de dirección y la adopción de un sistema de contactos impersonales en los enlaces (uso de buzones y escondrijos), medidas de contrainteligencia en el empleo de teléfonos, transmisiones radiales y la utilización de la web.

Desarrollo de una Estrategia Comunicativa Integral, basada en el conocimiento de las OPSIC empleada por el enemigo, el despliegue de nuestra propia agenda, el empleo de toda nuestra capacidad comunicativa, la diversificación de vocería y el marcaje de actores oponentes

Combates de decisión rápida que evitan ser fijado en el terreno y de esta manera neutralizar la movilización (fundamentalmente aerotransportadas ) y el poder de fuego enemigo.

Contundencia operativa con el empleo masivo de explosivos populares que puedan garantizar la cobertura de fuego con minas y metrallas de todo tipo, los cuales tienen efectos devastadores en tropas de a pies o en vehículos. Si hay algo que los yanky le temen es a los explosivos populares, denominado en su jerga como ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS (IED)

En tal sentido, los anteriores aspectos forman parte de un plan de contingencia civico-militar, asumiendo estos cursos de acción que eleven la prevención y la capacidad de respuesta de la defensa integral de la nación.

Cualquier RETARDO, DEMORA, NEGLIGENCIA, TARDANZA O DISTRACCIÓN en estas tareas, tributa a los planes desestabilizadores de la contrarrevolución y en la ejecución de sus estrategias intervencionistas, inscritas en la proxywar.



Carlos Lanz Rodríguez



SEMINARIO-TALLER SOBRE LA PROXYWAR COLOMBIANA



http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/18/venezuela-quienes-estan-detras-de-la-guerra-por-carlos-lanz-rodriguez/