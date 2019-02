APECHUGAR Y NO AFLOJAR

Por Julio Moyano



Mientras el gobierno de Mauricio Macri lleva el rumbo económico al borde del precipicio, en Misiones se toman medidas para que no hayan tantos lastimados, aunque los datos de la realidad golpean uno a una las palabras del presidente y los medios hegemónicos de incomunicación siguen reflejando una realidad que no es tal, pero que es letal, porque está dirigida a ese porcentaje de ciudadanos apolíticos, que les puede venir bien soportar un gobierno nacional y popular como otro de corte oligarca.

Pero hay una gran mayoría que sufre tanto atropello. Son las mayorías silenciosas de los barrios, las que semana a semana se multiplican en las marchas para repudiar los tarifazos. Hay organización en los movimientos de base, no hay acompañamientos de estructuras partidarias, de sindicatos podemos mencionar a la Asociación de Trabajadores del Estado y paremos de contar. Esos miles marchan ante la mirada disciplente de la clase media posadeña, la misma que le dio los votos a la alianza garca radical que hoy produce tanto daño.

La semana que transcurrió nos mostró una fotografia social. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censo dio datos sobre la pobreza en Posadas, de 100 posadeños 34 son pobres y 18 son indigentes. Hubo un incremento de la pobreza en dos trismestres consecutivos. La pobreza creció en un año 6 por ciento y se esperan incrementos en próximos tiempos en la medida que el gobierno de Mauricio Macri siga con el mismo rumbo en materia económica.

En estos días el gobierno nacional anunció un aumento en el precio mayorista de la energía eléctrica que le vende a las provincias, por la eliminación de subsidios. El aumento al bolsillo de los misioneros implicaba un 25% por ciento mas, pero el gobernador Hugo Passalacqua tomó la determinación de suavizar el golpe y que el traslado de precio se realice en tres cuotas para los residenciales y para las fábricas en seis cuotas.

Como se vienen tiempos difícles, la semana pasada hubo reunión de gabinete y la bajada de línea política fue clara. No sacarle el cuerpo a estos momentos. La orden es estar al lado de los mas necesitados. Por el momento la provincia aguanta los chubascos porque no está endeudada y porque tiene los números de la economía ordenados, pero para todo hay un principio y un fin. ¿Hasta cuando aguantarán las arcas provinciales?



La gestión de Hugo Passalacqua en este momento de aguda crisis, fue la de no poner palos en la rueda a la gestión nacional. Quedará en la historia de la política misionera aquella frase de “gobernabilidad con gobernabilidad se paga” y fue así que tanto diputados nacionales y senadores, pertenecientes al oficialismo misionero le aprobaron las leyes que Macri presentó. Ahora en el debe y el haber el gobierno nacional está en deuda con el misionero. Pero nadie chista. El 2 de junio habrá elecciones para gobernadores, diputados, concejales e intendentes. En esa ocasión el gobierno de la Renovación pondrá en funcionamiento su maquinaria electoral que le ha permitido estar al frente de la provincia desde hace 16 años. La puja será con la alianza de radicales y pro que desde hace cuatro años vienen trabajando en el territorio. Hasta ahora tuvieron buenos resultados en Posadas de manera importante pero en los parajes, en las picadas, en las colonias no mueven el amperímetro. Ahora quieren sumar al puertismo o lo que quedó de los seguidores de Ramon Puerta, gobernador de Misiones durante el menemato. Quieren sumar al hijo de Ramon, Pedro Puerta. Habrá que ver si los radicales aceptan.

Hay otro partido que viene realizando un trabajo bien de base. Es el Partido Agrario y Social con fuerte raigambre en las chacras misioneras y muy de atrás se viene organizando Unidad Ciudadana que viene realizando un interesante trabajo territorial. Habrá que ver si alcanza. Para las elecciones falta un tiempo, pero estamos en Argentina y todo puede suceder.