ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIALES DE MÉXICO PRESENTARON RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE COBERTURA PLENA DE TELECOMUNICACIONES

Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia ***



Las organizaciones Telecomunicaciones IndígenasComunitarias A.C., Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. y por Rhizomática Comunicaciones presentaron este sábado el documento “Elementos Fundamentales para una política de cobertura plena de telecomunicaciones en México”.

El trabajo propone nueve recomendaciones para elaborar una política de comunicación destinada a garantizar cobertura universal basada en la información; el establecimiento de un sistema ágil y simple de licenciamiento; participación en los programas gubernamentales de cobertura; mejorar el uso del espectro libre; permitir el acceso al espectro, a la fibra y a los recursos; investigación y desarrollo y estímulo a los contenidos locales.

“Por más de 20 años, la política ha sido esa: usar tráileres para ir a la tienda de la esquina. Hemos considerado solo un tipo de operadores, toda la política y regulación de las telecomunicaciones ha estado basada en los grandes operadores, para los cuales no existe caso de negocio en zonas no atendidas que no respondan a su lógica de mercado”, señala el documento.

En este contexto fueron surgiendo iniciativas comunitarias y locales para la provisión de Internet y/o telefonía en zonas desatendidas por los grandes operadores a través de la optimización de una conexión satelital y enlaces de Wifi.

De acuerdo con las organizaciones, la primera recomendación de política pública pasa por la información. Esto es información estadística sobre la cobertura por localidad para enfocar los esfuerzos, pero también información sobre la ubicación de infraestructura pasiva y activa de los operadores y sus precios; y sobre la asignación y disponibilidad de espectro, así como estadísticas desagregadas sobre quiénes y cómo se está utilizando y aprovechando la conectividad en los lugares donde sí hay acceso.

El segundo punto del documento es la simplificación y agilidad en el proceso de obtención de la licencia. “Una licencia simplificada y flexible (tiempos, tipos de uso, finalización) para operadores que atienden poblaciones menores a 5 mil habitantes, facilitará mucho que estos trabajen bajo la protección de un marco legal”, explican.

La tercera recomendación consiste en la posibilidad de participar en los programas gubernamentales de cobertura para permitir la participación de operadores locales o comunitarios.

Otra de las propuestas remite al uso compartido del espectro. “La mayoría de estos operadores utiliza frecuencias libres, por lo que es necesario aumentar el número de éstas, pero también es necesario crear esquemas de espectro compartido que sean acordes a la naturaleza de las comunidades”, expresan las organizaciones.

La quinta recomendación tiene que ver con la mejora en la gobernanza del espectro de uso libre a través de información y capacitación en las comunidades para evitar prácticas desleales.

También se apunta a facilitar el acceso a la fibra. “La presencia de hoteles establecidos estratégicamente y cercanos para el despliegue en las zonas poco atendidas, un mecanismo claro de gobernanza de derechos de vía y continuación de la política de disponibilidad de inmuebles del Estado, son esquemas que facilitarán la capilaridad de la red”, indica el documento.

La séptima recomendación apunta a “generar un fondo de fomento a operadores comunitarios e indígenas que otorgue recursos para: Inversión inicial; Escalamiento; Capacitación (desarrollo de programas apropiados de formación); Desarrollo tecnológico; Gastos legales”.

En octavo lugar se postula la necesidad de una política de fomento a la investigación y desarrollo tecnológico dirigida a la tecnología que utilizan este tipo de operadores en software y hardware libre.

Por último, se plantea que “es esencial generar los estímulos para que las mismas den lugar a aplicaciones y transmitan contenidos locales o contenidos pertinentes”.

http://www.observacom.org/organizaciones-indigenas-y-sociales-de-mexico-presentaron-recomendaciones-para-una-politica-de-cobertura-plena-de-telecomunicaciones/