¿NUEVAS ELECCIONES EN VENEZUELA Y PORQUE NO EN LOS EE.UU?

Por Rolando Prudencio Briancon:



Trump se ha trancado con su propuesta de invadir Venezuela, y en todo caso lo único que atinado hacer es presentar una propuesta de elecciones en. Al parecer eso será lo único que atinará hacer por Venezuela; tal como ha dejado a medias todo en lo que impulsivamente anuncia que hará, y no termina de cumplir con sus anuncios.

Donald Trump

Por ejemplo, el anuncio de la construcción del muro fronterizo con México que con toda arrogancia autoritaria advirtió que lo construiría; incluso haciendo que los mexicanos “paguen por él” -a quienes además los trató con los peores adjetivos: delincuentes, narcotraficantes; en síntesis la peor gente- para justificar la construcción del muro- hoy no cuenta con la aprobación del senado norteamericano, y la construcción del muro ha quedado en mero anuncio, pues si a Peña Nieto no lo conminó, con AMLO se quedará con el jopo hecho.

Lo mismo ha ocurrido con los anuncios guerreristas que lanzó Trump contra el presidente norcoreano Kim Jong Hu para que; incluso divulgando que tenía listo su botón para lanzar una lluvia de mísiles contra la península norcoreana, Y no hizo nada. Transcurrido el tiempo, y una vez que bajó la beligerancia verbal, no sólo Trump que cerró la boca, sino que cuando volvió abrirla fue para elogiar a su par norcoreano, calificándolo de un hombre honorable.

Hoy sobre Venezuela ha llegado al punto de anunciar que entre sus “opciones” está la de invadir en cualquier momento la patria del libertador, pero lo real, lo cierto es que hasta el día de hoy a lo único que atinado es a presentar ante el consejo de seguridad una propuesta de convocatoria a elecciones generales.

Más allá de lo inestable e inconstante que pueda ser Trump, sobre lo que la opinión pública debe reflexionar es, ¿cuál es realmente el grado de legitimidad que tiene Trump como presidente? Cabe hacer notar que en primer lugar Trump no ganó las elecciones del 2015; es más perdió con 3 millones de votos frente a Hillary Clinton.

Es más, como una reacción frente a esa ironía, pese a que ése es el resultado que lo hizo ganador habiendo perdido, tal como es de acuerdo a el sistema electoral norteamericano que son esas sus reglas, surgió aquel entonces el movimiento: “Is not my president” que los desconoció, porque realmente no lo considera su presidente.



Vale decir que Trump; ni nadie es el indicado de ponerse por encima del voto de los venezolanos, y pedir nuevas elecciones; menos Trump que no ha ganado elección alguna; y aun así hubiera ganado; es sólo a los venezolanos a quienes les toca no sólo hacer respetar su voto; sino sus recursos naturales que es a lo que Trump apunta con un nuevo gobierno.



prudenprusiano@gmail.com



https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/02/nuevas-elecciones-en-venezuela-y-por.html