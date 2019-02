​​COORDINADORA EN LUCHA: EN LA PROVINCIA MÁS DE 20 MIL PERSONAS SE EXPRESARON CONTRA LOS TARIFAZOS Y EL HAMBRE

​El pronunciado descontento social ante los tarifazos en los servicios básicos, el ajuste y el hambre en los sectores vulnerables se hizo sentir y escuchar este miércoles, en más de 15 localidades misioneras, donde las organizaciones que integran la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, fueron protagonistas de marchas, cortes de rutas, ollas populares y otras acciones orientadas a exigir la urgente retracción de las tarifas -de agua y energía eléctrica básicamente- y el cese del ajuste que viene implementando el Gobierno nacional, junto a sus acólitos provinciales y municipales.

​Según las estimaciones en base a lo registrado en cada localidad, más de 20 mil personas salieron a la calle en Misiones, mientras que otras cientos de miles lo hicieron en el resto del país, en la Jornada Nacional de Lucha.

El mayor punto de la movilización se registró en Posadas, donde unas 12 mil personas trazaron un itinerario que se inició en la sede de la empresa prestataria del servicio de agua potable, Samsa, prosiguió hacia el edificio de Emsa, y tras una parada en la oficina de la Anses, confluyó en un acto de cierre frente a la Casa de Gobierno.

​​

Reclamos en Samsa, Emsa y Anses

La impresionante marcha por las calles de la capital misionera, contextualizó la entrega de petitorios en los organismos mencionados. El documento entregado en Samsa, firmado por las organizaciones de la Coordinadora Provincial, exige ​​“garantizar el servicio a la totalidad de la población; suspender los cortes por falta de pago durante este periodo de crisis y considerar una tarifa social para el servicio de agua, entre otros temas”.



En tanto, el documento dirigido a las autoridades de Emsa, también demanda la continuidad de la tarifa social y el cese del corte por falta de pago.

La escala en la sede de la Anses, se dio bajo la consigna de reclama la falta de entrega de turnos por parte del organismo para la actualización de datos, ya que Anses es el organismo de control de los programas y el no contar con los turnos perjudica a cientos de trabajadores que perciben esos derechos sociales; pero que por cuestiones burocráticas irresueltas, corren riesgo de perder los beneficios, problema que ya sucedió con algunos.

Ante este planteo, el delegado de Anses, Marcelo Julién, se comprometió a agilizar el mecanismo de turnos, y se estableció un acuerdo para que las organizaciones entreguen este jueves, un listado con los nombres de beneficiarios de programas sociales que necesiten turnos, a fin de poder brindarles la debida atención.

​​

“Que gobierne el pueblo y no quienes nos saquean”

El acto en la plaza 9 de Julio, comenzó promediando el mediodía, con hombres y mujeres convencidos que sólo con la unidad y en lucha se puede revertir esta realidad que nos golpea diariamente.

​​”La recomposición salarial que el Gobierno provincial otorgó a los estatales fue del 20%, cuando la inflación llegó casi al 50%. En enero fue del 2,7% y estos tarifazos vienen a agravar la situación. La realidad que viven los empleados del Estado es la de endeudarse, muchos ya no pueden sostener el alimento de sus familias. Es dramático, y se profundiza en el caso de las compañeras y compañeros que no tienen empleo.



Pedimos que se retrotraigan las tarifas; pero también que haya una recomposición salarial suficiente. Vamos a seguir luchando en las calles y construyendo una alternativa política de unidad, para que gobierne el pueblo y no quienes nos saquean”, advirtió el secretario general de ATE Misiones, César Fariña, al abrir el acto.

​​

Desesperante situación en los barrios

Mientras que el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Felipe Mazacote, señaló que la situación que viven las familias humildes​​ “en nuestros barrios misioneros es desesperante. Hay muchas que están comiendo una sola vez al día,​​ y otras que tienen que revolver la basura para poder comer. Eso es algo humillante para nuestro pueblo. ​ ​Pero no nos entregamos, y vamos a pelear hasta que se dignifique con trabajo genuino a todas las familias misioneras. Hoy las tarifas están matando a las economías en los barrios, tenemos que seguir luchando más unidos que nunca”.

​​

“Buscan criminalizar y judicializar la protesta”

La secretaria general adjunta del Movimiento Evita Misiones, Celeste García manifestó que ​​“hay incrementos tarifarios de hasta 3100%, y las empresas se nos ríen en la cara asegurando que la culpa es de los consumidores. ​​Existe un abuso, y una criminalización de la protesta. En enero tuvimos una gran movilización en Garupá por el tema del agua, todos los que viven allá saben que el 90% del barrio estaba sin agua; pero después de esa movilización logramos -ante la ausencia del intendente, Luis Ripoll (FR) ​​que se escondió- que personal del Eprac y del Imas solucionen el problema. Y en esa lucha estuvo nuestro diputado, Martín Sereno, uno de los pocos y verdadero representante del pueblo, como deberían serlo todos los legisladores que sólo están para encerrarse en sus oficinas y elaborar “proyectitos banales”.

Sereno estuvo en la lucha que se da en la calle, peleando por las familias humildes de Garupá, contra este Gobierno que nos hambrea,​“​ y en eso se dan la mano la Renovación y Cambiemos que ahora andan recorriendo las calles porque es un año electoral. Esos Partidos y quienes los integran, dan vergüenza compañeros, y en ese sentido a la hora de votar tienen que tener memoria”, enfatizó.

​​

“Este modelo nacional es una máquina de generar pobreza”

Por el Partido Comunista habló el militante social Nicolás Acosta, quien reforzó el repudio a los tarifazos y apuntó además a las ​​“operaciones contra la militancia y las organizaciones sociales, que buscan ensuciarnos con la ayuda de algunos medios de comunicación para manchar la lucha”, en clara alusión a la reciente denuncia que un funcionario de Gobierno de la Municipalidad de Garupá, realizó contra Martín Sereno, diputado provincial del Partido Agrario y Social.

Precisamente él, que además es secretario general de la CTEP en Misiones, fue el encargado de cerrar el acto.​​ “Este modelo nacional con la complicidad provincial son máquinas de generar pobres de toda pobreza”, fustigó.

Destacó que cada vez ​​“somos más en la calle porque es así como nos hambrean y nos saquean, por eso crecemos en organización. Hoy somos más de diez mil compañeras y compañeros en esta marcha. Y hay más de 15 lugares en la provincia donde está movilizada la bronca de los y las misioneras; bronca porque le roban al laburante, a los que utilizan el colectivo, al que recibe un derecho social, todo está pensado para sacarle a recursos a los que menos tienen para transferirlo a los empresarios.

Esta es una asociación ilícita encabezada por el radicalismo y el PRO, y de la que participan los muchachos de la Rosadita. Lo demostraron cuando le votaron todas las leyes, el presupuesto y el endeudamiento. Y hay que recordarlo ahora que estamos en campaña, porque sabemos que estos personajes van a ir a los barrios con promesas. No seamos tan ingenuos de volver a creerles”, pidió el diputado Sereno.

​​

El interior también respira lucha

Además de Posadas, se registraron importantes manifestaciones en Apóstoles, Azara, Oberá, Eldorado, Jardín América, Pozo Azul, Andresito, Puerto Esperanza, Puerto Libertad, Montecarlo, Bernardo de Irigoyen, Mado-Delicia y Pozo Azul, entre otros lugares de la provincia.

En Libertad, se realizó un corte de la Ruta Nacional 12, a la altura de la represa hidroeléctrica Uruguaí. Y ahí se registró un lamentable incidente, cuando una automovilista a bordo de un vehículo identificado con la patente JOR 167, atropelló de manera intencional a los manifestantes, lesionando a la secretaria general de la CTA Regional Wanda, Iris Morínigo, quien debió ser hospitalizada. Por estas horas, la dirigente se encuentra internada el Samic de Iguazú, con traumatismos cervicales y abdominales, malestar general y mareos y permanecerá en observación.

A excepción de este hecho, todas las protestas transcurrieron sin incidentes, y configuraron un nuevo capítulo de la ascendente pelea contra los tarifazos, que la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha viene situando al tope de la agenda social en la provincia de Misiones.​​ “Nuestra lucha será hasta obtener respuestas concretas, porque las familias ya no pueden pagar los servicios. Que sepan los gobernantes que sin respuestas favorables la situación se agravará cada vez más, y ahí estaremos en las calles reclamando por nuestros derechos”, advirtieron desde la Coordinadora.