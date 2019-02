VENEZUELA: EL ESTIGMA MUJICA

Por Resumen Latinoamericano ***



“Lo ideal sería que hubiera elecciones sin ninguno de estos dos personajes y que la gente eligiera, porque de lo contrario va a haber revanchismo”, dijo Mujica en una entrevista.

Mujica debería callarse la boca en homenaje a todos sus compañeros de lucha del pasado en el MLN Tupamaros, a los que intenta ensuciar con cada frase, con cada gesto. Desde Resumen Latinoamericano venimos afirmando desde hace años que Mujica no era lo que muchos imaginaban o construían como una expresión de deseo.

Alabado hasta el hartazgo por el mundo progresista, llevado al cine por un Kusturica que se babea cuando habla de él, y endiosado por algunos revolucionarios que sabiendo lo que el ex presidente es en realidad, prefieren “no regalárselo al enemigo”, Mujica dice y se desdice una y mil veces, pero finalmente abreva en un discurso reaccionario.

Compinche de Luis Almagro, él lo impuso en la OEA, convenciendo a unos y otros, y allí están las consecuencias por más que con su cara de viejo pícaro ahora diga que “ya no es más su amigo”. Crítico de Cuba en muchas ocasiones, y sobre todo de Fidel, al que tipificaba de “viejo que ya debería retirarse”, más crítico con Chávez a pesar de que el Comandante Eterno se desvivió por darle una mano solidaria al Uruguay, vertedor de insultos soeces a Cristina Kirchner y adorador del capitalismo como solución posibilista. Eso es Mujica en realidad. Un hombre con un pasado ilustre y con un presente lamentable.



Ahora da consejos para “solucionar” la situación grave que provoca el Imperio contra Venezuela, y como siempre con su posición “ni-ni”, o “como te digo una cosa te digo la otra”, le regala consejos a los enemigos de Venezuela bolivariana. Ya no hace reir a nadie el señor Mujica, ya sus grotescas escenas de subirse a un tractor, jugar con la perra o evocar sus tiempos en que andaba en un desvencijado coche, cuando lo están filmando los periodistas extranjeros, no se las cree ni él mismo.

No hay duda de que Mujica seguirá hablando y hablando, pero lo que cada vez queda más claro es que se sigue distanciando de los uruguayos de a pie, de los que reivindican a Venezuela revolucionaria, los que se enfrentan a la injerencia de EE.UU. y recuerdan con esos gestos y acciones las mejores tradiciones solidarias del pueblo oriental.

Esta es la noticia aparecida en medios uruguayos:

El ex presidente de la República, José Mujica, habló una vez más sobre la crisis en Venezuela, y en ese sentido aseguró que “lo ideal sería que hubiera elecciones sin ninguno de estos dos personajes y que la gente eligiera, porque de lo contrario va a haber revanchismo”, según se desprende de una entrevista concedida a Radio Sarandí.



“El problema de fondo es el porvenir del pueblo venezolano”, dijo Mujica, y añadió que “hay casi una ley de la historia de la que la gente se olvida: cuando se aplasta sin misericordia se deja gente fanática resentida y probablemente siga teniendo conflictos”.

Para el ex presidente, la democracia se basa en “equilibrios frágiles” pero que en una sana democracia la oposición puede y debe convivir con quien gobierne en el momento. “Cuando se pierde ese equilibrio, la democracia como la conocemos no funciona”, continuó.



“Que participen todos”

En la entrevista con la radio antes mencionada, el “Pepe” recordó que la autodeterminación del pueblo venezolano es primordial, por encima de las injerencias extranjeras. “Los venezolanos tienen que decidir y en ese momento decidirán lo que deban, pero que participen todos y la decisión que tomen hay que respetarla”, dijo.

En cuanto a los movimientos del Grupo de Lima, fue bastante crítico: “Hacer declaraciones angelicales sin meter las patas en el barro es lo más fácil, pero eso no ayuda a solucionar la tragedia del pueblo venezolano. No quiero que pase como en Colombia, porque cuando se gana con la fusta en la mano se tiende a ser aplastador, y eso no favorece la posterior convivencia”.

En otra entrevista concedida al diario El Observador, también manifestó que en Venezuela “hay mucho fanatismo, para un lado y para el otro” y que “ninguno puede garantizar elecciones limpias ni nada por el estilo”.

Volvió a celebrar la propuesta de la cumbre que se realizaría en Montevideo, tras la propuesta conjunta de los gobiernos uruguayo y mexicano, pero se lamentó de que el diálogo “es muy difícil” entre el chavismo de Maduro y la oposición de Guaidó. Sin embargo para él sigue siendo un “gesto heróico”. “Hay que intentarlo”, opinó.