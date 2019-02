EL IMPERIO CONTRAATACA CONTRA VENEZUELA

Por Diego Olivera Evia ***



Las guarimbas, el fallido intento de golpe de un grupo de la Guardia Nacional.

La inmoralidad de la oposición venezolana de reorganizar nuevas “guarimbas”, acciones terroristas contra ciudadanos venezolanos y chavistas, vuelven a crear una crisis social y política, el denominado presidente de la AN, Juan Guaidó líder de los jóvenes de los actos violentos en la capital de Venezuela, Caracas llama a las calles a mítines en las plazas bolívar, tratando de ignorar al padre de Venezuela y la Gran Colombia, traicionado en vida, por la Oligarquía mantuana y ahora en su memoria, como lo han realizado el apátrida, y seguidor de los falsos positivos en un atentado al estilo Uribista, luego de millones de dólares en su casa, pasan desapercibidos al ojo de la Justicia y el Congreso aun en manos de la ultra derecha y el narcotráfico con la mayor venta de drogas, hacia EEUU bajos la vista gorda de la DEA, un organismo de corruptos y criminales.

Los ataques de la inmoral e ilegal Grupo de Perú, sostenido en una estructura vacía de contenido, sin estructura legal adopta una campaña contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia ya ahora México, a la vez estos grupos minoritarios en la OEA, ya que nunca han logrado un cuórum, para poder sancionar y sacar a Venezuela de estas organización, dominada por EEUU y que para la desgracia de Trump y su combo de asesinados ex CIA, militares jubilados con miles de crímenes de lesa humanidad, y solo buscan controlar a la naciones con petróleo, oro y minerales preciosos, inclusive el agua del acueducto Guaní, vendido a la Nestlé y ha EEUU a través de los ex presidente Bush, llevando se el agua en conteiner para embotellar y vender en Europa en marcas patentadas y reenviar a América latina en precios gourmet .

Pero volviendo a esta crisis creada por Juan Guaidó, arrogándose el derecho de querer ser el presidente, desconociendo de que la Asamblea Nacional (AN), esta en desacato no son reconocidos ni por Maduro y sancionados por el poder ejecutivo, además este personaje atacó a los venezolanos, quemando a chavistas y negros, en las calles de los sectores de clase media, hasta agredir con heces fecales a los chavistas, y Guaidó se bajo los pantalones con la nalgas, con la casualidad de llevar en la remera su nombre, de que manera este fascista, puede ayudar a una cambio en Venezuela, hasta el vicepresidente de la AN reconoce a Maduro como presidente y de la misma manera Claudio Fermín del partido Acción Democrática,

La constantes amenazas del ilegal Grupo de Perú, como las amenazas del traidor Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro el mayor corrupto de esta organización, un inmoral y arrastrado a EEUU, expulsado del FA de Uruguay, por inmoral y anti latinoamericano, estos son los personajes que han tratado de derrocar a Maduro en su primer mandato y ahora en su segunda presidencia, es nuevamente atacado por los grupos enemigos, desconociendo al mayor presidente votado con mas de 113 países, ante una esmirriados grupo de países que solo sabes arrastrarse al mandatario de EEUU, Donald Trump, mostrando la postura de sicarios y piratas.



El imperio contrataca contra Venezuela

Este subtitulo deviene de la guerra de las galaxias, pero realmente se asemeja a los modelos colonialistas, de España, los británicos, los portugueses, los holandeses y los franceses, que generar la destrucción de las etnias indígenas del nuevo continente, la voracidad del oro y la plata marco la historia de las masacres y millones de los pueblos originarios, fueron aniquilados en el mayor genocidio de la historia, junto a África destruida por esta mismos países, agregando el esclavismo y las torturas, los cuales aun persisten en estos pueblos.

Las crisis de la economía en desarrollo esta pautada, por EEUU y la UE que controlan las riquezas de la nación en desarrollo, las guerras de exterminio ahora se llaman “ayuda a los pueblos”, y realmente son nuevas conquistas en aras de volver a Balcanizar, a Europa, ahora son los mismos en querer dividir a Siria, masacrar y anexarla a EEUU y Turquía, y han destruido naciones y asesinado a millones de seres humanos.

Y ahora el reinado de Trump busca el control del patio trasero de América, para lograr controlar las riquezas de los países sumisos al imperio, arrastrándose los falsos demócratas y en su modelo de corrupción como son los gobiernos de Macri, Piñera, Perú, Duque, y el mayor fascista Bolsonaro que quiere destruir a la Amazonas, vendiendo a multinacionales y empresas las riquezas, amenazando a Venezuela a ser invadida.

La nuevas acciones anti democráticas en Venezuela y los ataques a escuelas, centros culturales, a los buses de transporte quemados, a la agresión a ciudadanos por ser chavistas, las nueva guarimbas y las mentiras de los países de derecha, contra la realidad económica y política de las agresiones de EEUU, con sus sanciones, han generado duros golpes al pueblo venezolano, en salud, alimentos y medicinas, son parte del esquema del imperio, de ahogar a Venezuela y generar una agresión externa, o usar a la derecha criolla, para acciones violentas, que solo generan mayor dolor y crisis en la sociedad venezolana.



