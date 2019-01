​ SAN VICENTE: MÁS DE 50 FAMILIAS RECLAMAN AGUA POTABLE PARA SAN ALFONSO, LA COLONIA DONDE VIVEN

​

Las familias de Colonia San Alfonso de San Vicente, se organizan para encontrar una solución a la falta de agua potable que padecen desde hace más de cinco años, sin que ninguna autoridad municipal ni provincial pudiera brindarles una solución.

​Ahora, luego de juntar firmas y de agruparse en una comisión, pretenden encontrar el camino para que las más de 50 familias que viven en el lugar tengan acceso a ese derecho básico.

Uno de los vecinos, Antonio Espíndola, integrante de la nueva comisión e impulsor en la búsqueda de una solución.​​ “Este es un reclamo que lleva varios años, y recién ahora, por intermedio de los concejales del Partido Agrario y Social, Clelia Carballo y Roberto Rockenbach, sentimos que hay un avance a través de la Comisión vecinal que armamos y que nos entusiasma. Tuvimos reuniones con los concejales y con la gente de la Cooperativa de Agua Potable de San Vicente, y esperamos que ahora el problema se resuelva en el corto plazo”, dijo Espíndola junto a otros vecinos.

“Si funcionara el otro pozo el agua alcanzaría para todos”

La Colonia San Alfonso cuenta con dos pozos perforados, pero solamente funciona uno, y su provisión no es suficiente para todas las familias. El otro pozo, por problemas con la bomba no se puede utilizar. La idea que manejan es que la Cooperativa ayude a los vecinos, ahora conformados en una Comisión, para que ellos puedan administrar por sus propios medios los recursos que tienen.

“Vemos que hay buena predisposición de la Cooperativa y con la ayuda de los concejales creo que vamos a lograr que se resuelva este problema. Con la Comisión nos encargaríamos de administrar los dos pozos; pero le pedimos a la Cooperativa que nos deje todo en condiciones y funcionando. Confiamos que para fines de febrero los trabajos ya se estén realizando, y pronto toda la colonia pueda contar con agua, y no como sucede actualmente que es un recurso muy escaso y no alcanza”, explicó el hombre.

Espíndola también solicitó el apoyo de las autoridades,​​ “necesitamos que las autoridades se comprometan y nos acompañen cubriendo las necesidades. No puede ser que los funcionarios del Municipio de San Vicente solamente aparecen durante la campaña, prometen y después no sólo no cumplen, sino que no se los ve más en todo el año. Necesitamos políticos que se comprometan con nosotros en la solución de los problemas”, reclamó.

El eterno problema en verano

Como si se tratara de un común denominador en la época de verano, las localidades misioneras refieren una y otra vez las dificultades que sufren por la falta del servicio de agua potable. Un servicio básico que en este tiempo de la historia de la provincia, debería estar resuelto, y más teniendo en cuenta que el agua dulce no es un recurso natural escaso en Misiones, sin embargo, la realidad indica que son miles las familias que carecen del líquido vital.

La edil del Partido Agrario y Social, Clelia Carballo, manifestó que hace unas semanas los vecinos de Colonia San Alfonso se comunicaron con ella para que los ayude a gestionar alguna solución con el problema de agua potable que padecen desde hace mucho tiempo, y que cuando llega el verano se acrecienta.​​ “San Alfonso está a más de 30 kilómetros de la zona urbana de San Vicente, por lo que para las familias es muy difícil el acceso al pueblo y se sienten abandonados tanto por el Municipio como por la Cooperativa.

Trabajo en conjunto para lograr una solución

La concejal destacó que ahora ​​“pudimos reunir tanto a los vecinos que ya se organizaron en una Comisión, como a las autoridades de la Cooperativa, para que en conjunto se pueda avanzar en una solución urgente porque no pueden seguir así. Están sin agua y cada uno se arregla como puede, se necesita una solución integral definitiva”, señaló Carballo.

Si todo marcha según lo previsto, estas familias podrán obtener pronto una respuesta al acuciante problema, sobre todo gracias a que ellos mismos se pusieron el problema al hombro y salieron a buscar ayuda, encontrando eco en los concejales del PAyS, que rápidamente accionaron y están haciendo gestiones para logra​r​ una salida al padecimiento de más de 50 familias de Colonia San Alfonso.