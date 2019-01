BROTE DE HANTAVIRUS EN EPUYÉN: “ESTAMOS MUY ENOJADOS, HUBO MUCHA AUSENCIA DEL ESTADO”

Por Enrique de la Calle ***



Entrevista a la presidenta de la cooperativa local de telecomunicaciones. “En muchos casos, hubo abandono de persona”, aseguró Cecilia Ruiz. Hasta el momento, murieron 9 personas en la localidad de Chubut.

AGENCIA PACO URONDO entrevistó a Cecilia Ruiz, presidente de la cooperativa de telecomunicaciones de Epuyén, Chubut. En ese pueblo de 4000 personas, un brote de hantavirus causó 10 muertes (una mujer falleció en Chile) y 30 internaciones. “Ya sabemos a nivel nacional lo que pasa con la salud, hay mucha ausencia. No esperaba otra cosa. En provincia también se ve una gran ausencia del Estado en la salud. Ves los hospitales, y les falta de todo. En Chubut, nosotros decimos: ‘Mejor no te enfermes'”, describió.



APU: ¿Qué puede decirnos de la situación que está ocurriendo en Epuyén?



Cecilia Ruiz: La situación fue muy dura, con mucha incertidumbre. Arrancamos con la muerte de Camila, la nena de 14 años (el 3 diciembre del año pasado). A partir de ahí empezó esta situación. Empezamos a averiguar qué podía haber pasado. En esos días, llegó gente de Salud de la provincia de Chubut. Buscaban indicios de roedores. La misma gente de acá te daba más información que Salud. Nosotros supimos enseguida del contagio en la fiesta de 15. A partir de ahí empezamos a saber más del hantavirus. Durante dos semanas se siguió con la hipótesis del roedor, mientras se seguía contagiando gente. Recién a la tercera semana, desde Salud aceptaron la posibilidad de contagio de persona a persona. Desde ahí empezamos a tener mucho miedo.



APU: Es un pueblo de 4 mil personas, supongo que se cruzan todos los vecinos, todo el tiempo.

CR:Claro, por eso tuvimos mucho miedo. A la cooperativa viene la gente de Epuyén a pagar el servicio de teléfono e internet. Personas que habían venido después cayeron enfermas. Fue realmente un caos. No fue la semana pasada, como dijeron los medios. Fue hace 15 días. Fue muy difícil. Los mismos vecinos empezamos a tomar medidas de prevención, desde qué barbijo usar. Tuvimos que cambiar muchos hábitos cotidianos propios de un pueblo (saludarse con un abrazo, tomar mate, etc). A eso se suma la tristeza de saber que mucha gente conocida cayó enferma y en algunos casos falleció. Fue muy triste y muy angustiante.



APU: ¿Cuál es la situación hoy?

CR: Hoy está controlada la situación. Hace 15 días las autoridades empezaron un aislamiento selectivo, de algunas familias. Les piden a esas familias que no salgan de sus casas. Hoy, hay mucho más control. No podemos decir que se terminó el brote.



APU: ¿Qué opina sobre la respuesta de las autoridades sanitarias provinciales y/o nacionales?

CR:Los vecinos estamos enojados con la respuesta que se dio al principio. Ahora lo queremos dejar de lado porque hay otras cosas más importantes. Pero pensá que cuando se muere Camila, en diciembre, hacen una conferencia de prensa donde niegan la posibilidad de contagio entre personas. De hecho, se permitieron los actos de egresados. Recién 15 días después aceptaron esa posibilidad. Las autoridades negaron los estudios previos, porque acá, en El Bolsón (a 30 kilómetros), ya pasó una situación similar en 1996. Los vecinos les decíamos que había una experiencia anterior. Sin embargo, los funcionarios hablaban de un ratón y no de la posibilidad de contagio. Eso nos dejó muy enojados a todos.



APU: ¿Quién brindó esa conferencia de prensa?

CR: Funcionarios del ministerio de Salud de la provincia de Chubut.



APU: ¿Autoridades nacionales no participaron?



CR:Creo que el secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein, llegó hoy. No lo conozco, pero me parece que estaba en una reunión en la que participé. Ya sabemos a nivel nacional lo que pasa con la salud, hay mucha ausencia. No esperaba otra cosa. En provincia también se ve una gran ausencia del Estado en la salud. Ves los hospitales, y les falta de todo. En Chubut, nosotros decimos: “Mejor no te enfermes”. Cuando pasan estas contingencias se nota mucho más. Pero a este gobierno no le voy a pedir nada. Cuando pase esta situación los vecinos vamos a hacer una declaración pública. En muchos casos, hubo abandono de persona.

APU: Si el 3 de diciembre, cuando murió Camila, el Estado hubiera asumido otro rol tal vez se hubieran evitado otras infecciones.

CR:Creo que sí, pero no soy especialista. Pero estoy convencida de que el Estado no estuvo a la altura. Por último, me gustaría aprovechar la entrevista para decir algo más. En breve vamos a realizar una denuncia en el INADI porque muchos médicos no quisieron atender a gente de Epuyén que está sana, que no está dentro de ninguna lista. No la quieren atender. Acá no paran los colectivos, se da una cosa muy rara.



