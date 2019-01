​​​EL MISTERIO DE LOS CUENTOS DE POE QUE SE BASAN EN ENIGMAS Y CRIPTOGRAFÍAS SIGUEN CAUTIVANDO A LECTORES AL CUMPLIRSE EL 210° ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

​Por Javier Enrique Quintana Bruno





Mañana se cumple el 210° aniversario del nacimiento de uno de los escritores más notables que tuvo la Literatura Universal, se trata de Edgar Alan Poe, quien nació un 19 de enero de 1809.

Edgard Alan Poe

​

Verdaderamente un erudito a la hora de crear historias perfectas, donde el lector se sentía acaparado por los relatos originales que escribía de manera sobresaliente. Recolectando elogios de la mayoría de los novelistas de su época y de los siglos XX y XXI también, entre ellos, Jorge Luis Borges.

Además de ser el precursor de la novela policial, Poe, también incursionó en un tema tan prolífico del cual los escritores de hoy en día toman como herramienta para crear sus relatos, se trata de la creación de la narrativa en base a enigmas o relatos criptográficos, ​​un claro ejemplo de ello, es el cuento El Escarabajo de Oro, que fue publicado en el diario The Dollar Newspaper de la ciudad de Filadelfia, entre los días que van del 21 al 28 de junio de 1843. Se imaginan un momento que dicho relato fue publicado hace 176 años atrás y que hasta el momento sigue cautivando el interés de miles de lectores en todo el mundo, sin lugar a dudas esto resulta sensacional.

Pero lo esencial en ésta breve nota no es contarle todo el cuento, o sino no tendría sentido, lo que resulta interesante es compartir los códigos enigmáticos que utilizó el autor para descifrar dentro del relato donde se encontraba el tesoro. En la foto de abajo, ustedes podrán ver el código que figura en el cuento, y las formas que utilizó el autor para llegar a una solución posible de ello. Una de ellas fue que “una letra significaba una palabra”, entonces el lector empieza a meterse de lleno en el cuento y llega a la conclusión posible que si dicha letra se escribe en inglés, como por ejemplo I y a, esto podría derivar en una palabra, como ser Yo y un respectivamente.

Aquí entonces comienza lo sorprendente de este cuento que al pasar los siglos continúa despertando el apetito lector de un numero sin igual de personas.