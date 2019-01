Un sábado con Los Plateros en Misionero y Guaraní

Atillio Rocca, quien supiera salir de gira con Los Plateros, será el encargado de poner pinceladas de nostalgia a la Peña en una noche de sábado a puro boleros y clásicos del cine. Antes, el viernes, La Misionerada nos trae la nueva fuerza del folklore del litoral. Reservas: 376-4270151

The Great Pretender, Only You y muchas más. Sin dudas, The Platters marcaron una época y son culpables de infinitas veladas románticas desde los años 50 a hoy día, pero hubo una época en la que, con la formación original ya extinguida, la marca Los Plateros siguió girando (y facturando) por todo el orbe. Así fue como para 1979 y luego de girar por Brasil, desembarcaron en Argentina, donde su director musical convocó a un joven músico santafesino que recientemente se había radicado en Buenos Aires. Así fue como Atilio Rocca emprendió un tour que, durante dis años, los llevó por toda el país. Pero no todas fueron flores… “Ellos venian de hacer un tour por Brasil y me fui de gira con ellos. Casi no hubo tiempo para ensayar, ibamos de un lugar a otro, no descansabamos bien, baje de peso. La mayor parte de los sitios eran teatros y siempre a sala llena”, recuerda Atilio, que destaca que en aquel momento en Argentina no había espectaculos de esa talla, y ellos cantaban con mucha expresividad y con una coreografía estudiada y un repertorio plagado de clásicos.

Recordemos que durante los 70s y 60s, con la formación original separada, cada Platero encaró giras indiviudales y se llegaron a contar decenas de Plateros girando por el mundo. En este caso, Ernie Freeman, quien tenía la venia de Tony Williams, sin duda el Platero Mayor. “Comenzamos la gira en Paraná, y al principio yo no hablaba con nadie, solo con el director y el baterista, mi compañero de habitacion. Más adelante tuve ciertas charlas con Ernie, la voz principal del grupo. El me dijo que Tony Williams, el cantante original, le habia cedido a su agente los derechos para usufructuar el producto.

UNA NOCHE PARA EL RECUERDO

Además de los clásicos de Los Plateros, Atilio Rocca promete una velada con viejos clásicos de esos que marcaron época, como Peter Gun, Mision Imposible, Summertime y muchos más.

VIERNES CON LA SELECCIÓN DEL LITORAL

La Misionerada, puro actitud con el folklore del litoral como bandera en un grupo formado por jóvenes que llevan consigo la esencia de la música misionera corriendo por sus venas. La Misionerada propone rescatar la identidad de la música regional y nos ha representado en gran cantidad de festivales y eventos dentro y fuera de la provincia. La Misionerada es: Andrés Gonzalez, Rafa Encina, Ramón Lima, Franco Nahuel Da Silva, Federico Acuña