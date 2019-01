GUARDIANES DE LA SALUD EN LOS BARRIOS, EN LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO….

Los promotores de salud son por excelencia guardianes de la salud de los vecinos en la escuela e el barrio, en el municipio siempre haya un promotr de salud dsipuesto a servir de nexo entre el sistema sanitario y los más vulnerables, los discapacitados o el vecino del barrio que necesita saber como prevenir enfermedades. Hoy traemos la historia de Aurora Pereyra, María del Carmen Obregon y Simeona Espindola.

Aurora Pereya trabaja desde que comenzaron los promotores de salud en el 2004 en el C APS Belgrano de San José “tengo a cargo dos barrios populosos con 364 familias, tengo muchas cosas hermosas que contar, pero también jornadas tristes luchando con pacientes con canceres y viendo como algunos pacientes logran salir adelante y tienen una buena resilencia; mientras otros se cansan y dejan de luchar”, comento con tristeza la promotora

Es casi imposible que un promotor de salud no se ponga en los zapatos del otro, porque al escuchar las historias, las dolencias, los problemas de salud, las necesidades de la gente, muchas veces escucha sus propia realidad, por eso esta siempre dispuesto a intentar soluciones posibles que a veces resultas exitosas y otras veces causan pesar y frustraciones más allá que la adherencia o no a los tratamientos no depende de ellos.

“Trabajamos la promoción y prevención, pero somos oídos, consejeros, puentes entre el municipio, el CIC; el hospital y los intermediarios con los padres, las madres cuando aparece una adolescente embarazada o otro tipo de cuestión, imposible no involucrarse con los otros”.

Aurora es la primera promoción que estudio y se recibió de Técnicos en Atención Primaria de la Salud hace 6 años “ahora estoy a cargo del grupo de promotores ya hace varios años, y sigo capacitandome siempre que puedo porque esta profesión me dio mucho más de lo que esperaba y solo puedo decir GRACIAS”.

“… Me encanta lo que hago, el poder estar junto a la comunidad y ayudar a las personas a salir adelante en su diario vivir, para que tengan una buena calidad de vida, a través de esta herramienta esencial que es la promoción y prevención de enfermedades.”

Maria del Carmen Obregón tiene 51 años de edad, hace 11 años “entré a trabajar en el Hospital Dr. Pedro Baliña como promotora de salud. Gracias al Ministerio de Salud Pública y al Imes hoy soy Técnica en Atención Primaria de la Salud y me siento orgullosa porque pude ampliar mi visión en el campo de la Salud”.

Actualmente realiza tareas en terreno en los barrios aledaños al hospital “estoy realizando tareas de terreno y me encanta lo que hago, el poder estar junto a la comunidad y ayudar a las personas a salir adelante en su diario vivir, para que tengan una buena calidad de vida, a través de esta herramienta esencial que es la promoción y prevención de enfermedades”, contó Maria del Carmen.

Su campo de acciona es el acompañamiento, seguimiento y captación de las embarazadas, adolescentes, niños de bajo peso y personas mayores. “Me entristece ver mucha necesidad en mi área designada, es por eso que salimos a realizar operativos con los médicos comunitarios en nuestros barrios y eso me hace muy feliz sobre todo cuando veo la sonrisa de los niños y sus familias”, dijo Obregón

Maria del Carmen por suerte tiene su familia que entiende la realidad de trabajo diario, porque su marido Gustavo también trabaja en el ámbito de la salud y su hija Yesiania es promotora de salud igual que ella y que además esta estudiando para contadora.

“Para mi es una satisfacción muy grande que toda mi familia esté relacionada en el área de la salud y podamos aportar nuestro granito de arena en ayuda a nuestros prójimos”, finalizó la promotora.

“ Le brindamos a la gente todo lo que aprendimos en estos año de trabajo”

Simeona Espindola tiene 52 años y es de la localidad de Azará “hace 14 año que trabajo de promotora empece a trabajar 5 de enero del 2005 y desde que comencé estoy realizando tareas en el CAPS y en el barrio 27 Agosto y Colonia los Paraísos.

“Me encanta lo que hago en terreno con la gente ayudando en lo que se pueda porgue para ellos somos consejeras, amigas, hacemos promoción, prevención de salud tuve la suerte de que en el 2013 reconozcan mi trabajo y me pasen a planta permanente y ahora trabajo 8 horas diarias y a veces más, porque un vecino me necesita a cualquier hora y ahí estoy, no interesa de que barrio es, voy igual”comentó Espindola

“ Pero principalmente nos enfocamos en el trabajo y captación de las embarazada adolescente, con los chicos que están bajo el hambre cero o las personas mayores y mi mayor alegría es que cuando llego en cada casa te dicen pasen tomen asiento mientra conversamos o los vacunamos a sus hijos o nieto nos regala un buen mate o quizás un terere”, expresó con satisfacción Simeona

Estar, acompañar, brindar, escuchar , gestionar, charlar, vacunar, cuidar, prevenir son algunas de las cualidades de los promotores de salud que recorren toda la provincia con sus chaquetas amarillas.

“ La verdad hay muchísimas cosas más que me enorgullecen entre ellas ver la comunidad que nos brindan todo sus apoyo, así también mi familia y con una de mis hijas compartimos la experiencia de ser promotora de salud” finalizó la promotora de Azara.

Este lunes se realizará una colecta de Sangre en Bonpland

El Banco de Sangre Central de Misiones estará el lunes 14 de enero en el lugar SOS lote 144 de Bonpland realizando una colecta de sangre de 9 a 13 horas . Las Personas que asistan a donar sangre debe llevar el DNI y no hace falta ayuno.

La actividad será llevada a cabo por profesionales del Banco de Sangre Central del Ministerio de Salud Pública.

Hospital Escuela: Recuerdan las recomendaciones para el cuidado de la piel en el verano

Desde el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” reiteran a la comunidad información sobre el cuidado de la piel en el verano, teniendo en cuanta que la radiación solar es acumulativa.

Por lo que recomiendan, usar sombrero, ropa adecuada y evitar la exposición entre las 11 y las 16 horas.

“Es necesario usar protector solar de protección alta y debe ser reaplicado cada dos horas, lo importante es usarlo 30 minutos antes de la exposición. El protector hay que renovarlo todos los años”, mencionan.

Asimismo recuerdan que, primero se aplica el protector solar y 30 minutos después es recomendable usar el repelente de insectos.

Al tiempo que aconsejan prestar atención a las lesiones que corresponden a zonas de exposición solar como cara , cuero cabelludo, escote, brazos, piernas que pueden generar futuros problemas, son los primeros cambios que provoca el sol acumulado en la piel y que pueden ser el puntapié inicial a un cáncer de piel.

Finalmente destacó la importancia de observar la piel para detectar cualquier mancha, zona roja, lunares que pican o cambian de color/ tamaño, y en cualquiera de estos casos, consultar al médico para realizar una evaluación.

Llamado a la solidaridad

Se solicita con urgencia la presencia de los familiares del paciente FABRICIO, Alberto Luis, fecha de nacimiento: 01/07/1948 (70 años), de Posadas, Misiones, en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, (Av. Marconi 3736). Teléfono 0376- 4443700 interno 2313 (Servicio Social, de 7 a 20 horas).