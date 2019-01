​ SAN PEDRO: AMENAZA DE DESALOJO PARA TRES GENERACIONES DE FAMILIAS QUE OCUPAN LA TIERRA DESDE HACE CASI 70 AÑOS

​​​​ ​​En Colonia Tobuna, San Pedro, viven más de 15 familias, algunas de ellas con pequeños lotes desde 1952. En los últimos días comenzaron a sufrir el asedio de una persona que asegura ser la propietaria de esas tierras y exige que las desaloje. Las familias están siendo hostigadas con amenazas constantes por la policía y necesitan la ayuda del Estado que debe garantizar sus derechos

​El diputado provincial del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, junto al convencional del PAyS en San Pedro, Osmar Vieira, y los dirigentes de la Zona Norte, Jorge Páez y Ricardo Javier, estuvieron acompañando a las familias y escuchando en la voz de los pequeños agricultores buscando una solución a semejante injusticia.​​ “Nuevamente estamos ante acuerdos espurios y funcionarios al servicio de algunos poderosos y no de pueblo y sus derechos. Acompañamos a los vecinos a hacer la denuncia policial correspondiente, y vamos a realizar todas las gestiones que sean necesarias”, dijo el legislador.

​​

“Vivo acá desde los nueve meses, ahora tengo 69 años”

Don Osvaldo Enrique Medeiro tiene 69 años y habita en Colonia Tobuna desde que tenía nueve meses de vida. Cuenta que hace unos días, él junto con los vecinos estaban limpiando la línea eléctrica porque se quedaron cuatro días sin luz, y el sector de​ ​la zona rural de Emsa no realiza el mantenimiento desde hace mucho tiempo. En ese momento llegó hasta la propiedad un hombre que dijo llamarse Celso González, asegurando que es el propietario de las tierras, y exigiendo el desalojo con presencia policial.

​​”Mi propiedad es pequeña, tengo dos hectáreas y vivo con mi sobrino que tiene su familia.

El otro día cuando estábamos limpiando la línea de luz, aparecieron unos hombres, entre ellos varios policías y nos dijeron que nos teníamos que ir todos de este lugar. Yo soy pobre, y estoy viejo no puedo construir nada en otro lado; pero tampoco tengo miedo. Me da pena por los que tienen muchos hijos; pero no vamos a quedarnos callados ni quietos. Vamos a defender nuestro lugar”, aseguró el hombre.

​​

Los Medeiro habitan esos lotes desde el año 1953

Uno de los productores es José Medeiro nació en esa chacra de Tobuna que es su hogar, y el de su padre, Aquino Medeiro, cuenta desde hace 13 años con una declaración jurada en la que consta que habita esa tierra desde el año 1953. ​​“Yo tengo 34 años, siempre viví acá con mis padres. Mi familia está compuesta por once hermanos, el mayor de 47 años, todos nacimos, nos criamos y trabajamos toda la vida en esta chacra.

Pero hace unos días vino una persona que dice ser el dueño, es alguien con mucho poder en la zona, amenazando con policías que nos van a desalojar; pero mi papá hace más de 65 años que vive acá, y hace doce años tenemos electricidad ya a nombre nuestro. Estoy preocupado porque llevamos toda una vida, y tanto mi padre como mi madre están con problemas de salud, ella tiene problemas respiratorios, es electrodependiente y solo se mantiene con oxígeno.​ ​A raíz de esta mala noticia del desalojo tuvo un crisis asmática “, contó el hombre.

​​

“Despojarnos de la tierra es sacarnos la vida”

El joven sostiene que no solamente amenazan con sacarles la tierra, sino​ ​lo que construyeron en toda una vida:​​ “Todo lo que tenemos en la vida está acá; nunca nadie nos molestó hasta ahora. En esta tierra están nuestros padres, nosotros y también nuestros hijos. Nuestra vida está en esta colonia, donde fuimos a la escuela, tenemos la iglesia y nuestra vida. Creemos que hay plata de por medio, ese es el tema. Y si nos echan solo nos espera la calle, no tenemos a dónde ir, y no es justo”, señaló José, muy compungido.

​​

Amenazas a quienes ocupan y trabajan la tierra

Otro de los colonos de Colonia Tobuna es Jorge Chávez, que cuestiona cómo se puede amenazar tan libremente a estas familias que habitan y trabajan la tierra desde hace tantas décadas.

​​

“Nací y me crié en este lugar, mi padre también vivió acá. No entiendo cómo el Estado permite que se moleste a gente pobre que tiene dos hectáreas cada una, cómo puede venir la policía a amenazarnos con un desalojo a familias que trabajamos toda una vida. Vivimos acá, somos gente humilde, con casas sencillas, no está bien esto que hacen. Confiamos en el diputado Martín Sereno, que con los dirigentes del PAyS recorren la la provincia y son los únicos que se preocupan por los problemas de la gente pobre”, afirmó.

​​

“Es muy injusto que ordenen el desalojo”

La productora Teresa Núñez vive en esas tierras de Tobuna con su familia desde hace 43 años, los mismos que tiene ella. Sus tres hijos nacieron en el lugar, el mayor de 26 años, y ahora pende de su cabeza la amenaza de perderlo todo.

​​”Después del año nuevo vinieron a amenazarnos con policías. Ese sujeto que asegura ser dueño de la tierra, nos dijo que no podíamos pedir título ni nada porque estos lotes son suyos, y nos amenazó con sacarnos a la fuerza, si no nos vamos mansamente. Yo creo que no puede hacer una cosa así. Es injusto, hace tantos años que vivimos acá no puede ser que ahora vengan a echarnos así.



Estamos todos muy preocupados por esta injusticia. Nacimos acá, nos criamos y seguimos trabajando la tierra. No es justo que nos vengan a molestar porque nosotros no molestamos a nadie, solo sabemos de trabajo, de cuidar a nuestros hijos y producir sin molestar a nadie”, remarcó la mujer.

​​

La Ley respalda a las familias

No deja de llamar la atención la impunidad de los funcionarios que a pesar de la legislación provincial actual que respalda los derechos de familias, de todos modos intentan avasallar los derechos de tantas personas que habitan las tierras en las que trabajan.

En este caso, el Partido Agrario y Social realizó las gestiones necesarias ante las instituciones que corresponden, para que cese el hostigamiento que sufren estas familias sanpedrinas por un supuesto dueño, que cuenta con respaldo policial, intentando pasar por sobre la ley, e incluso lo mismo hace la institución judicial que en reiteradas ocasiones sentó su postura en contra de sectores vulnerables en estas condiciones de ocupación.

En este caso las familias están respaldadas por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece suspender los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019.