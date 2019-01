GUARDIANES DE LA SALUD EN LOS BARRIOS

En el marco del día del promotor de salud que se celebra el próximo 15 de enero queremos visualizar la dedicación, la vocación de servicio y el trabajo que realizan día a día en los más recónditos lugares de nuestra provincia, cuidando la salud de la población en general. Hoy compartimos la historia de Cecilia Aquino de Capiovi Misiones.

Cecilia tiene 55 años vive con su familia que está compuesta “por mi esposo mis 5 hijos, mis dos nietos y dos en camino, dos hijos viven conmigo todavía y el resto ya hacen su vida”. Hace 7 años que trabaja como promotora de salud después de una larga experiencia en diferentes instituciones, como promotora trabajo en varios CAPS del Municipio.“Estudie agente sanitario en el Canossiano de Jardín América, termine mi secundario y soy técnica en atención primaria, Desde el 2002 colaboraba en algunas tareas en el Hospital de Capiovi y no tengo vergüenza en decir que muchas veces trabaje por la bolsa de mercaderías o por los planes jefa de hogar, también trabaje con la municipalidad en el plan de descacharrizado hasta que en el 2012 ingrese como promotora de salud.



En estos 7 años trabaje en el CAPS Capiovisiño, el CAPS El Pósito, después me trasladaron al CAPS de Ackerman y San Gotardo” comentó Aquino.

El CAPS San Gotardo está ubicado en un barrio periférico de Capiovi a unos 15 kilómetros aproximadamente donde viven unas 97 familias y unos 360 habitantes.



“Para ir al CAPS de San Gotardo tomo el colectivo a las 7 de la mañana y voy los lunes y viernes ( los viernes hago terreno si no llueve) para volver tengo que esperar para ver si entra el colectivo o ver quien viene para estos lados, por ahí entra algún Remis que me cobran el precio del colectivo. En el CAPS de Ackermann trabajo los días martes , miércoles y jueves en los dos CAPS hago peso/ talla, presión arterial, vacunación e inyectables y anoto para las doctoras, cuando las enfermeras salen de vacaciones me quedo como encargada del CAPs, trabajo de 4 a 5 horas depende del requerimiento del Centro de salud, pero llego a mi casa y hay que estar pendiente del trabajo , además en mis tiempos libres voy a bañarlos a dos abuelos , hago inyectable, Piercing, colocó aritos y a veces si no es muy lejos voy a colocar la medicación a la madrugada a algún enfermo”.

Ser referentes de salud en los barrios es un constante aprender y desplegar un abanico de conocimiento que a veces están relacionados indirectamente con la salud, poder contar con ese abanico de herramientas de conocimiento hace que muchas veces el promotor de salud visualice o de la alarma de una familia o una persona en riesgo de diferente índole.



“Para trabajar en salud tenes que saber un poco de todo tenes que ser psicóloga, asistencia social, saber algo de la parte judicial, hay que encaminar a la gente como hay que ser, como hay que ir, darle consejos, tanto a las mamás, a los adolescentes, adultos, abuelos, me encanta lo que hago el tema de salud es un aprendizaje constante día a día con cada persona que llega en el CAPS o en terreno, cada persona es diferente ninguna es igual cada una tiene su propio problema y en esta situación actual del país cada día hay más problemas que resolver tanto socialmente como mentalmente”, comento con pesar Cecilia

Cada historia de cada promotor, de cada agente sanitario está plagado de anécdotas muchas veces que conmueven, muchas veces que te sacan una carcajada, el compartir en cada casa o en el CAPS con los otros escribe una nueva anécdota cada día.



“ Siempre me imagine trabajar en salud por eso estudie me capacite y me sigo capacitando; recuerdo al principio cuando empezamos como promotores con la chaqueta amarilla la gente no le asociaba con el promotor de salud; una vez una señora me corrió cuatro cuadras y me quería comprar una chipa y entonces le digo- señora yo no soy chipera y me dijo para eso corrí tanto-” entre risas contó Aquino y “después otra a los gritos me dice – ya le dije que no golpee más en mi casa si yo no le llamo, porque no tengo plata- entonces decidí usar chaquetillas de colores para que no me confundan más con las chiperas, me encantaría que los promotores usáramos una chaqueta verde profundo, porque nuestra provincia esta definida por la yerba mate . Finalizó Cecilia Aquino.