HÉCTOR Y LA MEMORIA

Por Mempo Giardinelli





Murió Héctor, me dicen al amanecer de este último domingo de 2018. Y con el dolor de la noticia se apelotonan los recuerdos de una amistad de varias décadas, diferentes geografías y algunos hitos que testimonian la calidad humana de uno de los mejores cancilleres que tuvo la Argentina.

Imagen: Guadalupe Lombardo

La noche del 19 de diciembre de 2001, cuando salimos juntos de un programa de televisión que él conducía y se grababa en Callao y Riobamba, nos encontramos con sus dos hijas adolescentes –Yordi (Jordana) y Mandy (Amanda)– y nos unimos a la impresionante marea humana que marchaba por Corrientes rumbo a la Plaza de Mayo. No sabíamos que esa noche se escribía una de las páginas decisivas de la Argentina contemporánea, pero nos sumamos entre sorprendidos y esperanzados a la masiva manifestación que colmó la Plaza, donde a las once de la noche decenas de miles de ciudadan@s fuimos reprimidos de manera bestial. Bajo la lluvia de disparos y gases lacrimógenos nos lanzamos a correr pero la marea nos separó. Héctor alcanzó a pedirme y ordenarme, en un mismo grito, que protegiera a Yordi mientras él jalaba a Mandy, y en medio del escándalo ellos por San Martín y nosotros por 25 de Mayo conseguimos huir hacia el Bajo, donde nos encontramos una hora después.



Un mes más tarde, cuando en enero de 2002 convoqué a decenas de amig@s de todo el país para fundar El Manifiesto Argentino, Héctor fue el primero en aceptar. Y juntos convocamos a la primera reunión, a comienzos de febrero, en la ciudad de Rosario. Y a partir de entonces fueron muchos los encuentros y convites en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, y también en Resistencia, donde en abril de 2004 y en calidad de director de la revista Debate, participó en un ciclo de dos noches de discusiones políticas organizadas por nuestra Fundación, junto con el entonces arzobispo de Resistencia, Carmelo Giacchinta; la dirigente del ARI Elisa Carrió; la docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Alcira Argumedo y el rabino Daniel Goldman, de la comunidad Bet-El.

Entre ese 2004 y 2007 nos vimos varias veces en Manhattan, cuando él era cónsul general en Nueva York y yo enseñaba Literatura en la Universidad de Virginia. Y en diciembre de 2010, pocos días después de asumir como canciller, me invitó a una charla íntima en su departamento de Palermo. Exultante e hiperactivo, me contó sus planes y me invitó a colaborar, aunque sabía de mi rechazo a ser embajador en Cuba o en México, cargos que me había ofrecido en 2003 el presidente Kirchner. Quedamos en mantenernos cercanos, nos dimos un abrazo y no volvimos a vernos hasta finales de 2011, cuando él, siendo canciller, caminó toda la calle Florida al caer la tarde y hasta la librería Distal para acompañarme, sentado entre el público, en la presentación de mi libro Cartas a Cristina. Fue una agradable sorpresa y un gesto fraternal. Al libro lo presentaron Ricardo Forster, Jorge Fernández Díaz y Eduardo Anguita y al final Héctor pidió la palabra, hizo un aporte y brindamos todos con el público. La grieta entonces no existía, o al menos no para quienes se comportaban como caballeros.

Héctor fue canciller desde junio de 2010 y hasta diciembre de 2015 y en esos años lo visité varias veces en la embajada, en Washington, y en una ocasión él retribuyó con una visita oficial a la Universidad de Virginia. Por entonces, y además de dar clases a dos horas y media de Washington, yo escribía regularmente en la revista Debate, dirigida por su socio y amigo Marcelo Capurro.

Creo que dejamos de vernos en 2012 o 2013. El era un alto funcionario y aunque cada tanto hablábamos por teléfono, era obvio que sus tiempos y compromisos le dificultaban o impedían las deliciosas prácticas de la amistad.

Después vino la hecatombe que hoy padecemos, y él –judío practicante y muy religioso– empezó a ser acosado por casi todas las organizaciones de la colectividad. La miseria humana, la mentira contumaz, las infamias del ocultamiento de la verdad jamás esclarecida de los atentados a la AMIA y antes a la embajada de Israel, y la cachivachesca Justicia argentina en manos de miserables mercaderes hicieron el resto. Había que aniquilarlo, y lo lograron. Por eso para mí Héctor Timerman no murió; lo mataron.

Hablamos por teléfono varias veces a lo largo de este año que termina. La última fue en julio, y me pidió que lo visitara. Su voz ya era débil, pero nos prometimos pasar juntos toda la tarde siguiente y “ponernos al día”. Pero un par de horas después me llamó y me dijo que no podía, que no se sentía bien, que lo disculpara. Era la segunda o tercera cancelación. Nos abrazamos a la distancia.

Ahora, al enterarme de su muerte, me derrumbo en la flamígera mañana chaqueña. En esta casa hoy se llora al amigo y compañero, y se putea al jodido 2018 que termina arrebatándonos esta misma, última semana, a Héctor y otros dos imprescindibles: Osvaldo Bayer y Jaime Torres. No tengo dudas de que en algún lugar se encontrarán los tres; en alguna esquina o peña o pavimento del misterio, porque así son los senderos de la eternidad que ignoramos y no sabemos ni imaginar.



Pero hay tres cosas que sí sé: que Héctor no murió nomás, sino que lo mataron. Que ya tiene un lugar importantísimo en la memoria del pueblo argentino. Y que ese lugar es para siempre.



