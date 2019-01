​ ​​CAMPO VIERA: LANZAN CAMPOVIERAPP LA PRIMER GUÍA DIGITAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LA CAPITAL NACIONAL DEL TE

​

​​Campovierapp es un proyecto desarrollado íntegramente en la provincia de Misiones con la idea de poder ayudar al comercio, profesionales y a todas las personas de la ciudad. Se trata de una nueva plataforma de búsqueda inteligente con una gran integración con redes sociales y los dispositivos móviles.

​Miguel Gallardo director del único medio digital de noticias de Campo Viera explico que,​​ “la idea nace de la necesidad de acercar al comercio con la gente mediante la tecnología. Hemos observado que hay cientos de comercios en la ciudad que no saben, no quieren o no pueden aproximarse a las nuevas tendencias, principalmente hablamos de las redes sociales”.

“Miles de usuarios por hora interactúan en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram entre otras, también aprovechan para buscar productos y realizar compras. Por eso creemos firmemente que el uso de las aplicaciones móviles y las redes sociales es muy positivo para el comercio, todas las grandes marcas tienen su mercado en internet y hacen uso constante de las redes, entonces por qué no deberían hacerlo los comercios más pequeños”​, detalló​.​

En las mismas líneas dijo ​​“está pensada para acercar al comercio con miles de usuarios y convertirlos en potenciales clientes. No importa si se trata de una prestigiosa empresa o de la verdulería del barrio, todos tienen un espacio disponible dentro de nuestra plataforma para que la gente pueda encontrarlos y conocerlos. Tenemos por costumbre ir siempre a los lugares comunes para realizar nuestras compras pero seguramente tenemos las mismas opciones dentro de nuestro barrio y no las conocemos simplemente porque esos lugares no realizan promoción digital”, finaliz​ó​ Gallardo.

Juan y Cristian Villalba desarrolladores de la aplicación comentaron que, ​​“dentro de la plataforma de Campovierapp se puede registrar cualquier tipo de comercio, profesional, servicio con su dirección, teléfono, ubicación en un mapa. Pero lo más importante es brindar toda la información que la gente necesita saber, como horarios de atención, detalle de productos o de los servicios realizados, enlaces a redes sociales y una galería de imágenes para mostrar su local o subir placas de promociones destacadas. Gracias al desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles de Android , los usuarios podrán tener toda la información en sus manos y resolver rápidamente problemas como llamar a una rotisería para hacer un pedido o encontrar un cerrajero que los saque de una urgencia. Por todo esto apuntamos a ser la primer opción de búsqueda de la ciudad y comenzar a expandirnos en la provincia, es la tercera en misiones, la primera esta en Le​a​ndro N. Alem y en Apóstoles y ahora en Campo Viera”. Ingresa a www.campovieraweb.com o descarga la aplicación en Google Play para Android.