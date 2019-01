“EL OBSERBATORIO ES DE LA GENTE Y PARA LA GENTE”

Con una amplia convocatoria de vecinos provenientes de Garupá y la ciudad capitalina (más de 20 barrios representados), el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, la Ministra de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini, el Coordinador de Aguas y Tierras Jorge Atencio y funcionarios de Garupá, inauguraron formalmente en la mañana del jueves, el Observatorio de Gestión de Servicios Públicos de Transporte, Energía Eléctrica, Aguas y Saneamiento.

Ciudadanos de los barrios de Garupá; Ñu Porá, Lomas del Sol , hicieron un llamado de atención “la gente está muy mal. Que se entienda, necesitamos ayuda urgente. 18 días, un mes, dos meses algunos, que estamos sin agua. Y somos seres humanos, necesitamos agua. Queremos bañarnos, lavar ropa, cocinar. Tenemos niños… Queremos una solución definitiva”. La situación de emergencia se agudiza, y la tensión aflora cada vez que la boleta llega a los hogares “tenemos consumos de 50, 70 mililitros… ¿cómo es posible? Si nunca tenemos agua, pero debemos pagar igual”.

Otros vecinos, de la localidad de Garupá, comentaron que es común ver que algunos tienen agua y otros no, dentro del mismo barrio y aseguraron que SAMSA corta por sectores porque no da abasto. “Muchas veces cortan todo el día y solo vuelve 2 hs, o si vuelve sale con tan poca presión que no logra subir al tanque”. Además, señalaron que los que poseen el líquido vital, pierden agua a consecuencia de los caños rotos… y nadie hace nada. “Mientras, nosotros ni para tomar tenemos”.

Por su parte, la Ministra declaró “si bien es un servicio, estamos hablando de un derecho humano. Sin agua no vivimos. Estamos hablando de algo que excede a una empresa, a un convenio de concesión, etc” y agregó “no tener agua es abandono de persona, sobre eso debemos trabajar. Es importante solucionar en la inmediatez y en paralelo generar otras soluciones. Reparar bombas, realizar otra conexión, etc”.

El Defensor Penayo manifestó que el Observatorio es un mecanismo a disposición de las personas “es importante darle un marco al reclamo del agua. El Observatorio es eso, una herramienta conformada por todos los actores y empoderada por cada vecino. Se pone a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse, pero hay que desandar este proceso”. “Vamos a hacer lo imposible desde las instituciones presentes para obtener una solución al problema del agua, y otros” concluyó.

Reunión con SAMSA, IMAS y EPRAC

En paralelo a la inauguración del Observatorio, el Diputado Provincial Roque Gervasoni se reunió con funcionarios de EPRAC, IMAS y SAMSA para tratar el tema en cuestión, y como respuesta las empresas se comprometieron a subsanar en el plazo de 10 días la problemática del agua en las localidades de Posadas y Garupá. Según trascendió, se trataría de la colocación de un bypass que traspasaría la Ruta Nacional 12 y conectaría a ambas localidades, con el fin de garantizar la provisión de agua potable a todos.

Firma de Convenio Interinstitucional

El Observatorio de Gestión de Servicios Públicos de Transporte, Energía Eléctrica, Aguas y Saneamiento fue creado en el marco de un Convenio Interinstitucional que fue firmado entre el Ministerio de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas y el Diputado Provincial Roque Gervasoni, a fin de trabajar en conjunto sobre las distintas problemáticas que tiene la sociedad.Cabe señalar, que a partir del rubricado del mismo la Defensoría podrá acompañar el reclamo incluso de aquellos solicitantes que provienen de otros municipios, siempre y cuando hayan planteado la situación ante el Ministerio de Derechos Humanos primero y dentro del marco del convenio.

