Aguas servidas a la vista, falta de iluminación y cortes reiterados de energía aquejan a ciudadanos de Los Lapachos

Por requerimiento de los vecinos el Defensor del Pueblo Alberto Penayo junto a su equipo, concurrió al Barrio para escucharlos y conocer las problemáticas que esta teniendo la zona.

Entre las principales demandas, se halla un problema de inundación provocado por un defectuoso sistema de desagüe, que es combatido por una vecina con una pala cada vez que llueve. Se trata de una calle ( específicamente esquina Godoy Cruz y 77 A) donde no se finalizó la obra y el mismo desnivel provoca que los drenajes colapsen y se inunde todo, llegando a ser imposible el tránsito. Además de que los desechos cloacales quedan a la vista de todos y provocan olores nauseabundos.

Durante la visita el Defensor Penayo, recorrió el lugar y constató que es un problema generalizado y que se deberá gestionar saneamiento y entubamiento de algunos sectores, para que las desembocaduras queden libres y corran en dirección al arroyo.

Asimismo, los ciudadanos comentaron sobre los graves problemas que están teniendo con la energía. “Estuvimos hasta 12 hs sin luz. Sufrimos de cortes continuos porque tenemos un transformador que se remienda, pero que no se soluciona en profundidad. Con el tiempo esto se agrava cada vez más” sostuvo una ciudadana.

Por último, resaltaron la falta total de iluminación en el barrio, detalle que se pudo vislumbrar in situm. Al respecto, el Defensor capitalino manifestó “cuentan con nuestro apoyo, a partir del expediente iniciado y la firma del acta, mediaremos con las instituciones correspondientes para trabajar sobre los requerimientos de los vecinos”.

