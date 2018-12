JUEZ ORDENA EXPULSAR A FAMILIAS DE LA CHACRA 114 AVASALLANDO LA LEY QUE SUSPENDE DESALOJOS HASTA FINES DEL 2019

A pesar de los argumentos legales que respaldan los derechos de Carina Raquel Pacheco y su familia, que viven desde hace 20 años en un predio con sus casas construidas en la chacra 114, de Posadas, el titular del Juzgado de Instrucción 2, Fernando Luis Verón, reiteró la orden de desalojo para este lunes 31 de diciembre.

Carina Pacheco: “Estamos muy asustados porque tanto mis hijos e hijas como yo sufrimos amenazas y hostigamiento constante por parte de policías. Fue un gran sacrificio hacer de este terreno un lugar digno para vivir. Mis hijos nacieron y crecieron acá, tuvieron sus niños y construyeron otras casitas en este mismo predio, porque la crisis cada vez es peor y no pueden alquilar”

La primera amenaza fue el 25 de noviembre, y la movilización de militantes de las organizaciones sociales y del Partido Agrario y Social, logró frenarlo.

Hasta el momento no hubo respuestas a los intentos por hacer primar la razón republicana de parte de representantes del Poder Legislativo, como el presidente del Bloque del Diputados del PAyS, Martín Sereno, y también del Poder Ejecutivo, como la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini.

El magistrado que instruye en la causa insiste en avanzar por sobre los derechos respaldados por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece la suspensión de los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019, a esta familia que ya está empadronada en el Instituto Provincial de Desarrollo (Iprodha).

“Es un hecho inédito que un juez incumpla y menosprecie una ley sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones, después que se presentaran dos proyectos conjuntos, uno del Partido Agrario y Social y otro del Frente Renovador, a través de los que se suspenden los desalojos hasta el 31 de diciembre del 2019.

Esa norma fue acompañada y votada por unanimidad en la Legislatura Provincial, y ahora este juez pretende pasarla por alto”, expresó el diputado, Martín Sereno.

La familia cumple con todos los requisitosEl legislador recordó que la Ley provincial otorga cobertura a las familias que demuestran residencia en el lugar por más de ocho años, entendiendo que es su única propiedad como vivienda familiar o productiva, el paso posterior es inscribirse en el Iprodha, y con ese registro inmediatamente se posterga el desalojo, aunque haya sentencia efectiva.

En este caso, “a pesar de que Carina Pacheco y su familia, cumple con los requisitos de empadronamiento en el Iprodha; demuestra la antigüedad de la posesión, y las circunstancias de tener hijos y nietos que viven en el lugar y con mejoras construidas, es decir tiene todo a su favor, el juez Verón insiste con el desalojo, aún cuando se presentaron escritos y los requisitos que amparan a las familias. Lo que vemos es que éste magistrado que desoye la Ley y ordena el desalojo, elije hacerlo justo el último día de este año”, cuestionó Sereno.

Lamentó el antecedente que conlleva la decisión: “Es muy negativo que el Poder Judicial pase por encima de las decisiones del Poder Legislativo y de las leyes sancionadas, como si no importara la división de Poderes, y que solo prime el criterio del juez, nos parece aberrante”, sostuvo.



Una clara violación a los derechos humanos

Este sábado, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilian Marchesini, junto a los diputados Martín Sereno, y Roque Gervasoni, y el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, rubricaron un manifiesto público, solicitando que el juez Fernando Verón reconsidere su posición. “En un relevamiento que hicimos en la vivienda de la señora Carina Pacheco, constatamos que la situación socioeconómica en la que se encuentra, con niños y niñas en la familia, son 14 habitantes en total, menores y mayores en un contexto de vulnerabilidad, exige que el Estado sea el principal responsable de velar por la situación de estas personas.El sistema judicial debe configurarse como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de personas en condiciones vulnerables, de lo contrario, poca utilidad tiene que el Estado reconozca una norma a un particular, si éste no puede acceder de forma efectiva al sistema judicial para obtener la tutela de tal derecho”, expresa la nota firmada por Marchesini, Sereno, Gervasoni y Penayo.

Despojados de una vida de trabajo

Hace más de 20 años, Carina Pacheco junto a su pareja ingresaron a un baldío abandonado, ubicado en las avenidas 113 y 88, de la chacra 144 de Posadas. El matrimonio limpió el lugar y construyó una casa de madera, confiados en un acuerdo verbal que hicieron con un presunto propietario, Juan Carlos Cantero, para cuidar el predio, lo transformaron en un lugar apto para vivir.

Con el correr de los meses, Cantero, dejó de frecuentar el terreno, y nunca cumplió con su parte del trato que consistía en pagar a los cuidadores del terreno.

Hasta que 22 años después -hace siete meses- se presentó una hija del presunto dueño a exigir que abandonen el terreno -con todo lo construido en él- donde vive Carina Pacheco con sus ocho hijos y seis nietos.



Recordó que cuando llegaron al terreno hace más de 20 años, era un baldío abandonado.

“Nos costó mucho poder arreglarlo y construir una vivienda. Teníamos la promesa de un salario y que nos iban a armar una casa, algo que nunca ocurrió. Primero hicimos una casilla con costeros, y así, de a poco, trabajando diariamente pudimos construir una de material que recién estamos terminando”, relató Carina muy angustiada.

“Vamos a resistir por lo que es justo”

Por momentos, esta madre y abuela se siente desesperada; pero se arma de fuerzas para seguir adelante por sus hijos y nietos. Estuvo enferma, se recuperó de un cáncer de útero y conoce de adversidades: “Si nos obligan a desmontar todo esto e irnos, necesito que nos indemnicen, porque fue un arduo trabajo de muchos años, con esfuerzo hicimos cada cosa que hay en el terreno. Dios me dio la oportunidad de salir adelante, y es lamentable que por gente que tiene contactos políticos, tengamos que perder todo. Lo único que quiero es seguridad para mis hijos. Acá viven ocho menores, mis nietos y dos de mis hijos adolescentes, vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, porque estamos defendiendo nuestro derecho a una vivienda digna que nos corresponde”, dijo.

Insisten que el Juez revea la orden de desalojo

El manifiesto público que dan a conocer los diputados provinciales Martín Sereno del PAyS y Roque Gervasoni del FR, en conjunto con la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini y el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, expresa: “Nos preocupa el avasallamiento del Poder Judicial por sobre las leyes emanadas de la Cámara de Representantes de Misiones. El Poder Judicial debe observar el cumplimiento de las leyes, como en este caso, la Ley XII N°35 que prorroga la XII N°35 del Digesto Provincial que, que ordena la Suspensión de Desalojos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Desconocimiento de la norma

La nota se refiere al caso concreto de Carina Raquel Pacheco, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción 2, Secretaría 1, de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, bajo la carátula: “Expediente 121791/2018, Juan Marcelo Cantero sobre denuncia de usurpación”, a cargo de juez por subrogación legal, doctor Fernando Verón, visualizando el contexto de la norma vigente Ley XII N°35 que prorroga la Ley XII N°28 del Digesto Provincial: Manifestamos nuestra profunda preocupación por la falta de observancia al espíritu y letra de esa norma, al no verse reflejados en el fallo judicial respectivo, donde el magistrado se expide aduciendo que “Estimo oportuno aclarar petición de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley XII N° 28 del Digesto Jurídico de Misiones que establece la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a viviendas y producción agropecuaria única y familiar hasta el 31 de diciembre del 2019. Esta Ley refiere exclusivamente a los procesos civiles, quedando -en consecuencia- los procesos penales o de instrucción, exceptuados en la aplicación de esta Ley. Tal circunstancia surge del análisis integral de la norma referida, agregado a que el Estado por medio de una Ley, no puede amparar situaciones de quienes hayan obtenido un inmueble por la supuesta comisión de un delito contenido en la Ley sustantiva, o hacer cesar los efectos de ese supuesto delito”, alega el Juez.

Avasallamiento

Los funcionarios firmantes observan también que el juez Fernando Verón, quien se encuentra subrogando el Juzgado de Instrucción 2, hace referencia en su decisión judicial a la Ley XII 28, que fue modificada por la actual Ley XII N-35 (prórroga de la XII N° 28), con lo cual el plazo de suspensión de la Ley XII N°28 no se encuentra vigente, y es válido el de la XII N° 35.

Nuestra preocupación radica en el avasallamiento de parte del Poder Judicial de la Provincia, en relación a las Leyes emanadas por la Cámara de Diputados, es decir el Poder Legislativo Provincial.

El Poder Judicial es quien debe observar el cumplimiento de las leyes como en este caso es la XII N° 35 (prórroga de la XII N° 28) del Digesto Provincial, la que ordena las suspensiones de los desalojos hasta el 31 de diciembre de 2019, y éste no es el único caso”, finaliza el documento.