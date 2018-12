LOS HERMANOS ZBIKOSKI, LOS DUEÑOS DEL TRANSPORTE DE LA AUTOPISTA LA PLATA – BUENOS AIRES

Por 0221.com.ar



Son la cara visible de Costera Metropolitana y Misión Buenos Aires. Sospechados de testaferros, tienen causas judiciales por maniobras irregulares. La pelea comercial entre ambas líneas, además, tiene su correlato en una feroz interna familiar que los separa.

Los hermanos Marcelo (46 años), Javier (42) y Eduardo Zbikoski (49) son los dueños de las empresas de transporte público que explotan comercialmente la traza por autopista La Plata-Buenos Aires. A diario depositan a miles de platenses en la Ciudad Autónoma, que son llevados en las unidades de sus empresas Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana. Pero, quiénes son y de dónde provienen los concesionarios de uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires.



Marcelo Valois Zbikoski es el propietario de Misión Buenos Aires, la empresa que opera el servicio que dejó vacante la ex línea Plaza, de los hermanos Cirigliano. La operación de traspaso se consumó en mayo de 2017, pero la nueva gestión tomó el control operativo en febrero de este año. Recién en abril último comenzaron a circular los colectivos verdes. En varias unidades de la empresa se puede ver aún, debajo de los calcos, la palabra-logo “Plaza”.

Los tres hermanos son herederos de un imperio del transporte generado por su padre, Eduardo Valois Zbikoski, quien falleció en 2003 tras un accidente vial en su auto particular.

Oriundos de Misiones, la familia Zbikoski, administran varios ramales de larga distancia en esa provincia y en suelo bonaerense.

Marcelo enfrenta cargos judiciales en su tierra natal acusado de contrabando. Según la denuncia que se investiga, utiliza el servicio de trenes que une Posadas con Paraguay para ingresar autopartes sin declarar, en detrimento de la industria metalmecánica nacional.

Este empresario tiene otras firmas del rubro como Expreso Singer Sociedad Anónima de Transporte (junto a sus hermanos); La Central de Vicente López y Casimiro Zbikoski SA. También administra Don Casimiro, con la que opera el transporte integrado de Posadas, Garupá y Cadelaria y la línea internacional de colectivo y el servicio de trenes que conectan Posadas y Encarnación.

Por su parte, Javier y Eduardo están enfrentados familiar y comercialmente a Marcelo. El dúo es propietario de la empresa La Nueva Metropol, que tiene a su cargo el servicio de transporte de Costera Metropolitana. En su boreau de empresas, también cuentan con Modo SA y la concesionaria oficial de autos Toyota TM SA en Misiones. La primera figura entre las cien empresas del país que mayor cantidad de dinero en subsidios recibió, según datos oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación.

La Nueva Metropol, es la empresa de transporte público insignia del grupo dado su tamaño, cobertura de mercado y su reconocido sistema de gestión. El grupo tiene 23 líneas de ómnibus y representa el 8 por ciento del mercado del AMBA, que son operadas desde 18 cabeceras. Además, los dos hermanos son propietarios de Nueva Chevallier, dedicada al transporte de larga distancia, y es una de las empresas que traslada a los planteles de fútbol de las dos principales categorías de fútbol argentino.

Eduardo Zbikoski

Eduardo Zbikoski fue procesado por cobrar subsidios del Estado en forma irregular, según la investigación del juez federal Marcelo Martínez del Giorgi, confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones con sede en el edificio judicial de Comodoro Py.

El engaño le habría permitido a la empresa seguir percibiendo fondos de la Comisión Nacional de Transporte pese a que la normativa sancionada a partir de marzo de 2012 ordenaba el cese del pago de esos beneficios con relación al tipo de servicio que prestaba la compañía denunciada.

El 14 de febrero de 2012 la Secretaría de Transporte emitió la Resolución 27/2012 mediante la cual resolvió que las empresas que brindaban “servicios diferenciales” -como era el caso de La Nueva Metropol- quedaban excluidas como beneficiarias de los regímenes de compensación tarifaria y de la compra de gasoil a precio diferencial.





Según la denuncia, la empresa Nueva Metropol, para no perder el cobro de los subsidios, camufló los servicios diferenciales -que ya no estaban alcanzados por el beneficio- a servicios expresos que sí le permitían seguir percibiéndolos. Por si fuera poco, además les cobraba a los pasajeros la tarifa diferencial de 20 pesos, con lo que cubría el costo de ese servicio y al mismo tiempo recibía los subsidios del Estado haciendo pasar los viajes como “expreso” cuyo precio del boleto era, en ese momento, de 10 pesos. En los hechos a la hora de prestar el servicio la empresa denunciada brindaba un servicio expreso por el que debía cobrar 10 pesos aunque obligaba a los usuarios a pagar 20 como si fuera un servicio diferencial cuando en verdad no lo era.

Los hermanos Zbikoski integran el selecto grupo de los empresarios más fuertes del transporte automotor de pasajeros en el país, que conforman la cámara empresarial del sector. Anualmente reciben más de 1.250 millones de pesos en subsidios que no se aplicarían en su totalidad al mantenimiento, mejora de unidades y servicios. Las dos compañías que transitan por la Autopista La Plata – Buenos Aires, percibieron hasta 2017, más de 925 millones de pesos en subsidios del Estado nacional.



