Hoy se realizará el tercer encuentro de los promotores de salud de Centro Uruguay de Salud

Hoy en Aristóbulo del Valle se realizará el tercer encuentro de los promotores de salud en el Club de Casa y Pesca a partir de las 21 horas. El objetivo es homenajear y reconocer a los promotores por su trabajo y compromiso con el sistema de salud y con la comunidad en general.

Esta es la tercera edición que se lleva a cabo de este evento desde el 2016 primero se realizó en las localidades de Guaraní y el segundo en 2 de Mayo; en el marco del Día del promotor de salud que se celebrara el próximo 15 de enero, día en el cual se pretende homenajear a los 219 promotores de salud que están distribuidos en los 17 municipios de la Zona Centro Uruguay.

La actividad es organizada con la colaboración de los intendentes de los diferentes municipios, Zona Centro Uruguay de salud del Ministerio de Salud Pública.

Guardianes de la salud de la comunidad

El 15 de enero se celebra el día del promotor de salud en este marco contamos y visualizamos el trabajo de un grupo de personas que se ocupan de cuidar y velar por la salud de las personas en los barrios y comunidades de la provincia.

CAPS Paraje Sarmiento: el CAPS está ubicado a 10 kilómetros adentro del asfalto de San Antonio y a 20 Kilómetros del hospital de San Antonio cubre la demanda sanitaria de 400 familias que viven en zonas rurales; el centro de salud cuenta con dos promotores , una enfermera y una doctora que atiende una vez por semana.

En primera Persona

Hilda Aparecida de Zouza Duarte, trabaja hace 13 años en el CAPS de la Colonia Paraje Sarmiento, donde vive gente muy humilde y de escasos recurso. “Al Caps viene una doctora una vez a la semana y hace unos años tengo un compañero que es promotor de salud y una enfermera que me ayudan en la atención, yo como vivo en el paraje todos tienen mi número de celular y antes cualquier problema de salud me llaman o me mandan mensajes”

En los 13 años que llevo de promotora de salud “me ha tocado hacer de todo desde control de la presión, colocar inyecciones hasta asistir a partos y curar heridas, cosas que por ahí tenía que llamar desde mi teléfono al profesional y consultar como se hace, derivar a los pacientes y salir a buscar un auto con los vecinos para que puedan ir al hospital.Cuando la urgencia llega uno tiene que resolver y pensar en todas la opciones no podes esperar hasta que venga la ambulancia o hasta que llegue el profesional, acá el trabajo es todo el día. La doctora va un vez a la semana y después la gente me busca a mí para lo que sea. Junto con el equipo del CAPS salimos hacer operativos a las zonas más alejadas donde completamos el calendario de vacunación. Realizamos charlas sobre diferentes temáticas. Yo amo lo que hago y acá aprendes tanto en el día a día como en las capacitaciones permanentes que tenemos”.

Hilda vive en el paraje con su hija su yerno y su pequeña nieta.

Mañana estará acreditada la cuarta cuota del bono Plus de fin de año para Promotores de Salud

Mañana estará acreditada la cuarta cuota del bono plus de fin de año destinada a los Promotores de Salud que forman parte del Programa Provincial de Formación de Agentes Sanitarios.

En el 2018 se entregaron 20 viviendas a pacientes en lista de espera y trasplantados en Misiones

Con la entrega dos viviendas a pacientes en Lista de Espera y Trasplantados de Misiones en el Barrio Itaembé Guazú, hoy el CUCAIMis junto al IPRODHA finalizan el año 2018 con la entrega de 20 viviendas en distintos puntos de Misiones.

En la oportunidad se entregó un reconocimiento al IPRODHA “por la intensa acción de su trabajo que tiene repercusión a nivel sanitario en forma real y efectiva mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes”, indicaron desde el CUCAIMis.

La entrega estuvo a cargo de la Mgter. Silvia Zorat en representación del CUCAIMIS y por IPRODHA recibió la Gerente de Coordinación C.P.N. Maria Soledad Ricatti, la Gerencia Social Lic. Joulia Maria Silvia, la jefa del departamento de adjudicaciones Sra. Cristina Lakomski de Chavez y Jorge Miranda.

Desde el año 2013 se viene trabajando en dar respuesta a las necesidades habitacionales de los pacientes, que por su situación de vulnerabilidad necesitan contar con el apoyo del organismo. Esto se comenzó a trabajar antes de se ponga en funcionamiento la Ley 26.928 Sistema de protección integral para personas trasplantadas, que en su artículo 8 habla sobre el acceso a la vivienda; asumiendo así la provincia un compromiso importante a la hora de hablar de salud.

Luis Flecha es el nuevo director del Hospital de Candelaria

El doctor Luis Gilberto Flecha es el nuevo director del Hospital de Candelaria, en reemplazo del médico traumatólogo Carlos Torres.

El acto de asunción fue esta mañana en el Hospital y fue presidido por Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba y el Intendente de Candelaria, Daniel Luna.

Además acompañaron al flamante director los Subsecretarios de Salud, Dr. Germán Bezus, de Atención Primaria y Salud Ambiental, Dr. Norberto Sotelo, de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Dr. Carlos Báez, de Recursos Humanos y Planificación, Dr. Rodolfo Fernández Sosa, , la Jefa de Área Programática VI,, Dra. Raquel Amiel, personal del hospital y demás invitados especiales.

El flamante director agradeció a las autoridades provinciales la confianza depositada al elegirlo para hacerse cargo de la dirección y manifestó que apuntará a trabajar el tema de recursos humanos, “atención al paciente para mejorar la calidad de atención de los pobladores y apuntaremos a fortalecer el sistema de recupero en beneficio del hospital”.

Durante el año 2018 se realizaron 19 donaciones en el Hospital Escuela por lo que se concretaron 109 trasplantes

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones CUCAIMIS, informaron sobre las actividades de ablación y trasplante que se llevaron adelante durante el año 2018, en el mencionado Centro Asistencial. Se realizaron 19 donaciones reales de órganos y tejidos, por lo que se concretaron un total de 109 trasplantes. Se habilitaron, en el Hospital Escuela, el primer Centro Provincial Público de Trasplante Renal y el Primer Centro de Trasplante de Médula Ósea de Misiones.

En este sentido mencionaron que, durante el año 2018, en el Hospital Escuela se concretaron 19 donaciones reales, de las cuales 10 fueron mono-orgánicos y 9 multiorgánicos y 98 de tejidos (corneas).

Por lo que agregaron, durante el año, el CUCAIMIS realizó operativos de procuración de órganos, células y tejidos, en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, estos operativos posibilitaron que se lleven a cabo ciento nueve (109) trasplantes, 34 renales, 3 hepáticos, 6 intratorácico, 3 otros órganos y 63 de tejidos (córneas). Dos (2) de los trasplantes de órganos (riñón) se realizaron en este nosocomio.

Otro logro alcanzado durante el 2018, que destacaron desde el Hospital Escuela y desde el CUCAIMIS, fue la habilitación del primer Centro Provincial Público de Trasplante Renal y el Primer Centro de Trasplantes de Médula Ósea de Misiones, primero en todo el Norte argentino, que solucionó el problema de la accesibilidad al trasplante de médula ósea en la Provincia para pacientes misioneros y de la región.

“La concreción de estos dos equipos de trasplante llevo años de gestiones y trabajo, capacitaciones intensivas del recurso humano, inversiones en infraestructura y equipamiento y también requirió que se construya una Unidad de Aislados y equipos de primer nivel”, comentaron.

Asimismo, se refirieron a las actividades académicas que se concretaron tales como: la Capacitación en Procuración y Trasplante Renal que contó con 10 módulos, destinado a profesionales del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” y alumnos de la UCAMI- Universidad Católica de las Misiones; Jornada de Actualización en Linfomas y Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas que se realizó con la presencia de la Jefe Servicio Hematología Clínica Instituto Catalán de Oncología, Cataluña-España, Dra. Anna Sureda Balari.

También destacaron la importancia de que la población esté informada de cómo manifestar su voluntad afirmativa o negativa y que pueden registrarlo por cualquiera de los siguientes medios:

– Firmar un acta de expresión en el CUCAIMIS.

– Asentarlo en el documento nacional de identidad en las oficinas del registro civil.

– Enviar un telegrama gratuito desde las dependencias del correo argentino.

– Hacerlo a través de la página web del INCUCAI.

Estadísticas

Al tiempo que detallaron, Misiones registra 124 personas inscriptas en lista de espera para trasplante y 225 están en proceso de inscripción y se inscribieron como donantes de CPH 969 personas.

Además, existen 74 pacientes bajo el programa de medicación inmunosupresora y el Programa de Abordaje Integral Enfermedad Renal Crónica (PAIERC) cuenta con1424 pacientes con ERC (enfermedad renal crónica) registradas.