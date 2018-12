Se logra un plan de contingencia para barrios de Garupá que hace días están sin agua

El Defensor del Pueblo Alberto Penayo, el diputado provincial Roque Gervasoni y la Ministra de Derechos Humanos Lilia ” Tiki” Marchesini, junto a Cristian Osorio y Cristian Figueredo, ambos representantes de los complejos habitacionales “Andresito” y “Artigas” (90, 140 y 86 viviendas) de la localidad de Garupá, se hicieron presentes esta mañana en SAMSA para solicitar una respuesta a la problemática de los barrios que hace días están sin agua.

Fueron recibidos por Luis Meza, encargado de comunicación y marketing y el Ingeniero Remayer, Jefe de Redes, quienes sostuvieron que se trata de una “falla estructural y de inversiones”. Además, señalaron que las veces que llevaron los camiones cisterna a los barrios la gente no quería recibirlos.

“Estuvimos participando de la protesta de ayer. Y podemos afirmar que a los allí presentes se les ha colmado la paciencia. Están muy enojados. Nos dijeron que el suministro volvería y acá estamos, sin servicio aún. Hace 11 días ya” sostuvo Figueredo durante la reunión.Son más de 2000 familias (alrededor de 9000 personas) afectadas por el corte del servicio, que según trascendió se produce porque el suministro no es suficiente para proveer a toda la zona. Esto sucede además, porque se trata de una conexión que depende también del acueducto de Miguel Lanús, que cabe señalar ha sido reparado más de 3 veces este año. Y desde su puesta en marcha, más de 160 veces.

Por su parte el diputado sostuvo que deben comprometer a todos los organismos pertinentes: IMAS, EPRAC, Obras Públicas de la Municipalidad, Gobierno Provincial, etc… y entre todos buscar la solución. “Hay una urgencia, que es la persona, el misionero. Nosotros somos la parte política, SAMSA la empresaria, los vecinos tienen que tener soluciones”.

Al respecto la Ministra de DDHH aseveró que “hace exactamente un año y dos días, estábamos acá, en el mismo lugar, por el mismo problema. Esto es de larga data, más de 20 años… el plan de contingencia no puede ser hoy mandamos el camión y después nada. Hay un déficit de años, por eso el enojo. Hay que entenderlos y ponerse en su lugar. Están en su derecho de exigir, porque además están pagando el servicio, boletas de dimensiones absurdas, aún cuando no tienen agua”.

El Defensor Penayo concluyó que se debe armar un plan de trabajo en el cual se tome en serio el problema y se trabaje en pos de una resolución. “Desde la Defensoría ponemos a disposición las instalaciones y llamaremos a Mesa de Diálogo y Consenso la semana entrante para comenzar a delimitar acciones concretas” y cerró “respondiendo a la urgencia, hoy: provisión de agua a través de camiones cisterna; para la problemática en profundidad, el compromiso de sentar a las partes y encontrar una solución que beneficie a los vecinos”.

—

ÁREA PRENSA Y DIFUSIÓNDefensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas