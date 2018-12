Empleados públicos provinciales cobran este sábado 29

Así lo anunciaron desde el Ministerio de Hacienda de la provincia, que también informó que sigue vigente el cronograma de pagos previsto y que el próximo 5 de enero (el sábado siguiente), se abonará la segunda cuota del Plus del Bono de Fin de Año, de 1000 pesos. POSADAS. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda de la provincia, este sábado, se abonarán los sueldos de empleados de la administración pública provincial. En tanto que el sábado siguiente, 5 de Enero, la provincia abonará la segunda cuota del Plus del Bono de Fin de Año, una suma de 1000 pesos que, como los salarios estará disponible en cajeros bancarios. Según fuentes de Hacienda, entre Noviembre y Enero, la provincia eroga en varios pagos en negro –el Bono de Fin de Año y el Plus del Bono, son sumas no remunerativas- más de 5.100 millones de pesos. Si bien, ningún sindicato o gremio rechazó el pago de estas sumas en negro, algunos como CTA, ATE y sindicatos docentes como UTEM, Udnam y Semab, han planteado que estos recursos podrían haberse utilizado para mejorar los salarios de trabajadores y jubilados, en un contexto crítico como el de 2018, donde los salarios perdieron 25 puntos del poder adquisitivo. Recordemos que el gobierno provincial otorgó un aumento total del 20% (15% más un 5% de rebaja en aportes previsionales), con una inflación que trepó por encima del 45% .

