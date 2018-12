El Defensor se comprometió a generar una mesa de diálogo entre EUTA y vendedores ambulantes

Durante esta mañana, el Defensor del Pueblo se acercó a la Terminal de Transferencia de Quaranta de Posadas, a fin de escuchar las demandas de los vendedores ambulantes que se encontraban cortando el acceso a la misma.

En la oportunidad los trabajadores manifestaron que sufren constantes maltratos por parte de la policía e incluso se los llevan presos. Afirmaron además que no los dejan permanecer ni subirse a los colectivos a vender sus productos por más que paguen boleto.

“Queremos trabajar. Llevar el pan a la mesa, no pedimos nada raro. No contamos con un sueldo fijo, vivimos de esto. Si no trabajamos no comemos” dijo angustiada la Delegada de Vendedores Ambulantes. Padrós por su parte, (Secretario del Sindicato) puntualizó “solicitamos la autorización para vender en este lugar. Todos somos trabajadores habilitados, con todo en regla”.

El defensor Penayo, por medio de un acta se comprometió a gestionar un espacio de diálogo y mediación con carácter de urgente, entre la empresa concesionada y los trabajadores, a fin de lograr una pronta solución del conflicto. “No está tipificado el escenario, es decir, se debe definir si se trata de un espacio público o privado. Necesitamos que se den las explicaciones correspondientes, y a partir de allí, trabajar en conjunto para resolver este problema” definió el ombudsman.

ÁREA PRENSA Y DIFUSIÓNDefensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas