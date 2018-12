El Defensor denunció amenazas hacia su persona y su familia

En el marco del debate que se ha instalado por el aumento en la tarifa del transporte público urbano, y en el cual el Defensor Alberto Penayo sostuvo una postura negativa respecto al mismo, en la tarde del día de hoy fue interceptado por un grupo de personas a la salida de su lugar de trabajo (ubicado en Buenos Aires y Alvear), quienes alegaron que el Defensor está a favor del “tarifazo” y lo amenazaron: “conocemos tu casa y tu familia…y te vamos a reventar”.

La situación fue generada por la falsa información que circula a través de algunos medios que pregonan respecto a que “el Defensor avala el aumento” . “Nosotros vamos a seguir poniendo la cara” sostuvo firmemente Penayo. “La Defensoría va a tener que seguir planteando escenarios porque sabemos perfectamente que el vecino de la ciudad de Posadas no va a poder pagar $40. Y lo estamos diciendo: NO ESTAMOS DE ACUERDO. Jamás dije: estoy de acuerdo con los $40”.

Estas personas justificaron su accionar con esta idea errónea que poseen. Por tal motivo, el defensor capitalino se dirigió a la comisaria y erradicó la denuncia correspondiente para que quede asentado el precedente de un hecho semejante. “Esto es parte de una campaña de desprestigio. Molesta y la verdad que sería bueno que aquel que dice que yo avalo o no avalo, que venga y me diga en que momento lo dije. Yo sigo insistiendo en que hay que discutir la cuestión, que hay que sentarse en una mesa. Es muy fácil decir NO, no estamos de acuerdo con la suba. Y se van a su casa… la lucha debe continuar” aseveró.

“Lamento porque hay medios que se dedican a esto. A desprestigiar a alguien, decir cosas que no son. Más en este momento, donde las personas están sensibles, la situación no está fácil. Y lo que hay que hacer es salir a defenderlos, no echar tierra por que sí” agregó con respecto a las falsas acusaciones.

Por último, hizo referencia a aquellos “oportunistas” que se vieron durante la audiencia sobre el aumento del colectivo, sosteniendo que “el Defensor avaló” y demás, y que fue en auto. “Caras conocidas, varios, que se bajaron del auto y fueron y dijeron: no estoy a favor del aumento del boleto de colectivo. Yo no soy hipócrita, voy en auto. Pero tengo la obligación y el rol de defender los derechos de la gente como corresponde. A ellos no los veo defendiendo todos los días, aparecen cada tanto, en época de campaña algunos sobre todo…”.

Y ratificó “nosotros fuimos con propuestas concretas: informe de terceros para conocer el costo verdadero del boleto (ecuación polinómica), cobro por tramo y tarifa social para el que no puede pagar. Todo el resto es mentira”.