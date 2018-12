FRANK FUE REELECTO OTRA VEZ LA CAUL FRENTE A LA LISTA OPOSITORA DE NELSON CARVALHO

Por Infoberdigital ***





El balance de resultados del ejercicio económico fue aprobado por unanimidad y la lista de candidatos a consejeros oficialista ganó 3 a 1 sobre las tres listas opositoras.

Con 685 socios presentes en la asamblea la Cooperativa Alto Uruguay de 25 de Mayo aprobó el domingo 23 su deficitario balance y dio un contundente apoyo a su presidente Federico Frank al elegir la lista de consejeros oficialista para el próximo período con más del 50 por ciento de los votos sobre otras tres listas opositoras.



En un largo proceso de votación secreto por decisión de la asamblea la lista de Frank se impuso sobre las opositoras lideradas por el ex intendente de Alba Posse Nelson Carvalho, otra del ahora ex consejero Jaime Berger de Colonia Aurora y sobre la lista encabezada por Ricardo Stekierski también de Colonia Aurora.



La lista oficialista ganadora postuló a Pedro Minuso, Eliseo Habner, Lucio Fester, Vilmar Da Costa Tito Reinaldo, Juan Schlozer y Delmar Ziemizak como consejeros titulares y suplentes y a Ari Bornol y Avelino Blubt como síndicos.

La asamblea de la Caul generó mucho interés político en los últimos tiempos porque su presupuesto anual es mayor que el de las municipalidades del departamento ya que la entidad provee energía eléctrica a todo el departamento 25 de Mayo, parte de Campo Grande y San Vicente. Además de agua potable en varias localidades, la fábrica de quesos y lácteos, la fábrica de dulces y encurtidos, la estación de piscicultura más grande del país, estaciones de servicios, supermercado y otros.

El ex intendente Carvalho confiaba en hacer base en la cooperativa para postularse nuevamente como candidato a intendente de 25 de Mayo, pero por segundo año consecutivo su fracaso fue rotundo, resultó segundo, perdiendo 3 a 1 contra la lista de Frank.



“Estoy muy agradecido y realmente sorprendido por la amplitud del apoyo porque fue una campaña muy dura en la que participaron cuatro listas de candidatos” todos con ideas diferentes respecto de cómo debe continuar funcionando la entidad para reducir el déficit que enfrenta en los últimos años fundamentalmente por los altos costos de sostener el servicio eléctrico para la zona rural que significa más del 70 por ciento de las conexiones.

“Se dijeron muchas cosas, se aprovechó la realidad económica del país, de la cual la cooperativa no es ajena y creí que sería negativo, pero la gente nos dio mucho apoyo, creo que valora lo que se está haciendo para sostener la producción y dar respuesta a los colonos de nuestra región que sin la cooperativa queda sin posibilidad de comercializar sus productos o cae en manos de inescrupulosos que le pagan miseria por sus productos”.

El Consejo trabajo contra toda teoría económica para sostener los proyectos productivos, con sentido social. “Está al lado de la gente, no había para ubicar la fruta de mamón este año y la cooperativa compró tres veces más de lo que acopió en otros años, malvendió muchas veces para liberar espacio y para seguir dando respuesta a los colonos, y en muchas otras situaciones también porque es una obligación social”



“Cuando la gente no pudo enfrentar los aumentos de energía, la cooperativa buscó la manera de hacerle un plan de pagos, para el comercio, para la industria, para el que menos tiene”.



Producción a pérdida

Con esta reelección, “queremos mantener todos los proyectos productivos, pero estamos obligados como toda pyme a rediseñarnos. Hoy estamos contentos porque hay funcionarios provinciales que comenzaron a ver lo que está haciendo la cooperativa desde lo productivo y de lo eléctrico como así mismo el sentido social que tiene este trabajo para todo el departamento. Ahora están entendiendo lo que significa cuando te dicen que buscar la leche de un productor de 25 de Mayo es deficitario y preguntan porqué no lo cierran si es deficitario, pero hay que entender lo importante que es para la gente y lo que significa para sus vidas. Por eso ahora hay funcionarios que están mirando más de cerca lo que hace la cooperativa para que esto continúe”.



Ahora comienzan a ver más lo que el colono necesita, para darle un proalimento para una familia que vive alejada de la fábrica de Colonia Aurora, de la Fabrica de Quesos,

Creo que con esta victoria nos permitirá trabajar juntos con el Estado Provincial para ayudar a toda esta gente.

Justamente respecto a las millonarias pérdidas que tuvieron en el ejercicio económico Fredy Frank explicó que “hay muchas cosas que dieron pérdida, que no salieron como quisimos, La Caul, de las 9 cooperativas eléctricas de de Misiones es la que más zona rural tiene, que tiene proyectos productivos que si no fueran de la cooperativa estarían cerrados porque ningún empresario privado lo haría porque se sabe que no son rentables”.

“Hoy por suerte pese a las presiones para pagar toda la deuda, para reducir el déficit de cualquier manera, me siento muy acompañado por el Gobierno Provincial, en los últimos tiempos ha demostrado mucho interés, ha demostrado que quieren ayudarnos a resolver el problema dándonos un plan de pago para cubrir la deuda con EMSA que también está haciendo un gran esfuerzo para resolver sus problemas y sostenerse”.



Finalmente aclaró que “ahora faltaría solucionar el problema productivo, para no dejar abandonados a miles de productores que están en zonas muy alejadas y con producciones que son totalmente rentables, pero que necesitan eso para vivir, para no volver al tabaco como monocultivo, para estar dentro del sistema productivo”.



