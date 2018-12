CONVENIO ENTRE SALUD PÚBLICA Y UCAMI: ALUMNOS DE MEDICINA HARÁN SU PRÁCTICA FINAL EN HOSPITALES Y CAPS DE MISIONES

El Ministerio de Salud Pública de Misiones y la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI) firmaron hoy Acuerdos de Cooperación, con el fin de brindar herramientas a los alumnos de sexto y último año de la Carrera de Medicina, para realizar pasantías en diversos Hospitales de la provincia, en las especialidades de: pediatría, ginecología, obstetricia, clínica médica, APS y cirugía.



La rúbrica del acuerdo macro estuvo a cargo del Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Walter Villalba y de la Rectora de la UCAMI, Mgter. Ana María Foth. En la oportunidad los directores de los Hospitales: Materno Neonatal, Pediátrico, Fátima, Concepción de la Sierra, Apóstoles, Puerto Rico, Iguazú, Eldorado, Alem, Campo Grande, El Soberbio, San Pedro y Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

También se firmó acuerdos con los CAPS 5, 28 y 29 dependientes de Zona Capital de Salud.

La pasantía y práctica profesional forma parte de la Práctica Final Obligatoria de los alumnos de sexto y último año de la Carrera de Misiones. La misma tiene una duración de 9 meses, con un examen final previsto para diciembre de 2019.

Los primeros en iniciar la práctica serán aquellos alumnos que entre las mesas de exámenes de diciembre/18 y marzo /19 cuenten con todas las materias aprobadas, desde primero a quinto año.

El titular de la cartera sanitaria recordó cuando en el 2013” teníamos el primer contacto con las autoridades de la UCAMI no imaginábamos que hoy estaríamos, acá todos otra vez, siendo parte de esta firma de acuerdo que buscar brindar herramientas a los primeros médicos formados en una Universidad misionera”.



En esa línea remarcó que “este es el resultado de un Estado comprometido con su sociedad y que no sólo invirtió en salud en infraestructura y equipamiento, sino también en la formación del recurso humano. Por eso esta firma para nosotros es muy importante, porque no sólo estaremos acompañando a los alumnos en su formación, sino que estaremos desarrollando espacios para los futuros profesionales”.

Por su parte la Rectora de la UCAMI, agradeció el apoyo constante del Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Salud Pública, junto a los Hospitales que se suman a la práctica profesional.