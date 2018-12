OBERÁ: GANÓ UN AÑO DE LUZ GRATIS PERO SE LO CEDIÓ A UNA COMPAÑERA

Por Noti Fe ****

En Oberá, Misiones, la cooperativa eléctrica da ese beneficio a los mejores promedios. El chico que tuvo mejores notas consideró que quien salió segunda necesitaba el premio más que él y se lo dio.



Un chico misionero que había ganado para su familia un año de electricidad gratis por ser el mejor promedio de sexto grado de su escuela donó el beneficio a una compañera cuya familia atraviesa una situación económica más delicada que la suya.

Fernando Ezequiel Flores, de 11 años, asiste a la Escuela 395 de Oberá. La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) tiene un programa llamado “Ayudo con el pago de energía eléctrica en mi casa”, iniciativa que otorga a los mejores alumnos de sexto grado (de 2018) y sus familias el beneficio de 150 kilowatts mensuales sin cargo durante 2019.

Fernando Ezequiel Flores ganó el beneficio pero se lo donó a Yamila Silva, una compañera y amiga que logró ser la segunda escolta.

Esteban Flores, el padre del alumno ganador, contó a Cadena 3 que su hijo no se sintió feliz al enterarse de que había logrado el premio de la cooperativa. “Cuando leyó la noticia solamente no se lo notaba feliz y él me cuenta que deseaba que ganara Yamila, su compañera, ya que hizo mucho esfuerzo para conseguir el premio y ayudar a su familia con la electricidad”, detalló.

Y continuó: “Ante esta situación, decidimos hablar con la madre de Yamila y la cooperativa, que sin problemas accedió a transferir el beneficio de un año energía gratis a otro hogar de escasos recursos”, explicó.



“Pese a que esté un poco complicado y no nos vendría nada mal, el premio para nosotros como padres es que él se sienta feliz con la acción con lo que hizo. Estas cosas nos hacen pensar que, en ésta sociedad un poco complicado y mezquina, no estamos haciendo las cosas tan mal como padre”, reflexionó Esteban.