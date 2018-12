Policía borracho volcó con el patrullero

Tras el vuelco, el test de alcoholemia al que fue sometido reveló que tenía 1,26 g/l de alcohol en sangre. ¿Qué tipo de capacitación reciben nuestras fuerzas de seguridad? ¿Se efectúan controles a quienes conducen móviles de las fuerzas de seguridad? ¿Quién los efectúa? ¿Cuándo se hacen? Policías y fuerzas de seguridad, que son quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, se mueven en el tránsito ignorándolas, con resultados trágicos que pueden o no involucrarlos como víctimas. Urge brindar una capacitación racional y vivencial en conducción segura, convivencia y legislación de tránsito a todas las fuerzas policiales, para su propio cuidado y para el de la comunidad, que los necesita como modelos de conducta para poder respetar su autoridad y confiar en su idoneidad para los cargos que desempeñan. Además, conducir con 1,26 g/l de alcohol en sangre tiene que ser delito Una vez más, este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de legislar los Delitos contra la Seguridad Vial a nivel nacional, en particular el de la conducción con exceso notable de alcohol, antes de que potenciales homicidas del tránsito, como éste, lleguen a matar. Esta propuesta de Luchemos por la Vida efectuada ante los legisladores hace varios años, y que no tuvo tratamiento aún, consiste en transformar esta conducta de altísimo riesgo para las vidas de todos en un delito, en todo el territorio nacional, lo que puede significar al responsable la pérdida de su libertad, transformándose en un simple “delincuente”, con la condena social que ello implica, y será un avance imprescindible para salvar muchas vidas, si se incorpora a nuestra legislación penal. La conducción con muy alta concentración de alcohol implica un peligro tan grande para la vida de los terceros, que debe ser sancionada con la máxima expresión de la repulsa social, convirtiéndolo en un “delito”. Fuente: Luchemos por la vida