CON MARCHA MULTITUDINARIA LA COORDINADORA PROVINCIAL SE EXPRESÓ CONTRA EL G20 Y EL FMI

En coincidencia con lo que ocurrió en todo el país, las organizaciones sociales que integran la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, protagonizaron este viernes en Posadas y otras localidades, movilizaciones en contra de la Cumbre conocida como G-20 y de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La multitudinaria marcha que se concentró en Posadas, recorrió las calles de la ciudad, y culminó en un acto en la plaza de 9 de Julio -donde un grupo de familias tareferas sigue esperando respuesta de las autoridades provinciales– con varios oradores, y un festival de música popular, donde las canciones de Joselo Schuap hicieron cantar y bailar a los que poblaron el paseo público.

También hubo marchas de organizaciones sociales, partidos políticos y gremios en Leandro N. Alem, Montecarlo, Jardín América, Apóstoles, Eldorado, Oberá, Pozo Azul, Dos Hermanas y Bernardo de Irigoyen.

Al acto se sumaron tareferos y tareferas

A pesar de las altas temperaturas, más de 3000 personas encolumnadas detrás de un enorme cartel que interpelaba: “Fuera el FMI y el G-20, Basta de Ajustes!”, caminaron desde la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay, atravesaron las calles céntricas, hasta arribar, a plaza donde recibieron la bienvenida de parte de las organizaciones tareferas que acampan en el lugar​ ​desde hace más de diez días.

Uno de los militantes históricos de la Corriente Clasista y Combativa, Felipe Mazacote abrió el acto central. Previamente, el músico popular, Joselo Schuap brindó un breve recital en la que compartió con la multitud, canciones como “El país de la libertad”, “Posadeña linda” y “Misionero y guaraní”, entre otras.

​​“Hoy las organizaciones sociales volvemos a las calles en unidad, y acá en Misiones, como en todo el país decimos ¡No al G-20, fuera FMI: Basta de políticas de hambre y saqueo!”, sostuvo el dirigente de la CCC.

Mantener la unidad en lucha

El militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Enzo Tello, rechazó tanto al G-20 como a la discusión a la que quieren llevar al pueblo argentino.​​ “Rechazamos y repudiamos estas políticas que nos quiere tener de rodillas como país. Quieren un país que no produzca nada, sin industrias y sin trabajo”.

Pero​​ “no vamos a aflojar en la lucha. Además debemos encontrarnos en un proyecto político que nos represente a los sectores que estamos en los barrios, y nos rebuscamos la vida día a día. Para los movimientos populares muy importante mantener la unidad en la lucha”, enfatizó.

Mientras que el representante del Frente de Organizaciones en (FOL), Damián López, denunció que​​ “el ajuste está quebrando la salud, la educación, y llevando a nuestros abuelos al hambre. Ellos como miles de argentinos en situación vulnerable, están sufriendo y no pueden pagar medicamentos o servicios básicos”, dijo el joven.

La referente de Barrios de Pie, Mirta Nolasco, calificó de​​ “vergonzoso que con la miseria que existe en el país, se haga esta Cumbre G-20 donde se reúnen los poderosos del mundo en contra de los pueblos pobres”. Pidió que las organizaciones ​​“sigamos caminando en unidad”.

“Estoy libre por la lucha de mis compañeros y compañeras”

La organización “Tareferos 8 de Octubre” también se sumó al acto contra el G-20. El tarefero, Silvio Benítez,señaló que la protesta que sostienen las familias tareferas en la plaza 9 de Julio, se mantendrá​​ “hasta que seamos escuchados, ya que nuestro sufrimiento como trabajadores precarizados se repite todos los años, cada vez que se termina la zafra y sólo nos queda el hambre por la falta de trabajo”, reclamó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada política, se vivió cuando tomó la palabra el dirigente de la “Asociación Tareferos Justos”, Hugo Silva, quien se encuentra luchando nuevamente junto a sus compañeros en la plaza, a los pocos días de haber recuperado su libertad.​​ “¡Gracias a todos y a todas! Estuve preso más de un mes por razones políticas, porque lo que pretenden los poderosos es encerrarnos a los que luchamos, a los que nos rebelamos a la miseria. Estoy muy agradecido a esta Coordinadora Provincial, a cada uno de las organizaciones y militantes de Misiones y de todo el país que hicieron una campaña nacional para que me liberen, y finalmente lograron sacarme gracias a su lucha”, expresó el tarefero con lágrimas en los ojos, y recibiendo el aplauso de todos y todas las militantes.

“Construir ese proyecto en unidad”

El secretario general de ATE Misiones, César Fariña, expresó que en este G-20 el capitalismo y el imperialismo deciden cómo van a explotar ​​“nuestros recursos. Vienen por nosotros. No existe la teoría del derrame. Acá en Misiones los tareferos producen la yerba que genera millones en exportaciones, pero a ellos no les llega nada. Están en esta plaza pidiendo limosnas. Existen los explotadores y explotados”.

Agregó que​​ “necesitamos una construcción que contenga a toda la clase trabajadora en Latinoamérica, para luchar contra ese capitalismo. Hay que aportar sin mezquindades, en unidad, porque si o logramos un proyecto político en común y dejamos que nos dividan, seguiremos teniendo trabajadores precarizados, tareferos sufriendo, desocupados que no encuentran trabajo digno. Desde ATE Misiones llamamos a construir ese proyecto en unidad”..

“Resistir y luchar hasta que cambie este modelo”

Uno de los dirigentes de Candelaria, del Partido Agrario y Social, Claudio Vila, sostuvo que​​ “el proyecto que está instrumentando el Gobierno nacional está absolutamente pensado, los gobernantes no cometen errores:​​ El proyecto del macrismo es hambrear al pueblo y las propuestas que se discuten en el G-20 es para profundizar ese proceso que está pergeñado desde el FMI“.

Destacó que lo que no se imaginaba ese poder, es que el pueblo no se mantendrá pasivo.

“Somos miles, millones los que habitamos esta tierra, que nos organizamos y salimos a la calle a defender nuestros derechos. Costó mucho conseguirlos, y está en juego la soberanía y la subsistencia de nuestros hijos y nuestros compañeros y compañeras. Vamos a resistir hasta que se vayan estos empresarios y este modelo, y elijamos otro que nos represente”, manifestó el militante del PAyS.

En nombre del Partido Libres del Sur, Fabricio Tejerina, fustigó a las políticas del FMI y también pidió que la lucha se extienda​​ “siempre en unidad, en cada barrio, cada plaza, en todos lados. Tenemos que juntarnos a construir una alternativa, que la lucha social se convierta en un proyecto para que la polarización en Misiones no sea solo entre la Renovación y Cambiemos”.

Por el Partido Comunista Revolucionario, el dirigente Víctor Rosenfeld,destacó la importancia de estar en las calles para repudiar a ​​“éste G-20 y a todo imperialismo que ponga sus garras sobre nuestros recursos, para saquearnos, mientras el Gobierno nacional les pone la alfombra roja a estos poderosos que buscan aplastarnos”.

“La policía nos persigue a las laburantes”

Otro momento conmovedor para toda la plaza 9 de Julio, fue escuchar a la vendedora ambulante, Silvia Ortiz, trabajadora que se desempeña en la Terminal de Transferencia ubicada sobre la avenida Quaranta, donde hace unos días, detuvieron a una de sus compañeras.

Ella denunció que​​ “no nos dejan trabajar, el empresario Marcelo Zbikoski se cree el dueño de todo, nos persigue la policía, nos tiran las mercaderías a la basura, nos golpean; pero vamos a seguir luchando por nuestro derecho a trabajar y denunciando estos abusos. No les tenemos miedo a estos hambreadores de nuestras familias. No nos van a doblegar porque conocemos el aguante de la supervivencia”, fustigó.

También hablaron las y los militantes, Paula Ávalos, de la Agrupación Mujeres Valientes, Maximiliano Rodríguez e Ismael Décima, del Movimiento JP Evita y Andrea Dombroski (CEPA).

Sumaron a las lucha contra el G-20 y el FMI, los representantes de organizaciones de tareferos de distintas localidades de la provincia, la Federación Juvenil Comunista (FEDE), y el Partido Comunista Argentino, el Partido Obrero, la CTA Autónoma, Biblioteca Popular Puerto Azara, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) y el Movimiento Popular La Dignidad.