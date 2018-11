Se constituyó el Movimiento Tarefero Misionero

Debido a las dificultades que está teniendo el sector tarefero a la hora de percibir los beneficios, como ser sueldo complementario, tarjeta social, subsidio interzafra, etc.; en el día de la fecha en la ciudad de Oberá y a partir de la firma de un acta compromiso, se creó un frente común de tareferos que a partir de ahora luchará por los intereses de todos los trabajadores de la provincia.

El Defensor del Pueblo de Posadas Alberto Penayo en el marco del convenio de cooperación mutua con las Defensorías de la provincia estuvo presente, como así también la Defensora del Pueblo de Oberá Cra. Patricia Nittmann, el Delegado del Ministerio de Desarrollo Social de Nación Lic. Ricardo Zacarías y el Sub secretario de Acción Cooperativa de la Provincia Cr.Miguel Angel Peroni.

El Lic. Zacarias sostuvo ” es una reunión muy importante porque se está fundando un movimiento de tareferos misioneros, donde a través de un instrumento que es la personalidad jurídica (Asociación), le va a permitir a los trabajadores posicionarse como institución para lograr conseguir programas, herramientas”. Y agregó “nosotros vamos a acompañar, junto a los Defensores del Pueblo. Vamos a apoyarlos para que esto se consolide y que estando todos asociados y representados, se defiendan los intereses del sector “.

“Recibimos a 10 representantes de alrededor de 250 familias de tareferos, que no están nucleados a ningún tipo de organización ni movimiento, y que al no estar nucleados tampoco están registrados en el sistema. Es por ello, que no pueden acceder a determinados beneficios, como al cobro de los salarios complementarios y tampoco tienen acceso a distintos programas de trabajo que se bajan desde Nación” detalló la defensora obereña. Y afirmó “es un momento trascendente, histórico…porque se constituyó el MTM. A partir de ahora habrá mucho trabajo por delante. Desde la Defensoría vamos a brindar acompañamiento y asesoramiento técnico, porque viene lo que es la constitución de la Asociación Civil”.

Por su parte Julián González, referente de los tareferos expresó: “queremos agradecer a los defensores, de Posadas y Oberá, por brindarnos un gran apoyo en constituir nuestro movimiento propio” y sentenció “nosotros vamos a llevar una lucha constante para que se blanquee el nombre del tarefero. Para que los movimientos sociales ya no usen nuestro nombre, para conseguir cosas”. Asimismo, habló del trabajo en conjunto “voy a establecer diálogo con los distintos municipios para poder trabajar con todos los tareferos, para poder sacar adelante esta lucha que estamos planteando y de este modo asegurar la igualdad en cuanto a percibir los beneficios”.

“Creemos que esto es una solución concreta a una problemática que se ha extendido a lo largo de mucho tiempo. Celebramos que los propios tareferos se representen, que seguro lograran mucho; pero lo fundamental, que lograran llevar a sus familias el pan de cada día cuando no estén en época de tarea y dejarán de ser víctimas del sistema, finalizó el Defensor Penayo.