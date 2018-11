Salud Pública instituyó a noviembre como el “Mes de acción para la salud del Hombre”

A partir de este año en Misiones, noviembre será el “Mes de acción para la salud del Hombre”, en el marco de que el 19 de noviembre se celebrará el Día Internacional del Hombre. El Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba, instituyó la acción tras firmar hoy la Resolución Nº 2868, que tiene como objetivo generar conciencia, centrándose en la salud y el bienestar del género masculino, tanto en el aspecto social, emocional, físico y espiritual. El color designado para esta acción será el azul.

“En noviembre, vamos hacer foco en la salud del hombre con varias actividades de prevención en la provincia”, manifestó el titular de la cartera sanitaria provincial.

En referencia al cáncer, “el de pulmón es el que mayor incidencia tiene en nuestro país en el hombre. Por eso, creemos que es importante establecer un compromiso con los hombres, que por ahí son más reacios a los controles de prevención, suelen llegar a la consulta ya cuanto los síntomas están presentes, a diferencia de las mujeres que tienes más adhesión a los controles de salud. Esta situación es la que queremos revertir.

“Los hombres deben adoptar hábitos de vida saludables, así como romper con las barreras y utilizar los servicios de salud cuando los necesitan”, remarcó Villalba.

Proteger y promover la salud en los hombres es clave, no sólo para su propio bienestar, sino también porque sus problemas de salud pueden afectar a sus familias y comunidades.

Según datos de la OPS/OMS, las principales causas de muerte para los hombres en las Américas son las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes y la violencia. Los factores de riesgo tanto para enfermedades como para fallecimientos de hombres en la región incluyen el uso de tabaco, dietas no saludables, inactividad física, uso nocivo del alcohol, peligros en los lugares de trabajo, comportamientos de riesgo y falta de acceso y uso de los servicios de salud.

La presidenta de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) Filial Posadas, Teresa Mollet de Pierotti, destacó la iniciativa del Ministerio de Salud Pública y se sumará a las acciones de prevención.

Los ejes de trabajo propuestos a los equipos de salud de la provincia durante el mes de noviembre serán:

Prevención de enfermedades cardiovasculares (HTA- Infarto y ACV)

Prevención cáncer de Pulmón, Colón, Próstota y Piel.

Paternidad Activa

Prevención de Lesiones: Accidentes, Suicidio

Prevención de Violencia

Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual

Se realizará el expo enfermería en Eldorado y Posadas

En el marco del Día Nacional de la Enfermería, que se celebra todos los años el 21 de noviembre, se realizará una expo enfermería del 12 al 16 de noviembre, en la plaza Domingo Faustino Sarmiento del kilómetro 9 de Eldorado.

El objetivo de la actividad es socializar la relación de la enfermería con la comunidad. En este marco habrá estands de distintos sectores del hospital SAMIC de Eldorado, quienes expondrán las actividades que se realizan con los pacientes, además se ofrecerá el servicio de control de presión arterial, glucemia en sangre e información general del control de la salud.

En Posadas, se replicará la actividad entre el 20 y el 23 de noviembre en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, de 7:30 a 12:30 horas. Durante esos días brindaran prestaciones de enfermería varias a la población en general.

Durante las actividades participaran instituciones públicas, sanatorios privados, la escuela de enfermería de la ciudad de Posadas y de Eldorado.

Se realizó las Jornadas de Capacitación en Prevención de Adicciones Escuela EPET 14 de Capioví

Se realizaron las Jornadas de Capacitación en Prevención de Adicciones en la Escuela EPET 14 de Capiovi, destinadas a referentes Institucionales de Escuelas Técnicas de la Provincia.

A partir de una dinámica participativa se introdujo la temática de las Representaciones Sociales respecto al Consumo Problemático y su impacto en nuestra comunidad. A partir del análisis surgido se trabajaron las lógicas de Consumo y de Cuidado, como así también las implicancias institucionales desde una Cultura Institucional del Cuidado. A continuación, se abordó la Guía de Orientación ante situaciones de Consumo lo que llevó a un análisis de las distintas situaciones y posibles resoluciones de las distintas instancias.

La actividad fue organizada por los Directivos del establecimiento educativo y llevado adelante por las profesionales de la Dirección de Prevención de Adicciones de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas dependiente del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Para consultas sobre los cursos y talleres gratuitos. Comunicarse al 445828, o al correo prevadic@ yahoo.com.ar





Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública frente a tormentas fuertes

Ante la presencia de fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento en diferentes áreas de provincia, el Ministerio de Salud Pública de Misiones, recomienda a la población seguir pautas de cuidado para evitar que estos fenómenos meteorológicos provoquen consecuencias en la salud de las personas afectadas.

Si su casa se inundó:

Espere a que el agua baje para realizar la limpieza; no manipule artefactos eléctricos y siempre desconecte el interruptor o la térmica.

No toque cables del tendido eléctrico que estén derribados.

Utilice botas y guantes de goma durante la limpieza.

Ventile las habitaciones.

Retire los alimentos que hayan estado en contacto con el agua y los que hayan estado por más de 2 horas sin refrigeración.

Deseche los artículos que no pueda lavar y desinfectar (colchones, alfombras, tapices, juguetes, revestimientos de muros y paredes y productos de papel).

Limpie a fondo pisos, paredes, muebles, mesadas y otros objetos utilizando 1 taza de lavandina (del tamaño de un pocillo de café) cada 10 litros de agua (1 balde).

Mantenga a niños y mascotas fuera del área afectada hasta que se haya realizado una limpieza completa.

Además, es importante adoptar los siguientes recaudos:

Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, de cambiar los pañales al bebé y antes de comer o manipular alimentos. Lavar frutas y verduras con agua segura. Continuar amamantando a su hijo. La leche materna ayuda a generar defensas en los niños. Lavar las mamaderas con agua segura.

Parque de la Salud: el Instituto de Genética Humana cuenta con la primera médica especialista en genética de Misiones

El Instituto de Genética Humana del Parque de la Salud de la Provincia de Misiones Dr. Ramón Madariaga cuenta con la primera médica especialista en genética de Misiones. Por lo que las autoridades de dicho Parque, del mencionado Instituto y del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, felicitan a la doctora Eugenia Heis, por el logro alcanzado.

En este marco, la responsable del Instituto de Genética Humana, Lic. Mónica Ludojoski felicitó a la Profesional. Al tiempo que recordó que la Cámara de Representantes de Misiones, a través de la Comisión de Salud, reconoció a la doctora Eugenia Heis, entregando una placa.

Mientras que destacó la importancia de contar en el Instituto de Genética Humana con una médica especialista en genética, para resolver los requerimientos genéticos de toda la Provincia “constantemente recibimos derivaciones de todos los Centros Asistenciales de Misiones”.

Por su parte, la doctora Eugenia Heis, comentó “no puedo creer, es un orgullo para mi y un aliento para poder seguir avanzando”.

Por lo que explicó, el médico especialista en genética trabaja con todo el ciclo de la vida “se trata de una especialidad transversal, con motivos de consulta desde la dificultad para concebir un embarazo, durante un embarazo con malformación, en niños que se manifiestan después del año con retraso madurativo, ausencia de pubertad, en la adultez por tumores hereditarios, si bien el cáncer es multifactorial, existe un 10 % que son tumores hereditarios, todo esto es motivo de consulta”.

“El objetivo es llegar a un diagnóstico. Lo que permitirá asesorar a la pareja que tuvo un hijo afectado o a la persona con la patología en el marco de la herencia de transmitir la enfermedad a sus hijos, se explican los riesgos y los métodos que se pueden utilizar para la concepción del bebé”, mencionó.

Además, la Profesional se refirió a su formación “primero me recibí de pediatra, cuando estaba haciendo la residencia médica, me di cuenta que quería avanzar en la parte de genética, veía que era una necesidad para la población, luego de recibirme trabaje un año en el Servicio de Genética del Hospital Escuela, posteriormente conseguí una beca en el Hospital Garrahan. Ésta beca fue de referencia y contrareferencia, esto quiere decir, que la Provincia de Misiones tenía que garantizar, cuando yo terminará la formación, un lugar de trabajo para que me desempeñe en Misiones, por lo que agradezco al entonces Ministro de Salud, Dr. Oscar Herrera Ahuad por el apoyo. Gracias a ésto y a los antecedentes que tenía pude obtener la beca de formación en el Garrahan, que duró más dedos años”.

Continuando con el tema agregó “la especialidad la concreté de la manera más larga, yo me formé con posgrados, cursos, investigaciones, sumando puntos, siendo docente, sumando experiencia en 5 años en el Servicio de Genética del Hospital Escuela, así pude rendir la especialidad en la Sociedad Argentina de Genética y obtuve mi especialidad. Hoy me desempeño en el Instituto de Genética Humana del Parque de la Salud”.

Llamado a la solidaridad

Se solicita con urgencia la presencia de los familiares del paciente MORINIGO, Máxima de Posadas, en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, (Av. Marconi 3736). Teléfono 0376- 4443700 interno 2313 (Servicio Social, de 7 a 20 horas).