Enfoques cooperativos, Hoy: Interrogantes sobre el proceso político en Brasil.

Replicamos aquí actualizado este Enfoque que redactáramos a pedido de Luis Vázquez de “Polos Productivos Regionales”, quién nos hizo preguntas disparadoras allá por el mes de abril del presente año: ¿La derecha cometió un error con Lula? ¿Brasil le faltaba un líder, que se convertirá en un mito? ¿Libre o preso va ser una corriente de opinión para Brasil? .Son preguntas para que su pluma lo desarrolle, si está de acuerdo”.



Las venas de América Latina están más abiertas que nunca.

Ya concluido el proceso electoral y definido quién ocupará la presidencia, hacen que los acontecimientos en Brasil sean de una riqueza histórica, filosófica, política más intensa, en fin, desde todo ángulo que lo abordemos, incluido lo académico, nos hace reflexionar y atrevernos a ensayar algunas líneas a sabiendas que es un proceso en marcha, por tanto, dinámico.

Según el escritor uruguayo, Raúl Zibechi, analista internacional del semanario “Brecha” de Montevideo, en su artículo “Punto final para el progresismo” Lula a la cárcel. Con un Lula condenado y citado a la cárcel se cierra un ciclo político en América Latina”. Sin embargo, como dijo el genio, “se mueve”. Se mueven otras formas, otras ideas recogidas del pasado…

Nos habla, a propósito de los interrogantes que van surgiendo de estos hechos en Brasil, Manuel Baldomero Ugarte-1875-1951-, en un extracto de su Manifiesto-anteriormente compartido por “Enfoques cooperativos, Hoy: Los pueblos son sabios” y aquí lo replicamos por considerarlo de vital importancia. Lo realizó Ugarte con motivo del derrocamiento del dictador peruano Leguía y escrito a solicitud del A.P.R.A:

“Lo que urge es reaccionar contra las malas costumbres políticas, contra los errores endémicos, contra la absurda organización de nuestras repúblicas, si es que hemos de llamar “organización” al dominio de una oligarquía o de una plutocracia que nunca tuvo más visión de la patria que sus conveniencias”.

“Nada más peligroso que una revolución a medias. La juventud debe velar para que el sacrificio no sea estéril y no se reduzca todo a la satisfacción aparente. Hay que afrontar al fin nuestros grandes problemas. En el orden interior: la justicia social, la situación del indio, la división de la tierra; la organización de la economía nacional; en el orden exterior: la aspiración hacia la Patria Grande. Hay que organizar a la América Latina en favor de la América Latina misma y no, como ahora, en favor de los inútiles del terruño y de los piratas de afuera”.

Aquí, en estos escasos extractos encontramos las profundas causas de los procesos llamados “progresismos”, cuyo error paga-lamentablemente-el pueblo. Están sobre todo las respuestas a los interrogantes con que me atoró Luis Vázquez de “Polos Productivos Regionales”. Nuevamente el grito, el “sapucay”: “Sólo el pueblo salvará al pueblo” tiene plena vigencia.

¿Lula y los demás progresistas desoyeron a Manuel Baldomero Ugarte y a la historia?

¿La derecha cometió un error con Lula? Desconocemos si se cometió un error, lo que sí sabemos es que Lula sí cometió el error con respecto a la derecha. Paul Lambert en su libro La Doctrina cooperativa, refiere “En cuanto a Gide, era víctima de una curiosa ilusión: la de creer que podía comprometerse en una acción para abolir el lucro, sin esperar la resistencia y la lucha de la clase social que vive del lucro”. Lula fue víctima de una curiosa ilusión: creer que podría gobernar a favor del pueblo sin esperar esta respuesta que ahora recibió.

Este proceso reaccionario contra lo popular no es nuevo, recordemos la experiencia de Paraguay que tuvo un proceso histórico diferente a sus hermanas Latinoamericanas en el Siglo XIX que es tiempo ya de estudiarlo y aprender la lección.

El proceso socio-económico iniciado y desarrollado en Paraguay desde 1811 hasta su destrucción total en 1870, se sostuvo bajo principios científicos de política económica de avanzada, en cuanto a que ello concurrió a construir un orden social superior en la escala evolutiva de la organización política de la humanidad. Desató furia en los círculos poderosos.

Aquí, en este punto, recurrimos a Don Arturo Jauretche “Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite”, nos advertía con toda razón.

Nos sostenemos en esa advertencia para configurar el escenario inmediato al genocidio llamado “Triple Alianza” que acabó con el único proceso verdaderamente autónomo e independiente de América Latina enclavada en su corazón: Paraguay.

Cabe preguntar entonces ¿Cómo sobrevivir en un mundo desenvuelto bajo leyes cuya lógica de relación es la dupla expoliador-expoliado? ¿Cómo escalar hacia un estadio superior de organización económico-social y político que desbroce las desigualdades?

Y como la humanidad prosigue sin desmayos su búsqueda de construcción de un mundo mejor, pudiera ser que esta experiencia trunca en Paraguay varias veces, hoy en Brasil, Ecuador, Argentina, encontrara mentes y corazones receptivos que encarnados en un gran movimiento político reiniciaran ese proceso, no empezarían de cero, pues se cuenta con un formidable bagaje de aciertos y errores que los iluminarán.

¡El Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y los López nos convocan, karajo!

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!