COPPPAL EXIGE FIN DE PERSECUCIÓN JUDICIAL A CRISTINA Y PIDE POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA

Bajo el lema: “Hacia la construcción de sociedades incluyentes y equitativas en América Latina y el Caribe”, se desarrolló en Panamá la XXXVI reunión plenaria de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe).



Rubén Berrios – Francisco Cafiero – Martin Torrijos – Jorge Drkos

El Encuentro estuvo marcado por las manifestaciones de solidaridad y reconocimiento hacia los líderes populares y de la izquierda latinoamericana que están siendo perseguidos, se exigió el cese de la persecución Judicial contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Presidente Rafael Correa sin olvidar que Lula da Silva y los ex Vicepresidentes Amado Boudou y Jorge Glass (Ecuador) se encuentran privados de su libertad sin pruebas y sin respetar las normas del debido proceso. Estas acciones autoritarias son realizadas porque los grupos de poder y la derecha saben que en elecciones libres estos dirigentes podrían volver al ejercicio de la primera magistratura en sus respectivos países.

La XXXVI Plenaria aprobó entre otras, una declaración de condena a la injusta detención de los referentes políticos y sociales como es el caso de Milagro Salas, Julio De Vido y Fernando Esteche entre otros , de respaldo al reclamo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y espacios circundantes y una condena a la posibilidad de que se instalen bases militares.

La COPPPAL es uno de los ámbitos de debate multipartidario más importante de las fuerzas de nacionales y populares, progresistas, de izquierda de diversos orígenes, en el que participan organizaciones de todos los países latinoamericanos y caribeños, así como invitados de otras regiones.

Estuvieron presentes , Martin Torrijos Presidente de Panamá mc , Fernando Lugo de Paraguay , Adam Chávez dirigente PSUV y hermano del Comandante Hugo Chávez , Galo Mora ex ministro de Cultura de Rafael Correa , Rubén Berrios líder del Movimiento Independentista de Puerto Rico , Margarita Zapata (nieta del líder histórico mexicano) , los candidatos a Presidente del PRD de Panamá y del Farabundo Marti de El Salvador . Nuestro país estuvo representado por Francisco Cafiero y Jorge Drkos quien refiriéndose a las políticas neoliberales que obstruyen el desarrollo de los pueblos, manifestó que “Engañan diciendo que son lo nuevo, Nosotros decimos que son políticas de ajuste, de recesión, de pobreza y de entrega, que en realidad son retrocesos para nuestros pueblos” dijo al respecto.



Dip. Roy Daza (Venezuela) – Jorge Drkos – Adam Chavez y Francisco Cafiero

A lo largo del encuentro se trataron distintas temáticas, como, Cultura, Economía, Medios de Comunicación, Genero, Medio Ambiente, Juventud; también hubo espacio para que los parlamentarios compartieran sus experiencias y plantearan los desafíos sobre cuáles se debe legislar. En todas las discusiones ha predominado un firme compromiso de continuar reivindicando la lucha por la participación, la construcción de poder popular, defender los espacios institucionales, el estado de derecho, de terminar con las persecuciones y encarcelamiento a dirigentes políticos y luchadores sociales y de garantizar una distribución equitativa de la riqueza.

La COPPPAL es una instancia plural abierta que procura contribuir a la elaboración de políticas alternativas, de la lucha por plena independencia y de la democracia en el continente. Es un espacio en el que se reivindican los valores de libertad y justicia social. Es un marco de socialización de experiencias, de articulación de acciones de solidaridad y al mismo tiempo de condena, rechazo y denuncia de hechos que atentan contra la integridad de los pueblos y de las personas.