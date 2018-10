¿QUÉ CLASES DE MAFIAS GOBIERNAN LA ARGENTINA?

Por Norma Estela Ferreyra ***

Como de costumbre, hay gente del partido de la Unión Cívica Radical o UCR, que siempre propició cualquier golpe sangriento en contra del Peronismo, como ocurrió en 1955, al no poder superar la propuesta, que tanto Perón como sus seguidores auténticos, le ofrecían a los que menos tenían para escalar en cultura y económicamente, con su esfuerzo y trabajo, hasta llegar a la clase media del bienestar popular.



Algo que el radicalismo envidiaba, profundamente y le creaba un resentimiento poco comprensible, hasta llegar al odio. Por supuesto, que hubo excepciones, como el presidente Illia y Alfonsín, que representaban muy bien, al partido popular de Irigoyen.

También, dentro del peronismo, hubo oportunistas que hasta hoy, dicen pertenecer a la doctrina del Gral Perón, que es un ejemplo de solidaridad a los trabajadores o a personas de escasos recursos, como no hubo nunca en Argentina, pero sin embargo, lo único que ellos quieren, es ocupar cargos públicos muy rentables.



Sólo unos pocos dirigentes peronistas y algunos radicales de la línea alfonsinista, mantienen los principios de sus honrosos partidos, ambos populares. El caso más similar, en cuanto a las obras peronistas y a la tarea realizada, fueron Néstor y Cristina Kirchner. Hoy tan odiados por los depredadores del país, como lo fueron los fundadores del partido que acabo de señalar, que todos los argentinos y el mundo los conocen.

Hoy, nuestra patria está gobernada por poderes extranjeros, ya que como se sabe, tanto el FMI como el Poder Mundial neoliberal, que hoy se muestra como dueño del mundo, se valieron de artimañas para dominar a presidentes que ganaron las elecciones que, por supuesto, no fueron tan limpias como creímos, pues están plagadas de irregularidades por quienes accedieron al poder y de lo cual nos enteramos recién ahora. Este plan macabro, comenzado en Honduras y continuado en Paraguay, Brasil, Ecuador, etc., constituye un nuevo plan Cóndor, pero remozado para el disimulo.

La democracia ha sido vencida por sus propios defectos, al no propiciar desde el kirchnerismo, una reforma Constitucional, que terminara con un Poder Judicial vitalicio para los jueces, algo muy viejo e inconcebible, que nadie se atrevió a modificar, a pesar de que los Poderes de Gobierno son temporarios. El uso de este Poder en contra de los ciudadanos y de los Legisladores, que avalan al ejecutivo, cuando son coimeados, amenazados, apretados mediante prisión preventiva que dura años, tanto por el ejecutivo Nacional como por los gobernadores de las Provincias, ya sea, para que voten las leyes o sus modificaciones, que quieren convertir a los trabajadores en esclavos y que cada día sean más indolentes con los jubilados, los discapacitados, los niños hambrientos y las clases bajas. Los Legisladores, en una reforma constitucional deben adoptar el voto secreto, para no ser manejados por su partido, ni por nadie.

Gobernantes que nos gobiernan, desposeídos de patriotismo y humanidad, que han dejado sin trabajo a gran cantidad de personas y seguirán despidiendo trabajadores de educación, de salud, de ciencia y del Estado, juntamente con los despidos masivos de todas las empresas privadas, que pretenden precarizar el salario, las jubilaciones, la asignación Universal por hijo, las mutuales, la salud, etc., a como dé lugar.

A ellos no les importan las fechas patrias, los héroes ni los muertos a causa de este estado caótico y sin ley, que se viene dando desde que asumieron en el poder desde 2015,cuando además, comenzaron a vender tierras a extranjeros amigos, o sea, venden soberanía a nuestros enemigos anglosajones e israelitas. Hasta la reina de Holanda ha comprado tierras, para iniciar juicio a los Mapuches. Recordemos que sin prurito, había hecho nombrar a su hermana, la que se suicidó, con un cargo en el gobierno, por el favor de su amigo, Mauricio Macri.

Una Mártir como Milagro Sala en Jujuy, a manos del desquiciado gobernador Gerardo Morales, válido exponente de la UCR. Un Submarino desaparecido con sus tripulantes, sin que a nadie del gobierno le conmueva su búsqueda, la muerte de Sergio Maldonado y Nahuel a manos de las fuerzas represoras, que persiguen a los mapuches originarios, dos muertes del personal escolar, al explotar una garrafa en una escuela del la Pcia de Bs As, a causa de falta de mantenimiento, y tantas otras muertes acontecidas desde que asumiera el gobierno en el 2015, sin contabilizar las acaecidas por hambre, enfermedades, frío y delincuencia, a causa del aumento de la pobreza extrema y la falta de trabajo.

La represión es brutal, dirigida a todos los opositores, a vendedores ambulantes propios y de otros países, realizada por hombres que se cubren el rostro y que no tienen identificación, ni identidad de la fuerza a la que representan. Son caras no visibles, que bien podrían ser extranjeras, debido a la gran cantidad de fuerzas que llegaron con permiso presidencial, a bases extranjeras que se establecen en mi país, como si fuera su propia casa y que se han visto caminando por Bs As, como pertenecientes a EEUU e Israel. Usan a la Justicia, la violan como quieren con el consentimiento de un poder Judicial corrupto, que presiona a quien se le ocurre, con prisiones preventivas prolongadas y sin causas para lograr falsas acusaciones a opositores (con el mamarracho de la Ley del arrepentido).

Durante un altercado en un Supermercado del Chaco, murió por represión de la policía con una bala de plomo, un inocente niño de 13 años, cuya maestra lo despidió con mucho afecto. En cambio, Mauricio Macri, ni dijo una palabra. La frialdad y la maldad no tienen límite en este hombre que se apoderó de la Argentina, con su banda mafiosa. La gente está en la calle, la inflación y tarifazos son incontrolables. ¿Acaso Hitler se ha reencarnado en estos sujetos perversos que ocupan los cargos de gobierno y se ríen del sufrimiento de mi pueblo?

La patria está entregada al FMI, con una deuda impagable. Los territorios están siendo entregados a fuerzas anglosajonas, ya fueron vendidos por monedas con Menem y las ventas siguen a precio vil para sus amigos extranjeros, que pretenden establecerse definitivamente, como las fuerzas israelitas. Todos ellos, se están apoderando de las riquezas naturales de nuestro país. La guerra civil, está a punto de estallar. Argentina parece ser el laboratorio del dominio extranjero que mide la resistencia de los pueblos latinoamericanos. Una represión salvaje está preparada para reprimir al pueblo, que permanece en las calles, cada día más.

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué clases de mafias, gobiernan la Argentina?



normaef10@hotmail.com



https:// barometrolatinoamericano. blogspot.com/2018/09/que- clases-de-mafias-gobiernan-la. html