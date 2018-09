LA MALETA DE CARTÓN OLVIDADA

Por Ivan Marchetti ***

Cómo el “salvinismo” está conquistando a los discriminados de ayer.





(Imagen de www.cartadiroma.org)

Mi padre hablaba a menudo del fenómeno de la migración del Sur al Norte de Italia. Lo había presenciado directamente como ciudadano y como trabajador de Fiat. Mi padre me lo contó, y yo lo escuché, porque me interesaba entender las razones por las que muchas familias de la época se habían visto obligadas a abandonar los lugares donde nacieron y vivieron, donde tenían una importante historia personal. Lo que más me impactó fue el alejamiento de su propia historia. Traté de identificarme con lo que para mí fue una experiencia traumática, y cada vez que la sentí, sentí una gran sensación de injusticia, acompañada de un sentimiento de emoción sincera. Yo era un niño y seguía creyendo que los que habían sido insultados, ofendidos y discriminados no podían aplicar el mismo comportamiento que habían sufrido. Luego, cuando era hombre, me enteré de que no es así en absoluto: la discriminación de las personas que han sido objeto de discriminación es, si cabe, aún mayor. No por esta razón, a pesar del paso del tiempo, he aceptado jamás esta realidad que considero innoble.

A medida que crecía tomé mis decisiones ideológicas y adopté el Nuevo Humanismo, prácticamente el ideal más difícil en tiempos de oscurantismo como estos. He elegido un rol. El de los discriminados, los olvidados, los maltratados y los oprimidos. Los últimos, tanto en el oeste como en el sur del mundo. No podía y no puedo creer que haya otro camino más que éste. El resto no es más que un bello recital que nos regala un mundo opulento, poblado de excusas, medias verdades, mentiras e hipocresías de todo tipo.

Desde que, en los años 90, nuestro país ha sido protagonista de flujos migratorios que han marcado una época, como el procedente de Albania, siempre me he encontrado en la desagradable situación de tener que mantener la habitual discusión con aquellos que habían olvidado los buenos tiempos, los de la maleta de cartón. Fueron y son los calabreses, apulianos y sicilianos más ortodoxos que han defendido la justicia de su migración y el escándalo de la inmigración procedente de fuera de la UE, un término totalmente sustituido por la palabra emigrante, en una visión políticamente correcta sólo sobre el papel y ciertamente no de hecho.

Son esas personas que no quisieron liberarse de su condición de inmigrantes, tratando de cultivar la memoria y profundizar en la historia que los sacó de sus hogares. No lo hicieron, no hicieron todo esto, porque costaba esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Un manto de olvido se impuso metódicamente en un intento de elevarse ficticiamente por encima de la memoria de la miseria, de la violencia sufrida en la vergüenza de la frase “No se alquila casa a los sureños”; en las puertas cerradas en la cara; en la aspereza de vivir en el ático de unos pocos metros cuadrados. Rechazados por los turineses, milaneses, genoveses, que los consideraban animales, buenos para robar trabajo, traer la mafia y cultivar achicoria en el baño.

Insultados, ridiculizados y humillados de la peor manera, lentamente, muy lentamente, lograron posicionarse en las grandes ciudades del norte, a través del esfuerzo del trabajo doble y triple. Hoy en día, muchos de esos personajes y sus hijos se han convertido en firmes partidarios del “salvinismo”. Esa “corriente de pensamiento” (nos disculpamos por haberla dejado caer tan bajo) sobre la que descansa toda la estructura que se encierra en el odioso eslogan “Primero los italianos”. Como si los italianos se reconocieran en un patriotismo sano, positivo y de identidad, en lugar que estar en las garras de neo racismo que no está dispuesto a informarse sobre las consecuencias históricas del colonialismo, demasiado ocupado para perderse en conceptos elementales apoyados por un mar de problemas coyunturales.

Hablo de los que no sienten piedad humana por el tipo de transporte en el mar, por los rechazados, por las madres que dan a luz en medio del Estrecho de Sicilia. Estoy hablando de esos sureños que han olvidado su maleta de cartón y que son despiadados con los portadores de las nuevas maletas de cartón, que vienen del sur del mundo. Hablo de ellos y de su cobardía que les acerca a los nuevos fenómenos fascistas del populismo que, para ellos, encajan perfectamente, porque se basan en la superficialidad y el miedo: las condiciones que siempre han adoptado a lo largo de sus vidas.



Mirando las fotos de las estaciones de tren de las grandes ciudades del Norte, durante el éxodo, podemos ver los rostros de personas llenas de esperanza, en una idea renovada del futuro, como debería ser, porque siempre debería ser correcto tener acceso a un futuro mejor. Ahora bien, ¿pensamos si, entre Via Sacchi y Corso Vittorio Emanuele II (las calles que bordean la estación de Porta Nuova en Turín), los emigrantes del sur, en lugar de encontrar un autobús o un pariente que pudiera acompañarlos a la ciudad, hubieran encontrado el ejército y un gobierno que les obligara a no salir de la estación y hubiera ordenado su clasificación en otras ciudades o capitales de Europa? Pensémoslo y dejemos que los emigrantes de ayer lo piensen, que entren en las opulentas ciudades del Norte, no por amor, sino porque las fábricas necesitaban nuevos esclavos, para ser explotados, enfermarse de silicosis y para estrujarlos hasta la muerte, para producir una cantidad de objetos que los propios esclavos anhelaban y querían a toda costa, sólo porque alguien muy inteligente y despiadado decía en las pantallas de Carosello que el nuevo coche y el electrodoméstico daban valor a tu vida. Es la historia habitual de la víctima que se vuelve verdugo y lava sus miedos y frustraciones más profundas sobre los más débiles. La actitud cobarde que es fuerte sólo cuando está en la manada.

Aquellos que oraban, que se llamaban a sí mismos devotos de la Virgen de esto y lo otro, tan pronto como tuvieron la oportunidad de encontrar el sur más austral de ellos, no perdieron el tiempo, comenzando la práctica de la intolerancia y la violencia. Tratando de hablar con estas personas durante años, nunca he logrado sacar una araña del agujero, y lo que siempre me ha preocupado es que, incluso sus hijos habían sido infectados por el mismo virus.

Se trata de una grave enfermedad que pasa por alto la piedad, la comprensión, que masacra a la humanidad, que impulsa el individualismo y la muerte de una cultura que tiene entre sus raíces la memoria histórica. La memoria es importante porque te ayuda a entender de dónde vienes y qué caminos ha tomado tu vida en relación con esas historias personales. ¡Pero no, nada de eso! Todo se reduce, toda la historia de la humanidad y su largo camino, en un “deben volver a su país”.

Ciertamente muchos han escogido el letargo permanente del cerebro, mientras que otros han integrado, entendido y enseñado a sus hijos el respeto y la dignidad, la consistencia y el significado de la compasión. Una minoría, por supuesto; un grupo pequeño, por supuesto; un grupo coriáceo y en bancarrota, por supuesto. Pero presente, que no puedes pretender que no existe. Hoy ese grupo está frente al barco Diciotti, como lo estaba frente al C.I.E. o en la plaza contra todo racismo y ley liberticida. Ante esto, siempre ante la estupidez del poder y sus leyes violentas que se vuelven aún más violentas cuando encuentran terreno fértil, el de la ignorancia y la parálisis del pensamiento, precisamente del salvinismo o del renzismo o del berlusconismo.

Por último, hago un llamado a todos los que fueron discriminados ayer. Traten de abrir sus corazones, sus mentes y sus ojos, sabiendo que, al hacerlo, ganarán respeto por ustedes mismos y por todos aquellos que, como ustedes, al igual que ustedes, sólo buscan tener un futuro. Toma los videos, libros y documentos de tu era migratoria y compáralos con los videos, libros y documentos de esta nueva era migratoria. Deshazte de todo ese mar de prejuicios y trata de evaluar serenamente con un corazón ligero y una mente limpia. Verás que lo único que ha cambiado es la fecha y la hora, pero todo ha permanecido igual. Entonces, a la luz de esto, ¿cuál puede ser el resultado final? Probablemente, una vez que nos hayamos liberado de nuestros miedos más profundos alimentados por los generadores de odio, finalmente estaremos listos para llegar a ellos. La mano de un antiguo migrante, hacia un nuevo migrante. Puede que la única manera que tienen de derrotarnos para mantenerse en el poder, siempre es la de ponernos unos contra otros.



https://www.pressenza.com/es/ 2018/08/la-maleta-de-carton- olvidada/?utm_source= feedburner&utm_medium= emailutm_campaign=Feed%3A+ pressenza%2FEYhc+%28Noticias+ de+Pressenza+IPA+en+ castellano%29