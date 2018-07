CRISTINE LAGARDE Y MAURICIO MACRI. EL COGOBIERNO

por Alejandro Mosquera ***

Uno de los datos de la semana fue la presencia mediatica del presidente Mauricio Macri: Conferencia de prensa, dialogo por instagram, y cena promocionada con Christine Lagarde titular del FMI. Sin embargo todos los hechos marcaron la debilidad del gobierno, y un equipo que no solo no sabe conducir en un “tormenta” sino que choco el barco, y solo sabe de ortodoxias ajustadoras que no solo no desencallan a la nave sino que la hunden.



Veamos…

Salvo por el oficialismo ciego o rentado la conferencia de prensa marcó un momento de declive del presidente. En un momento de crisis en sus alocuciones no podía salir de slogans o descripciones mentirosas. La orden de que los periodistas no podían repreguntar lo salvó de la humillación, pero igual quedó en claro que él no está a la altura para pilotear al país. Sé que muchos lectores de esta columna dirán que esto es lo que venían a hacer, que es su plan y que lo están cumpliendo, que solo le hablan al Fondo y al 1% que son los que tienen el poder real. Seguramente tendrán razón en parte, y no compartiran mi siguiente afirmación. Hay en el mundo gobiernos de derecha, tan dañinos e injustos para sus pueblos como el nuestro, sin embargo la distinción que hago es que la nuestra es una derecha inepta, incapaz de tener un proyecto de país mas allá de repetir el credo del mercado. Incapaz de plantear soluciones reales y salir del circulo negativo económico en que nos han metido.

Y esta cuestión ya lo perciben los grupos del capital financiero y de las grandes corporaciones que lo llevaron al poder. Le piden que haga el trabajo sucio: ajuste, devaluación controlada, achicamiento del estado, leyes antiobreras y antipopulares. Tienen preocupación, como el Fondo, que la crueldad de la política oficial derive no ya en su inviabilidad social sino en la inviabilidad política. Y aún un descontrol mayor de la situación economica perjudique los activos que tienen en el país.

En la segunda aparición en este caso dialogando en vivo a través de Instagram, estaba destinada a quebrar la idea de que está escondido, que no quiere ir a los actos donde puede tener alguna queja y que ello lo aisla aún mas de la gente. Por el contrario fue una muestra del signo de esta etapa del gobierno. A la vez sostuvo en esas conversaciones virtuales “empezar a pensar en pesos y no en dólares”, que sería una buena recomendación de cualquier presidente, pero la cuestión es que él es el campeón de la dolarizacion de la economía, o no es acaso que los argentinos pagamos la nafta a precios dolarizados como si fuéramos un país que no poseemos petróleo, o que no reclama con sus tarifazos a que paguemos los servicos publicos al precio dólar, o no es cierto que dado el estancamiento de la venta de autos ahora las empresas y concesionarias no ofrecen precios en dólares mas bajo del oficial para presentar sus ofertas. No es acaso que el pan aumenta porque se paga el trigo a precio dólar. Su intervención en las redes ni siquiera sirvió para ablandar esa imagen de persona gélida cuando esta provocando el dolor y sufrimientos de millones de argentinos.

Y la mas importante muestra de este análisis que hacemos es la cena con la titular del FMI. Todos los medios señalan (porque así lo cuentan los voceros del propio gobierno) que hablaron de la decisión contra viento y marea de llevar adelante el ajuste fiscal, la reducción del gasto, el achicamiento de personal del Estado. Lagarde antes de la Cena ya había conversado con Caputo el presidente del Banco Central y el Ministro ajustador Nicolás Dujovne. Todo muestra que el verdadero comando el Gobierno lo ha cedido al FMI. Cada medida va a necesitar de la autorización del Fondo. Y la puesta en escena solo muestra para vergüenza de todos la subordinación a las políticas y administración del organismo internacional. La perdida de soberanía política es catastrófica. No se puede ocultar, tan es así que Clarín titula: El Presidente del 2019 llevará la marca del FMI. https://www.clarin.com/ opinion/presidente-2019- llevara-marca-fmi_0_Byf8-zxEQ. html

Dejando en claro que las medidas tomadas por este gobierno provocan una cesión de soberanía y perdida de autonomía nacional que va a afectar al próximo gobierno, sea de cualquier signo político.

A menos que se vuelva a la soberanía originaria, nuestro pueblo, y que como sostiene el Manifiesto Argentino se convoque a un plebiscito para conocer la opinión de nuestra sociedad sobre el acuerdo con el FMI y la mega deuda externa.

Primera conclusión: este presidente y su equipo no garantizan solucionar ninguno de los problemas que provocaron y la ratificación del rumbo del ajuste solo producirá mas recesión, mas achicamiento del mercado interno, mas debilitamiento y quiebras de empresas, de pymes y micropymes, con lo cual menos recaudación real (que ya ocurre disimulada por la inflación) y por lo tanto nueva ronda de achicamiento del gasto, ajuste, debilitamiento del mercado interno y nueva baja en la recaudación que dejara un nuevo deficits fiscal y así de seguido. Que esa debilidad del equipo y del presidente no solo es percibida por la oposición y la cuasi-oposición, sino por el propio poder real y los aliados de Cambiemos (el único que no termina de anoticiarse totalmente es Urtubey que sigue en la idea de ser el peronista bueno para el poder y los neoliberales). Y también la percibe el Fondo que ya planifica una sede en Buenos Aires, para estar mas cerca y garantizar su “dialogo” con todos los opositores, si quedó en claro que Macri no puede el arribar ni a un mínimo acuerdo para achicar el déficit fiscal, ellos lo harán para garantizar que se les pague a ellos y a los acreedores y que se lleven adelante los cambios estructurales que siempre reclaman.



La fortaleza electoral que ya no es tal

Parte de la debilidad política del gobierno es porque siguen cayendo las expectativas de reelecciones. Sin embargo estos años jugó como estabilizador la perspectiva de un plan V. Es decir que María Eugenia Vidal supliera la creciente debilidad electoral del presidente. Sin embargo la última semana dio cuenta de como la afecta la caída de Macri, el ajuste que lleva en la provincia que no se puede tapar con las ofertas de supermercado, que vergonzosamente algunos periodistas publicitan como una gran política (increíble). Y centralmente el golpe que significó la verificación publica de que la investigación del periodista Juan Amorín sobre los aportantes truchos eran reales y que mostraban un sistema no solo de mentira, de sustitución de identidades y de utilización de pobres, sino que muestra la utilización de plata negra para la campaña de Cambiemos.



Es tal el golpe y la sorpresa de no tener impunidad, que creyeron que podían minimizar los daños con el blindaje mediatico que gozan (y que les sale carisimo) , luego diciendo “son los K” los que denuncian, mas tarde diciendo esto lo hacen todos es un problema estructural pero resulto que Unidad Ciudadana tenia bancarizado mas del 90% de sus aportes, mas luego tratando de utilizar la imagen de autoridad de verdad y transparencia de la gobernadora promoviendo a Contadora general bonaerense a Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña electoral. Cuando el muro de silencio en los grandes medios se rompió resolvió despedir a la recién promovida Inza.

La gravedad de la denuncia afecta uno de las principales armas electorales, que uno podría simplicar de esta manera: somos de derecha pero honestos y hacedora, el populismo es robar al estado en nombre de los pobres. Que son de derecha esta cada vez mas claro para la mayoría, pero no son honestos. Graciela Ocaña que hizo de la imagen de honestidad la forma de salta de una fuerza a otra, perdió discurso y posibilidad mediatica. Y con la demolición de la obra publica y el desmantelamiento del rol activo del Estado de hacedora le queda poco. La gravedad de la situación se muestra en lo que quieren mostrar como fortaleza, los medios oficialistas relatan que la Gobernadora esta contenta porque estuvo “caminando” barrios de la provincia y nadie le nombró como preocupación los aportes truchos. El enfoque tan simplificado e infantil muestra debilidad, preocupación no fuerza.

Contra una zoncera nacional no popular

Esta semana el presidente Mauricio Macri volvió a repetir una frase que repiten los economistas neoliberalees en todos los programas para defender el ajuste, y lamentablemente también muchos periodistas progres, y así se instala como una premisa, como una verdad evidente que no se debe demostrar.

El presidente dijo: . “Tenemos que hacer lo que ustedes hacen en sus casas; no gastar más de lo que ganan”, igualan al Estado a una familia para lograr empatia, cuestión de que por si no resiste el menor análisis dada la no equivalencia entre los instrumentos estatales y las pocas posibilidades de una familia. Pero extendamos un manto sobre la primera zoncera, y avancemos. En una familia cuando no se llega a fin de mes todos se sacrifican, todos gastan menos, ninguna madre o padre le daría de almorzar a un hijo bondiola con hongos, bañados en un bueno vino, y al otro una mandarina para que aguante. Si solo hay mandarinas todos comen mandarina, si hay bondiola todos comen un pedacito.



¿Y el Estado de este régimen Macrista ? Si se gasta mucho… le baja los impuestos a los ricos, desmonta las retenciones a los exportadores sojeros, a las mineras, les permite ganar miles de millones a los especuladores, al capital financiero y los bancos, es decir desfinancia al Estado. Y a los pobres, a los trabajadores, a los empresarios, a los chacareros, a los profesionales, a las clases medias, a los científicos , a todos ellos le echa la culpa (esto es infaltable) y no solo los desproteje, sino que baja sus ingresos reales. Les da mandarina, mientras ellos y sus Ceos cenan platos exquisitos con Trufas Blancas italianas.

La mentira sobre la comparación entre la familia y el estado trata de lograr empatia no critica. Disfrazada de que quiere explicar con simpleza la economia en realidad miente descaradamente. Intenta naturalizar la injusticia, el gobierno de los ricos para los ricos.

Sin embargo (cuanto uso esta palabra, demasiado) cuando un gobierno se debilita, las que ayer, cuando era fuerte, parecían verdades “cientificas”, inteligentes, sabias, hoy son parte de la estupidez, con la licuación del poder también se corroen sus verdades y pasan a engrosar las zonceras criollas. Lamentablemente la experiencia nos dice que cada tanto vuelven a salir del arcón y de nuevo suben al púlpito para decir como hay que pensar



https://www.revistalabarraca. com.ar/christine-lagarde-y- mauricio-macri-el-co-gobierno/