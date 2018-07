DERROTAS Y NOTORIOS TROPIEZOS DEL IMPERIO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL MUNDIAL DE RUSIA

Por Carlos E. Lippo ***

Escribo estas líneas pocas horas antes del partido que por el campeonato mundial habrán de disputar las selecciones de fútbol de Croacia y Francia, por lo que desde ya me atrevo a decir que hemos logrado sobrevivir al Mundial Rusia 2018, junto a un selecto grupo de países amigos: Yemen, Palestina, Corea del Norte, Irán, Siria y las provincias autónomas prorusas de Donetsk y Lugansk (Ucrania), que al igual que nosotros somos objeto de agresiones de todo tipo por parte del imperio por la única razón de insistir terca y dignamente en no aceptar su nefasto tutelaje.





“A veces torcemos el brazo a otros países para que hagan lo que queremos”



Barak Obama

Sin eufemismo alguno digo que hemos logrado sobrevivir porque tal como lo hemos mencionado en artículos anteriores sobre el mismo tema (1) y (2), no son pocos los países que han sido objeto, por parte del imperio y sus aliados, de acciones injerencistas destinadas a apoyar golpes de estado y hasta de cruentas intervenciones militares, aprovechando la sordina mediática que impone a este tipo de infaustos eventos, el ambiente deportivo prevaleciente a escala planetaria durante todas las versiones anteriores del Campeonato Mundial de Fútbol, no siendo la de Rusia una excepción; numerosos golpes de estado e intervenciones militares promovidas y/o ejecutadas por los EE UU desde el mundial de Suiza 1954 (invasión a Guatemala) hasta el anterior mundial de Brasil 2014 (cruentos ataques a Palestina y las provincias autónomas de Donetsk y Lugansk), así lo atestiguan de manera indubitable. En esta ocasión, no sólo que el imperio no pudo aprovecharse del encubridor apagón mediático de un mes, asociado al Mundial, como había venido siendo su costumbre desde1954, sino que experimentó derrotas militares importantes en Siria y Ucrania; tropiezos de significación en Palestina y Yemen; así como importantes derrotas en el campo de la guerra mediática en Corea del Norte, Irán y Venezuela. Lo anterior no quiere decir que el imperio haya sido derrotado de manera definitiva en ninguno de estos casos, ni mucho menos que habrá de desistir de seguir atacando a los pueblos y gobiernos de esos países en el corto plazo y en algunos de ellos ni siquiera en el mediano y largo plazo; significa sí, que en ninguno de ellos pudo avanzar e incluso que en algunos de ellos ha iniciado ya el largo camino de una segura y ominosa derrota. A continuación presentaré un breve resumen sobre lo acontecido en el último mes en cada uno de estos escenarios:

1. Siria

A pesar del estrepitoso fracaso de EE UU y Francia con el intenso bombardeo masivo del 14 de abril pasado, no autorizado por la ONU y magistralmente neutralizado por los sistemas sirios de defensa aérea de fabricación rusa, lo previsible era que la coalición liderada por EE UU intensificase sus ataques aéreos en un esfuerzo por frenar el inexorable avance del ejército de Bashar Al Assad en su exitosa campaña de recuperación del territorio nacional, utilizando para ello la eterna excusa del uso nunca comprobado de armas ilícitas por parte de las fuerzas gubernamentales; tal cosa no ocurrió, a pesar de que tuvieron lugar varios ataques puntuales en diferentes lugares causantes de no pocas víctimas entre la población civil.Mientras tanto, durante el mes de junio y lo que va de julio las tropas de Al Assad han recuperado la casi totalidad de la provincia sur occidental de Daraa, aproximándose a la porción siria de las Alturas del Golán que se encuentran en posesión de Israel desde la guerra de 1967, área que necesariamente habrán de penetrar con el propósito de neutralizar a los terroristas que buscaron refugio en esa zona con apoyo del sionismo; tal avance preocupa en extremo a las autoridades de Tel Aviv que temen, no sin razón, que si las fuerzas sirias recuperan totalmente el sur de su país, podrían avanzar hasta la frontera con los territorios palestinos ocupados. La irreversible recuperación del territorio está comenzando a dar paso al necesario proceso de reconstrucción de este hermano país sometido al brutal ataque del imperio desde hace ya más de siete años, proceso que según presidente Al Assad tomará más de una década y demandará una inversión del orden de los 400.000 millones de dólares. El hecho de que expertos sirios hayan comenzado a restaurar las esculturas de Palmira, Patrimonio de la Humanidad, severamente dañadas por los yihadistas sin la ayuda de la UNESCO (3), es una prueba inequívoca de que la reconstrucción ya está en marcha.

2. Donetsk y Lugansk

El envío a Ucrania de cuatro aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la fuerza aérea de los Estados Unidos junto con 150 efectivos para tripularlos, fue considerado como una evidencia cierta de que el gobierno títere de esa exrepública soviética planeaba lanzar ataques aéreos sobre estas provincias autónomas pro rusas, aprovechando que las fuerzas de inteligencia y seguridad rusas habrían de estar concentradas en la neutralización de eventuales ataques terroristas que pudiesen ser perpetrados en contra de los extranjeros asistentes al evento mundialista; ataques que ya hicieron durante el Mundial pasado, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos entre la población civil.Una ruda advertencia del presidente Putin a Donald Trump, sobre las consecuencias que tales acciones acarrearían sobre Ucrania y los propios EE UU, transmitida por intermedio del general Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, al Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE UU, general Joseph Dunford, debió impactar a tal grado a Trump, que no sólo ordenó abortar los pretendidos ataques sino que declaró en días recientes y para asombro de muchos que Rusia debería ser readmitida de inmediato en el G7 (4).

3. Palestina

Como es su costumbre y haciendo caso omiso de la última resolución condenatoria de la Asamblea General de la ONU de fecha 13 de junio, el gobierno sionista de Israel continuó perpetrando unos ataques aéreos puntuales sobre blancos en la Franja de Gaza, justificándolos como respuesta a los ataques misilísticos de Hamas al interior de Israel y últimamente como respuesta a las “cometas incendiarias” lanzadas por el mismo grupo sobre los territorios palestinos ocupados, creando un gran pánico entre los dirigentes israelíes; así mismo, durante la semana que hoy termina también perpetraron un ataque aéreo sobre una aldea en Cisjordania. No se perpetraron ataques masivos durante el último mes, como sí ocurrió durante el Mundial de 2014 y aunque es claro que el sionismo sigue y seguirá perpetrando este lento genocidio continuado, su dirigencia no ha podido ocultar sus temores a causa de la tenaz resistencia de Hamas, que proyecta comenzar a ejecutar ataques desde aeronaves no tripuladas (drones) sobre el interior de Israel (5), así como por la aproximación del ejército Sirio a las fronteras de los territorios palestinos ocupados en las alturas del Golán; ambos hechos sumamente auspiciosos y alentadores para la causa del pueblo palestino.

4. Yemen

Según Nazanín Armanian, una politóloga de origen iraní residente en Barcelona de España desde 1983, Yemen es actualmente como Gaza, esto es, una gran prisión en la que millones de desplazados no pueden salir del país, ya que sus puertos y aeropuertos están bajo ocupación extranjera y la frontera que comparte con Arabia Saudita está totalmente amurallada; todo ello por efecto de la guerra genocida que en procura de su territorio, le ha impuesto el imperio desde el año 2015, utilizando como intermediarios a algunas de las más conspicuas potencias de la OTAN, así como a Arabia Saudita y a otras ocho naciones árabes.De acuerdo a la misma autora la coalición liderada por el imperio ha provocado en Yemen la mayor crisis humanitaria del mundo, ya que: decenas de miles de yemeníes han sido asesinados; 21 millones de personas (80% de la población) están necesitadas de ayuda humanitaria; 15 millones no tienen acceso a la atención médica básica; y 3,2 millones han sido desplazados (6). En suma, todo un auténtico holocausto que ha sido silenciado a nivel planetario debido fundamentalmente al objetivo real de la conflagración que no es otro que ponerle la mano a un territorio dotado de una ubicación geográfica altamente estratégica, con puertos sobre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, que separa Asia del Cuerno de África; y debido también al negocio mil millonario en armas que vienen realizando desde el inicio los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Rompiendo el bloqueo mediático denunciado por Armanian la televisora satelital yemení Al Masirah, difundió el pasado jueves 12 la auspiciosa noticia del muy exitoso lanzamiento por parte del movimiento de resistencia Ansarolá de un misil de fabricación propia, tipo Zilzal-1, contra la sede de fuerzas de reacción rápida de Arabia Saudí en Najran, moderna ciudad ubicada al sureste de su territorio (7), lo que me da pie para presagiar la posibilidad de un giro favorable a las fuerzas populares en medio de esta terrible guerra.

5. Corea del Norte

Los “acuerdos” alcanzados en la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump, celebrada en Singapur pocos días antes del inicio del Mundial hacían poco probable una intervención militar del imperio en territorio norcoreano durante el desarrollo de éste, a pesar de su más que comprobada propensión a incumplir sus compromisos, dado que tal reunión se produjo fundamentalmente como consecuencia del altísimo grado de desarrollo del programa nuclear y misilístico de ese país amigo. A fines de la semana pasada el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo viajó a Corea para tratar el tema de la “desnuclearización” de la península coreana, aspirando a reunirse con el propio Kim Jong-un, quien no lo atendió por estar de visita en unos sembradíos de papas (8); a la salida de la reunión con funcionarios de muy alto nivel, Pompeo la calificó como muy positiva, cuando resulta meridianamente claro que la ausencia de su máximo líder revela bien a las claras que Corea del Norte está muy lejos de cometer la locura de desarmarse totalmente de manera unilateral, como infaustamente lo hiciese en su momento el Coronel Gadafi, puesto que el imperio sólo respeta a los países con capacidad nuclear y sistemas de armas de alcance estratégico.

​​Se trató entonces a mi juicio de una importante victoria coreana en el terreno de la guerra mediática.



​​



6. Irán

Irán es uno de los seis países señalados como “objetivos prioritarios” del imperio en un memorándum oficial de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) en el año 2007, siendo China, Corea del Norte, Irak, Rusia y Venezuela, los otros cinco países. Sin embargo, es oportuno señalar que mucho antes de esa misma fecha el gobierno sionista de Israel no deja de “pedirle su cabeza” diariamente al imperio, por considerarlo una especie de conciencia colectiva en el medio oriente; siendo así que la intervención militar del imperio en el país persa es algo que está permanentemente planteado.

Es un hecho comprobado que el imperio no ha dejado de imponer sanciones económicas a este pacífico país desde que Donald Trump anunciase el 8 de mayo su decisión de retirarse del acuerdo nuclear firmado entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, junto con Alemania, que sigue mantenido por todos los demás. La más reciente de estas sanciones ha sido una “prohibición” de venta del petróleo iraní, que siendo rechazada inmediatamente por su gobierno, provocó la semana pasada un anuncio del alto mando de la Guardia Revolucionaria expresando su disposición de bloquear entonces el estrecho de Ormutz, para evitar el paso de los hidrocarburos procedentes de los demás países del Golfo (9). El elocuente silencio de Trump sobre el tema a partir de ese momento es una señal inequívoca de que el Irán le ha propinado una importante derrota en el plano mediático.



7. Venezuela

La transición de gobierno que actualmente vive el vecino país de Colombia, único socio seguro del imperio en su intervención militar a Venezuela, la hacía a mi juicio muy poco probable durante la celebración del Mundial, y esto a pesar de la terrible neurosis de Trump en contra nuestra, plenamente demostrada en nuestro artículo de la semana pasada (10). Pero como el imperio no puede pasar mucho tiempo sin agredirnos en el marco de esta guerra de naturaleza múltiple, ese policía devenido en canciller que no es otro que Mike Pompeo, se apresuró a aprovechar el 5 de julio, día conmemorativo de nuestra independencia del imperio español, para señalar a través de un comunicado oficial de su embajada en Venezuela (11), que EEUU trabaja con sus socios regionales e internacionales para ayudar a alcanzar el futuro de paz, democracia y prosperidad que “nosotros nos merecemos”.

El amplio rechazo internacional a tan injerencista declaración; la admisión ese mismo día de que la opción militar sigue planteada para Venezuela, expresada por un vocero del Consejo de Seguridad Nacional (CSA), que es el máximo órgano encargado de centralizar la política exterior, militar y de inteligencia de Washington (10); y la excelente acogida que tuvo en el seno del Consejo de DDHH de la ONU la denuncia que sobre este particular hiciese nuestro embajador Jorge Valero el pasado día 8, son señales inequívocas de que al menos en estos momentos estamos ganando la guerra mediática.



¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!



Caracas, julio 15 de 2018, a las 07.00

