S e entregarán las viviendas del Iprodha, en Campo Grande

Las nueve viviendas que construyó el Iprodha en la localidad de Campo Ramón, están terminadas y a la espera de ser entregadas a las familias adjudicadas, anunciaron desde el instituto.

La confirmación llega luego de un confuso episodio ocurrido hace tres semanas atrás, en el que la cartera provincial había anunciado que iba a realizar la entrega de las viviendas, pero luego comunicaron que no se presentó nadie a reclamar las casas. Ante la sorpresiva ausencia de las familias, el municipio aclaró que no fue avisado de la ceremonia de adjudicación por lo que no pudo notificar del evento a los futuros propietarios.

A esto se sumó el hecho de que la comuna había seleccionado a un grupo de familias como beneficiarias, mientras que desde el Iprodha se habían elegido a otras. Esto provocó malestar entre las familias. “Hubo una confusión, porque el Iprodha en realidad hizo su selección de beneficiarios, sin avisar a la Municipalidad y cuando vinieron, claro que nadie fue porque no fueron convocados, pero estaba todo mal”, señaló el intendente de Campo Ramón, José Márquez. Luego, el mandatario agregó: “Son nueve viviendas tipo Misioneritas que están terminadas y serán entregadas a las primeras familias que estaban inscriptos en el municipio y no los que supuestamente inscribió el Instituto”.

Esta semana tendría que confirmarse la fecha de entrega, pero además gestionan que se terminen los sanitarios de nueve viviendas más, debido a que están terminadas; solamente faltan los baños para programar nuevas entregas durante el año.