CARTA ABIERTA A UN ALTO OFICIAL RETIRADO

Por Carlos Andrés Ortiz

Aclaración: por delicadeza, en este caso omito nombres.



Valoro que sienta aprecio hacia mi persona, aun pese a lo directo de mis apreciaciones respecto a diversos temas que me preocupan mucho.

Yo también no dejo de sentir aprecio a su educada persona, inteligente, de muy buen trato personal (así se evidenció en nuestra única charla personal en Baires). Pero no por eso dejo ni dejaré de señalar las profundas diferencias ideológicas que nos separan, tal vez con unos pocos puntos en común, pues ni Ud. ni yo comulgamos con “las progresías” y otros izquierdismos fuera de foco.

Más allá del uso de ciertos “cambios efectistas” en su escritura, redacta bien y claro. Y como redacta bien y claro, quedó en evidencia su constante apoyo al corruptísimo y apátrida presidente que la feroz campaña mediática de los medios concentrados hizo ganar.

Ud. que es de Inteligencia, no pudo desconocer los pésimos antecedentes del personaje y de la banda de secuaces que lo secundan. Tampoco puede desconocer los viles actos de entrega de soberanía, sobre los cuales Ud. no dijo ni pío.

Por supuesto, discrepo también muy acentuadamente en cuanto a la evaluación individual e incluso comparativa del precedente gobierno –con economía de tipo keynesiana-, respecto al actual neoliberal y apátrida hasta la médula.

Y para discrepar no me baso en el “dice que” al cual Ud. con su consabida sutileza apela. Yo me fundamento en datos duros de la realidad, como el crecimiento del PBI, el crecimiento del sector industrial (ambos superiores al 100 % en los doce años que Ud. con tanta fruicción denosta), en los muy fuertes apoyos al desarrollo tecnológico, que en el Sector Nuclear (al cual conozco en buena parte por dentro, y por estudios cursados, además de valiosos amigos y conocidos que forman parte de él), en esos doce años vio crecer su presupuesto en 11 veces (1.100 %), y que por primera vez en la historia tenía en marcha cuatro proyectos de reactores nucleares, dos de ellos comenzados, además de la repotenciación de Embalse y la de Atucha I antes, y de la terminación exitosa de Atucha II, que fue paralizada durante 22 años por los neoliberales; del proyecto satelital (que fue legítimo orgullo de los argentinos, y que uno de los muy descerebrados retirados, seguramente influido por prédicas disolventes como la suya y otras que casi a diario sé que reciben por canales “internos” de comunicación, ese nada pensante personaje celebró el desguace de ARSAT, tal el grado de colonización mental profunda de muchos retirados, de esos que viven “persiguiendo zurditos” anclados en los años ’70, pero no ven las felonías de los neoliberales). También se repatriaron más de 1.000 científicos, de los echados por el siniestro “proceso” y su continuación del noventismo. Se crearon 16 Universidades Nacionales nuevas y se fortalecieron los presupuestos de todas las prexistentes (claro que algunos retirados consideran que las Universidades Nacionales, públicas y gratuitas, son solo cunas de “subversivos” -expresión que, palabras más o menos, la escuché de un supuesto “intelectual” retirado de alto rango, muy lleno de basuras conceptuales ultra liberales-), más de 1.400 edificios escolares NUEVOS y muchos hospitales nuevos muy bien equipados -tan solo en mi ciudad cuatro, si no me equivoco- (hoy sus admirados macristas CIERRAN ESCUELAS Y HOSPITALES, POR “ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS Y PARA CONSUMAR INFAMES NEGOCIADOS INMOBILIARIOS, EN ALGUNOS CASOS). En el Sistema Interconectado Nacional (tema que conozco por experiencia y por formación) las inversiones fueron cuantiosas, se unió a todo el país continental integrando a La Patagonia, y en Generación la Potencia Instalada aumentó más del 60 %. Cierto que faltó nacionalizar el sector de Distribución, un área en la cual los macristas están haciendo hoy grandes ganancias con sus desmadres tarifarios. Se terminó Yacyretá, largamente inconclusa por el accionar de los mismos mafiosos de guante blanco que Ud. apaña, y esa terminación incluyó diversas obras en mi provincia para evitar los efectos de las inundaciones. En particular mi ciudad y su entorno argentino, así como la vecina Encarnación, tuvieron en esos doce años un grado de avance urbanístico que no sé si se hubiera concretado en siete décadas, pero eso a los portuarios unitarios para los que Ud. escribe no les importa (ni a sus pares, subordinados y otros afines al sector militar liberal apátrida). Hubo récords en las producciones de automotores y motocicletas, además que se desarrollaron POLÍTICAS ACTIVAS para evitar que la por entonces única fábrica de camiones emigre a Brasil, y en consecuencia se instalaron dos más a producir camiones medianos y semi pesados, amén de chasis para ómnibus. Los salarios REALES así como las jubilaciones mejoraron ostensiblemente, reduciéndose acentuadamente el nivel de desocupación. La deuda externa disminuyó drásticamente. En lo geopolítico se fortaleció el Mercosur, y se crearon la Unasur y la Celac, entes muy importantes que la oleada neoliberal actual está desmantelando; se enfrentó la prepotencia británica en todos los foros internacionales, llegándose a molestar ostensiblemente al viejo imperio, que hoy se solaza con los viles actos de entrega perpetrados por el macrismo al cual tanto apoyó y apoya. Y el listado sigue.

La suma algebraica de los doce años que con tanta saña Ud. y los proceseros en general denostan, muestra un saldo clara y fuertemente positivo, el cual solo con malicia en los comentarios se tapa parcialmente y se confunde a incautos, analfabetos políticos y descerebrados.

En cuanto a su comentario de los procesos judiciales que involucran a muchos ex funcionarios y militantes del último gobierno peronista, no juegue con ironías malintencionadas, Ud. no es un “analfabestia” como muchos proceseros y otros cuantos más clasemedieros repetidores de frases hechas. Sabe bien que todos los que defendieron los Intereses Nacionales fueron perseguidos, encarcelados, procesados o incluso en varios casos asesinados. Solo al pasar cito a Rosas, al Chacho, Yrigoyen, Mosconi, Baldrich, Perón, M. E. Martínez de Perón, Julio Carlos González, el desaparecido dirigente lucifuercista Oscar Smith, secuestrado a las pocas cuadras de haber dialogado en duros términos con el usurpador Jorge Rafael Medusa (las medusas no tienen cerebro, como expresó el citado Dr. González) oponiéndose a las privatizaciones y negociados a perpetrarse en el Sector Energético, los muchos fusilados en 1955 y 1956, y un largo etcétera.

En cambio, los apátridas y asesinos de “la fusiladora” eludieron la Justicia Terrenal, y supongo que estarán pagando sus muchas culpas en la Justicia Divina; los delincuentes de guante blanco del “proceso” (los Chicago’s Boys y muchos empresarios enriquecidos en esos años) nunca fueron molestados, como tampoco prosperaron los pocos procesos emprendidos contra los economistas y empresarios enriquecidos en forma “no transparente” en los años ’90, y ahora la “justicia express” absuelve con prontitud y diferente vara a todos los multiprocesados macristas (esos a los que Ud. apoyó y apoya).

Ud. insiste en denigrar como “mucho peor” a un gobierno que sin duda hizo mucho, pero tuvo algunos o varios focos de corrupción, pretendiendo enfatizar la mendacidad que –supuestamente- ha sido peor que este actual gobierno que es corrupto hasta la médula y antinacional como pocos en la Historia Argentina, prácticamente tan infame como el gobierno rivadaviano.

No leí que públicamente se opusiera a los negociados que el macrismo tiene en perpetración respecto a los valiosos inmuebles propiedad del Ejército y de las otras dos armas…¿Por qué?



Tampoco leí que ponga coto o se oponga a las muchas aberrantes opiniones de algunos “adeptos” a sus mensajes y supuestamente ex subordinados suyos, como es el caso de cierto ex subordinado suyo frecuente opinante “respaldador” de sus notas, que se mostró anglófilo afirmando que no existen enemigos externos, además de “salirse de la vaina” por volver a perpetrar actos muy violentos como los que muy posiblemente hizo en el “proceso” …¿Por qué?

Pero claro, lo que no le perdonan a los Kirchner, son los juicios a militares proceseros, dentro de los cuales muy posiblemente existen varios casos injustos, que deberían subsanarse, lo cual parecería ser el motivo principal del odio visceral de “la familia militar liberal” contra el gobierno precedente. Y muy visiblemente, por los indultos, demuestran que no les hace asco apoyar la destrucción total de Argentina. Nada patriótica postura, por cierto.

Queda mucho por decir, pero termino acá en mérito a una relativa brevedad.

Lo saludo con sincero respeto personal, más allá de nuestras diferencias doctrinales, inconciliables si mantiene su postura muy afín al neoliberalismo apátrida que apoya la mencionada “familia militar liberal”, nada patriótica por cierto.

Muy atentamente.

C A O