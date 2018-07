AMÉRICA LATINA SUFRE UNA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA

Por Diego Olivera Evia ***

El presidente Trump apuesta a dividir el Continente.



La realidad de Latinoamérica se ha desfasado de la unidad continental, ya que muchas de las propuestas de integración regional, ha sido desestimadas por las nuevas Oligarquías, que han asumido sus vínculos con EEUU y el mandatario estadounidense Donald Trump, creando estructuras como el Grupo de Perú, centradas en la Organización de Estado Americanos (OEA), que ataca a Venezuela, como hace caso omiso a la violaciones y asesinatos, en Colombia, México, que cierran los ojos ante los carteles de la Droga y que son indiferentes ante los grupos paramilitares y sicarios.

Parte de este esquema imperial es el Secretario General de la OEA, Luis Almagro que ha vendido el alma al diablo Trump, para ensuciar las relaciones de los gobiernos de América Latina, los ataques sistemáticos contra la economía venezolana, la sanciones a funcionarios, son parte de una estrategia imperial, los ataques a Nicaragua, son una réplica de las guarimbas de Venezuela, hasta muchos terroristas y sicarios son venezolanos, pero la OEA, solo apoya a las derechas venezolanas, la constantes derrotas de EEUU, ante la imposibilidad de lograr una expulsión de Venezuela, por no alcanzar los votos.

En ese sentido pese a la imposibilidad de lograr una mayoría en la OEA, siguen las giras de funcionarios gringos, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a las naciones de América Latina a aumentar la presión sobre Venezuela tras una reunión el jueves con el mandatario de Ecuador, Lenin Moreno, el cual manifestó que “la solución definitiva a ese problema solo la pueden adoptar los venezolanos”. Moreno fue más allá y también criticó y condenó la violencia en Nicaragua.

Durante esta gira por la región, anteriormente en Brasil, Pence fue repudiado por el Alcalde de Manaos, ante una visita para hacer publicidad falsa, sobre los venezolanos inmigrantes, al decir el político brasileño, que respete la soberanía y se vaya a su país.

El presidente Maduro dijo que Venezuela no es atacada por falta de democracia sino que Estados Unidos y Europa buscan desmoralizar y dividir al pueblo venezolano para ponerle la mano a las riquezas del país. A lo que agrego que “cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca” se siente “más fuerte” y “más claro” el camino a recorrer.



El presidente Trump y su visión fascista en su Supremacía Blanca

El exgobernador de Massachusetts William F. Weld equiparó el plan de inmigración de Donald J. Trump con Kristallnacht, la noche de los cristales rotos cuando grupos de nazis enfurecidos mataron a muchos judíos y destruyeron sus hogares y negocios en Alemania.

Sin embargo, esta analogía provocadora no ha sido la única. La campaña de Trump ha generado acalorados debates acerca de los motivos de su atractivo y advertencias por parte de analistas de derecha e izquierda sobre el posible ascenso del fascismo en Estados Unidos.

Sus críticos más vehementes han vinculado a Trump con Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Entre sus partidarios se considera que tales comparaciones son tácticas sucias usadas para desacreditar a los conservadores y asustar a los votantes. Para el statu quo del que participan ambos partidos, sacudido por el ascenso de Trump es más fácil deslegitimar su apoyo que reconocer el enfado extendido por la sociedad ante el fracaso de ambos partidos para resolver los desafíos a los que se enfrenta el país.



El presidente Trump apuesta a dividir en Continente

Los liderazgos latinoamericanos no auguraban un triunfo de Trump y, en la mayoría de los casos, manifestaron sus simpatías por la candidata demócrata. Su victoria ha significado poner en jaque sus acuerdos bilaterales e internacionales. Perú y Chile –paladines de Alianza Pacífico- no sólo han resguardado sus acuerdos comerciales, sino que han destacado la misoginia del mandatario. Otros como Brasil vislumbran nuevas oportunidades de negocio, ante el rediseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reforzando así las relaciones comerciales entre ambos. Contrariamente, Correa considera que la falta de mercado jugará a favor de una nueva integración regional, forzada por la coyuntura.

En cuanto a las políticas migratorias, México se erige como el gran damnificado, ante la promesa de campaña de la construcción de un muro con el vecino del norte. Este hecho ha sido cuestionado por los mandatarios de diversos países con distinto grado de énfasis. Sin embargo, la política de Trump no necesariamente constituye un nuevo modelo a seguir, Argentina y Chile presentan dos caras opuestas en política migratoria. Argentina con medidas más restrictivas y punitivas contra su población migrante y Chile con un proyecto de ley para flexibilizar los requisitos para migrantes.



Venezuela y Bolivia se abstuvieron en ese de expresar su preferencia en cuanto a demócratas o republicanos, sin embargo, no dejaron de manifestar el rechazo a su discurso discriminatorio y xenófobo, una vez electo presidente. Sin duda las críticas a Trump han aunado los discursos de líderes que habitualmente presentan posturas disímiles.

Todos estos hechos y visiones han mostrado una realidad, que nuestra región está dominada por los intereses foráneos de EEUU y la Unión Europea (UE), las cuales al unísono aplican sanciones a las economías latinoamericanas, como Venezuela, Cuba, ahora Nicaragua, contra los países del Caribe, a los cuales los gringos aplican amenazas, al mejor estilo del Gran Garrote o o Big Stick, como lo realizo en Centroamérica el presidente Teodoro Roosevelt (1901-1909) basada en la aplicación del uso de la fuerza contra los países.



