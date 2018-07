JÓVENES Y POLÍTICA: EL DESAFÍO ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO

Volvieron a Reunirse integrantes de nuevas voces. Analizaron la integración de los jóvenes en los distintos espacios políticos. Buscan un rol protagónico.

Dos de Mayo – Campo Viera: En Argentina, desde alrededor del 2009, todas las fuerzas políticas se han nutrido de militantes jóvenes, al mismo tiempo que se construyó una re valorización positiva de “lo joven” en la política, no obstante a ello el rol de los mismos en cada espacio aun no es valorado como debería, expreso Miguel Gallardo de Campo Viera.

En un nuevo encuentro del grupo “Nuevas Voces” que reunió a jóvenes de varios municipios del interior misionero, en el cual vengo trabajando con ellos desde su comienzo hoy se muestran como una organización con un crecimiento inmediato en la provincia.

El desinterés de los jóvenes por la política: la realidad es que, nos encontramos con discursos sobre el “descreimiento” o apatía de los jóvenes hacia la política. En otro polo, encontramos una suerte de idealización: la juventud como una fuerza innovadora, promotora del cambio, entusiasta, rebelde, solidaria, con vocación por transformar las realidades de los mismos.

Para Gallardo: “Si a los partidos políticos le interesan la integración directa de más jóvenes, tienen que asegurar un cambio importante al interior, es decir, que la retórica en torno a la juventud no sea solo un eslogan de publicidad política electoral, sino que planteen espacios reales para el desarrollo participativo de los jóvenes”.

A su vez agrego, “Uno de los temas de interés es la preparación y formación de jóvenes líderes con interés de crear una nueva generación de políticos comprometidos con valores compartidos. No es que lo viejo no sirva, se trata de construir un modelo de accionar político con frescura, porque la juventud no es solo una cuestión de edad sino que es principalmente de predisposición mental”. Finalizo el representante de la Capital Nacional del Te.