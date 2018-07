CONVOCAN A ACTUALIZAR DATOS DEL MONOTRIBUTO SOCIAL AGROPECUARIO

Para dar inicio al trámite, que habilita al beneficiario del Monotributo Social Agropecuario (MSA) a continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018, es necesario presentarse con DNI y comprobantes de facturación del último año.

La cartera agroindustrial, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, informa que dentro de la fecha establecida, los productores de la agricultura familiar que posean Monotributo Social Agropecuario deberán efectuar la actualización de sus datos en las oficinas de Agricultura Familiar de su zona.



De este modo, se realizará la regularización tributaria de todos los beneficiarios titulares del país presentando la copia del DNI, tanto del titular como de sus adherentes, y comprobantes de facturación del último año. Este trámite es obligatorio con carácter de Declaración jurada.

En Misiones, Jerónimo Lagier, coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, expresó que “los cambios en el Monotributo Social Agropecuario responden a un ciclo cumplido, fue una herramienta para durar diez años, período que vence en diciembre de 2018”. A su vez, Lagier convocó a que “los productores se acerquen a las oficinas de la Secretaría para realizar la actualización de sus datos o cualquier consulta pertinente, ya que de no hacerlo podrían empezar a generarse deudas”.

A su vez, Lagier explicó que “este pasaje del Monotributo Social Agropecuario al Monotributo Social, además de permitir una mayor eficiencia en el uso de los recursos, permitirá transparentar el sistema ya que en la revisión llevada a cabo se detectaron muchos beneficiarios que no lo utilizan, muchos que no facturan y una enorme cantidad de monotributistas que no pertenecían al sector. Ejemplo de ello, el caso de 350 taxistas en Formosa y un sinnúmero de proveedores de servicios”.



A partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el 100% del aporte jubilatorio, el 100% del aporte impositivo y el 50% del costo de la Obra Social a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen. Aquellos productores que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, seguirán siendo acompañados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con las herramientas que dispone el Estado para ayudarlos.

Es importante destacar que tanto el Monotributo Social Agropecuario como el Monotributo Social otorgan a los agricultores familiares la posibilidad de incluir su actividad productiva en la economía formal.

— Oficinas de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial en Misiones:

– Eldorado: Av. Cuyo 250

– Capioví: Martín Fierro 250

– Posadas: Av. Centenario 3268

– Aristóbulo del Valle: Av. de las Américas S/N (frente a la terminal)

– San Pedro: Av. Güemes y Pasaje Machado

– Oberá: Tinogasta y Juan Manuel de Rosas

– San Vicente: Av. Libertador y Congreso