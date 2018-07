LEGALIZACIÓN DEL ABORTO: GABRIELA MICHETTI, A CONTRAMANO DE LA HISTORIA

Por Nicolás Adet Larcher ***

La vicepresidenta pidió que las mujeres violadas no aborten y opten por la adopción. “Hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar”, describió.

“El feminismo quedó anacrónico, hay que aggiornarlo porque es demasiado confrontativo”. La frase pertenece a Gabriela Michetti y es del año 2007. La actual vicepresidenta se desempeñaba en aquel momento como legisladora de Compromiso Para el Cambio y se mostraba en contra de las luchas feministas. En ese mismo año, Michetti también afirmó ser una “católica practicante” y que ese era el motivo de su oposición al aborto cuando el tema ya empezaba a meterse en la agenda política.



Esta mención al archivo viene a colación las últimas declaraciones de Michetti sobre el debate por la legalización del aborto en el senado. La propia vicepresidenta (en una entrevista con el periodista Gabriel Sued) afirmó estar en contra de ese derecho, incluso en casos de violación (aunque esté previsto por el Código Penal) porque las mujeres lo pueden dar en adopción como alternativa. A ese argumento sumó que “hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar”.

La posibilidad de la adopción es un tópico que se presenta constantemente en el discurso de quienes están en contra de la legalización. La propia vicepresidenta plantea que esa es una solución instantánea para una mujer incluso en casos de violación. Pero para Michetti ese bebé tampoco podría ser adoptado por determinadas parejas si llega a darse esa situación.

Cuando Michetti fue consultada en 2012 por el diario La Nación sobre adopción, especificó que se sentía “inquieta” en los casos de adopción de parte de parejas del mismo sexo. Solo acepta el caso de parejas heterosexuales. “Si me pones en la situación de un niño que esté en condiciones de abandono y en situación de una vida que va a ser muy dolorosa y muy triste y nadie lo quiere adoptar, pero hay una pareja de homosexuales que lo quiere adoptar…y bueno, que lo adopte. Hay que pensar en la discriminación que puede sufrir un chico. Yo pido que miremos y con data después decidamos” decía la vicepresidenta.