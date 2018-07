HISTORIAS DE TRABAJADORES: TREINTA AÑOS DE FOTOPERIODISMO

por Julio Pantoja ***

Me llamo Julio Pantoja, vivo en Tucumán y tengo 57 años. Les cuento que hoy recibí por primera vez en mi vida un telegrama de despido. La agencia Télam “en virtud de la reestructuración de esta empresa” decidió que no sirvo para hacer el “periodismo federal y profesional” que proclaman sus actuales autoridades.



Mi vínculo con Télam empezó, como el de la mayoría de mis colegas de cualquier medio gráfico, primero como colaborador externo; años después vino el “ascenso” a colaborador permanente y más tarde pasé a ser miembro del staff de la agencia. Pierdo la cuenta, pero en total son alrededor de veinticinco años. O más.

En este tiempo han pasado por esta agencia estatal de noticias tantas gestiones como presidentes tuvo el país desde la década del 90 del siglo pasado hasta hoy, con los consecuentes matices políticos. Nunca tuve problemas ni mucho menos sanción alguna.

​​Cuando de la nada, junto a por lo menos otros 353 compañeros y compañeras fuimos declarados desechables por no dar con el perfil de periodista que necesitan.

Es curioso. Desde 1989 hago fotoperiodismo creo que exitosamente; o al menos muy profesional, responsable y honestamente. Sólo como para ejercitar la memoria recuerdo los medios con los que trabajé publicando mis fotos e incluso escribiendo en algunos. Los momentos y personajes que vieron mis ojos durante tres décadas pasaron por las páginas de los diarios Clarín, Olé, Página 12, Perfil y Popular; las revistas Noticias, Caras, Semanario, La Semana, Pronto, Paparazzi, Nueva, Viva y Acción; y las pantallas de las agencias N.A., DyN, Infosic, Infojus, Reuters, A.P., France Presse y EFE. Seguramente me olvido de algunos y no menciono a propósito al menos una docena más de varios países extranjeros porque no trato de escribir un curriculum sino de esbozar un contexto muy argentino. En absolutamente todos estos espacios he cultivado grandes amistades y muy buenas relaciones profesionales que incluyen a muchos de quienes fueron mis jefes.

En mi raid por el periodismo incluso hasta tuve el tupé de crear una agencia independiente. Infoto se llama. Por años cubrimos periodísticamente el norte del país para los grandes medios. Por aquí pasaron y se formaron alrededor de veinte grandes colegas que están insertos trabajando en medios nacionales y de Tucumán. También realicé reportajes fotográficos en más de diez países que se publicaron en muchas partes del mundo. Incluso en Télam.



Sólo porque creo que suma a mi experiencia y eso redunda en la calidad de mi trabajo periodístico les cuento que tengo dos títulos universitarios, que dirijo un festival de fotografía de los más importantes de América Latina, que soy docente de Cs. de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán, que he expuesto mis fotografías y dictado talleres y conferencias en más de quince países de tres continentes.

Pero bueno, no. No alcanza. No doy el perfil para esta nueva etapa de la agencia Télam. ¿Cuál será este perfil?.