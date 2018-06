REPUDIAN DESPIDOS EN TELAM: ESTO OCURRE EN EL MARCO DE UN BRUTAL AJUSTE QUE CAMBIEMOS LLAMA MODERNIZACIÓN

En la sesión de la Cámara de Representantes de Misiones, este jueves, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social manifestó a través de un Proyecto de Comunicación, su absoluto repudio por los despidos de 354 trabajadores -cuatro en Misiones- de la Agencia de Noticias Télam. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los bloques, menos el de la Alianza Cambiemos, que optó por solidarizarse.



“Mientras 40 millones de argentinxs festejábamos la clasificación de Argentina en el Mundial, este grupo de 50 ó 100 empresarios que están saqueando el país, decidió avanzar con el ajuste, los recortes y los despidos. Y no es casual que apunten a Télam, porque la primera ley que derogó el Gobierno de Cambiemos fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las más federales que se plantearon en los últimos años.

Despidieron a periodistas entre los que hay trabajadores de más de 30 años de trayectoria. Pero no despidieron a todos, seguramente los que conservaron su trabajo son los que están dispuestos a seguir las instrucciones del Gobierno, a no ser objetivos”, expuso Martín Sereno, autor del proyecto.

Recordó que “esto se da en el marco de un ajuste brutal, donde 264.000 trabajadores y trabajadoras entre públicos y privados que ya perdieron sus empleos. Nos solidarizamos con los despedidos de Télam y repudiamos este accionar que Cambiemos llama modernización, pero sólo es un nombre bonito para el desastre que están haciendo”.



“Nos dejaron en la calle sin explicaciones”

Los trabajadores despedidos en la Delegación Télam de Misiones estuvieron presentes en la sesión. “Hoy me enteré que fui despedido como reportero gráfico de la Agencia de Noticias Télam. Me dejaron en la calle con mi familia y lo mismo a mis compañeros. No sabemos qué vamos a hacer, no nos dieron ninguna explicación, lo único que pudimos escuchar es lo que algunos funcionarios nacionales dijeron en declaraciones a los medios; que las personas despedidas tenemos una fuerte identificación ideológica y por eso fuimos despedidos, y la verdad es que eso es falso porque entre los despedidos hay compañeros de distinta identificación política, y algunos de ellos con muchos años de trabajo en la Agencia”, expresó el reportero gráfico.



Desguace de los medios de comunicación

El diputado el PAyS destacó que estos despidos se deciden en el marco de un ajuste brutal donde cada vez más se pierden más puestos de trabajo. Un ajuste del Estado, que además “es tendencioso, porque seguramente van a dejar a los periodistas más obsecuentes trabajando. Este desguace de los medios de comunicación fue advertida hasta por el Papa Francisco, que dijo las dictaduras comienzan con las represiones a la pluralidad de voces, los cierres y la toma de los medios de comunicación transformándolos en cadenas”.

Advirtió que lamentablemente el Gobierno seguirá despidiendo, ajustando, “y mientras seguimos mirando el Mundial también querrán meter la reforma laboral. Lo dijimos hace dos meses, y siguen avanzando porque hay versiones de están previstos 1.500 despidos en el Renaper; 500 más en la TV Pública; el cierre del ramal de Ferrocarril Urquiza, dejando a más trabajadores en la calle, y quizás la muerte para todos esos pueblos por donde pasa el Ferrocarril”.

Sereno reiteró la posición del Bloque del PAyS: Repudio y solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de Télam, que “con tal perversidad fue celebrado por Hernán Lombardi (presidente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina), alegando que esto le hace bien al periodismo y a la sociedad. Esto no es un cambio: es lo peor que vivió la Argentina”, enfatizó.

Los diputados Héctor Pereyra Pigerl, Héctor Escobar y Roque Gervasoni (FR), presentaron un Proyecto en la misma línea expresando su repudio y solidaridad con los trabajadores despedidos, la misma iniciativa aprobada fue de Lucas Cácerez (FPV-PJ).