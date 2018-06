“NO NOS VAMOS A AJUSTAR EL CINTURÓN UNOS SÍ Y OTROS NO” ADVIERTE PEPPO

Por Diario Norte ***

Luego de la reunión de gobernadores realizada el miércoles en Buenos Aires, junto con legisladores, el mandatario chaqueño define criterios.



Domingo Peppo planteó públicamente algunas definiciones en relación con las negociaciones que el gobierno nacional planea abrir con los gobernadores para definir cómo se ajustarán las cuentas jurisdiccionales en el marco de la necesidad de reducir el déficit fiscal argentino.



Sobre el tema, para el chaqueño un rasgo clave debe ser la equidad. “No nos vamos a ajustar el cinturón unos sí y otros no”, advirtió. El gobernador, en ese sentido, pareció apuntar al trato que reciben la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas gobernadas por el macrismo.



GARANTIZAR EQUIDAD



“Les vamos a decir que en esos subsidios tienen dónde achicar”, dijo Peppo al diario La Nación, refiriéndose a la asistencia nacional que abarata servicios para los usuarios bonaerenses y de la CABA. Lo que los gobernadores peronistas quieren es que las distribuidoras de esos distritos que permanecen en manos del Estado nacional sean transferidas a los gobiernos locales.

De acuerdo a lo que publican medios nacionales, Macri planea citar a los gobernadores de a uno, para hablar con cada uno de ellos sobre los recortes presupuestarios destinados a reducir el déficit. Y en agosto se armaría un encuentro plenario para presentar los entendimientos. “Hoy el déficit de las provincias no llega al 1%. Ellos (el gobierno nacional) dicen que mandaron más recursos a las provincias. Es cierto que recuperamos algunas cosas.

Pero, por ejemplo, hay provincias que recuperaron el 15% (retenido por la Anses) en su totalidad y otras que lo cobramos en cuotas y con préstamos que tenemos que devolver”, marcó. “Estamos dispuestos a dar herramientas como el presupuesto, pero si nos garantizan equidad. El esfuerzo tiene que ser compartido. No puede ser que se nos pida más a provincias que estamos haciendo todo para contener el gasto. No puede haber beneficiarios especiales. Nosotros también tenemos temas electorales por los que pelear. No nos vamos a ajustar el cinturón unos sí y otros no”, advirtió.

El mandatario peronista aseguró: “El gobierno nos va a tener que escuchar sí o sí. Pero, repito: el espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no tengamos sorpresas, para que haya equidad. “No queremos generarle problemas al gobierno, como ocurrió durante el kirchnerismo. No es ese nuestro espíritu”.



